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безпека (886) ДТП (4440) ПДР (466) інфраструктура (477) Криклій (548)

Кабмін затвердив Держпрограму безпеки руху, націлену на зниження рівня смертності внаслідок ДТП

Кабмін затвердив Держпрограму безпеки руху, націлену на зниження рівня смертності внаслідок ДТП

Сьогодні, 21 грудня, на своєму засіданні Кабмін затвердив нову Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року.

Документ був розроблений на основі раніше схваленої Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні до 2024 року. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Її головна мета – знизити рівень смертності внаслідок ДТП порівняно з 2019 роком щонайменше на 30% до 2024 року та на 50% до 2030 року. Це, у свою чергу, дозволить щорічно вберегти більш як 1000 людських життів. Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Безпека на дорогах – наш пріоритет №1. Нещодавно Уряд схвалив нову Стратегію безпеки руху до 2024 року, а сьогодні – відповідну Державну програму, яка була розроблена на її основі. Тому у наступному і подальших роках ми продовжимо розбудовувати сучасну інфраструктуру безпеки. Це сучасні кільцеві розв’язки та безпечні пішохідні переходи, майданчики для відпочинку водіїв, демпферні системи і фантоми, автоматичні комплекси "Зважування у русі", камери автофіксації порушень ПДР та інші важливі заходи. Вдячний Уряду за схвалене рішення", - зазначив Владислав Криклій.

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Також у повідомленні зазначається, що в 2021 році на реалізацію Держпрограми безпеки передбачено 2,4 млрд грн.

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Сразу после утверждения смертность уменьшиться, жду сводок.
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21.12.2020 13:27 Відповісти
снизить уровень смертности в результате ДТП на 30% до 2024 года и на 50% к 2030 году...

Наверное стулья в МВД попереставляют с места на место... А за пару месяцев на 30% снизить количество ДТП слабо? Нужно только у пьяных конфисковывать машины и права пожизненно.
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21.12.2020 13:32 Відповісти
а если трезвая и насосала - простить и отпустить. ага.
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21.12.2020 14:02 Відповісти
Если зеленые харю засунули в безопасность на дорогах,то ждем резкое увеличение ДТП и смертей.
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21.12.2020 13:41 Відповісти
Если при нынешнем % снизить общее количество ДТП, количество смертей уменьшится.
Поднимать культуру вождения нужно со штрафов за превышение скорости во дворах!
Ограничение 5 км/час!

10 км/час это 100% превышение.
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21.12.2020 13:43 Відповісти
Странно. Министр инфраструктуры ставит приоритетом №1 не пропускную способность дорог, а безопасность
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21.12.2020 13:49 Відповісти
а чё вы ездите - асфальт своими шинами царапаете? сидите дома!
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21.12.2020 14:04 Відповісти
 
 