Податківці розкрили мільярдну схему ухилення від податків під час імпорту автомобілів з ЄС та США
Співробітники Державної фіскальної служби України спільно з ДПС України викрили масштабну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів із країн ЄС та США на майже 2 млрд грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна фіскальна служба України.
Зазначається, що впродовж двох років група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств-імпортерів, організувала незаконну схему імпорту автомобілів і автозапчастин за заниженою митною вартістю. Зловмисники реалізовували зазначені автомобілі фізичним особам за готівку, а документально оформлювали розбирання авто та продаж їхніх запчастин "підприємствам-скрутникам" для фіктивного формування схемного податкового кредиту.
"Так було реалізовано понад 130 тис. транспортних засобів. Завдяки цим діям підприємства ухилилися від сплати податків на суму майже 2 мільярди гривень", - уточнюється в повідомленні.
Триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, тобто злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Если авто ввозилось как "запчасти", то как потом его регистрировали в Украине?
Претензии к взяточникам в МРЭО нет?
шоб левый техапаспорт нарисовать маловато будет связей в МРЕО, и даже связей на таможне не хватит, то уже совсем другой уровень и совсем другие деньги
Думаю на штраф у этих бизнесменов должно хватить.
Ох наверное теперь кому-то штраф придется заплатить гривен 200, а может даже 300.
Але там така криша що справа потухне не один вже їх за розводи і кидання на гроші хотів через органи провірками натянути, але завжди сдувались ті провірки
Их посадить до тех пор, пока отработают недоплаченную в бюджет сумму.
В тот же период он пытался ограничить коррупцию, размах которой весьма негативно сказывался на простых жителях государства.... Было проведено большое количество арестов должностных лиц по обвинениям в коррупции и вымогательствах.Для дальнейшего повышения уровня жизни обывателей Нерон намеревался отменить все непрямые налоги. Однако Сенату удалось убедить императора, что такие действия приведут к банкротству государства. В качестве компромисса налоги были уменьшены с 4,5 % до 2,5 %, а обо всех косвенных и скрытых налогах было объявлено гражданам."
Ненажерливи держапарат, якому не вдалося розікрати на 2 млрд більше?
Чи міфічєскіє "врачі-учітєля" яким вже давно кожен платить напряму за послуги?
наверное, последнее с себя снял, или с ахмета с беней, и отдал для армии???
олигарх, любой, никогда не будет думать о простых людях! разные цели у народа и олигархов))
Вы сначала посчитайте ВЕСЬ СОВКОВЫЙ МЕТАЛЛОБРУХТ в Украине , а потом уже умничайте
Я имела и имею хорошие машины для себя. Веду автотему , чтобы автобарыги Вас не дурили .но к бизнесу евроблях отношение не имею
Нам нужны нормальные налоги, а не тупая обдираловка!
Все равно найдут лазейку чтобы не платить, а так вся тень выйдет в свет.