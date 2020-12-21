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Пенсійний фонд (639) пенсія (1561)

Якщо держава зобов'язує українців робити внески в пенсійні фонди, то саме вона має гарантувати цим внескам повну безпеку, - експерт

Якщо держава зобов'язує українців робити внески в пенсійні фонди, то саме вона має гарантувати цим внескам повну безпеку, - експерт

В разі запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи держава має гарантувати збереження внесків громадян.

 Про це заявив експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Коли ми з вами говоримо про примусове накопичення коштів, тобто про обов’язковий платіж, то напевно українці будуть хотіти, щоби агентом цього обов’язкового накопичення була держава", - сказав Пендзин.

Натомість запропоновані на сьогодні законопроєкти щодо введення другого рівня пенсійної реформи №2683 та №4408 передбачають участь у програмі недержавних пенсійних фондів. А це викликає ризики щодо збереження пенсійних внесків громадян, переконаний експерт.

"Так, вони (пенсійні фонди – ред.) будуть під контролем державного регулятора, але ми бачили, скільки було банкопадів. Навіть при такому потужному органі, як Національний банк України", - нагадав Пендзин.

Він наголосив: найголовніше питання при введенні накопичувальної пенсійної системи – збереження пенсійних внесків громадян, які вони віддають на кілька десятків років. Тому ухвалення законопроєктів щодо пенсійної реформи потрібно відкласти, щоб провести дискусії з експертами та громадськістю.

"Немає фантастичних потреб, щоби це приймати зараз. На мій погляд, це має бути розглянуте в якомусь достатньо серйозному суспільному обговоренні і погоджено на рівні суспільного консенсусу. Поки що суспільство і економіка України не готова для подібних новацій", - вважає Пендзин.

Раніше економіст Сергій Блінов також заявив, що при впровадженні накопичувальної системи пенсійного забезпечення необхідно забезпечити механізм гарантування збереження пенсійних внесків громадян, який буде максимально чітко виписаний в законодавстві. Причому рівень гарантування накопичень у приватних фондах не повинен відрізнятися від того, що пропонується в банківських установах.

Раніше народний депутат Вікторія Гриб заявила, що запропоновані варіанти введення другого рівня пенсійної реформи можуть призвести до втрати українцями своїх пенсійних накопичень, оскільки законопроєкти не передбачають механізмів захисту вкладів від інфляції та девальвації. У підсумку, на її думку, пенсійні вклади може спіткати та ж доля, що і вклади в Ощадбанку СРСР.

Нагадаємо, зараз у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти щодо пенсійної реформи – депутатський "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (№2683) та урядовий "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи" (№4408), кожен з яких передбачає додаткові витрати для бізнесу.

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Топ коментарі
+8
с нашими-то схематозниками в стиле "папередники-пид@сы" - изначально утопическая идея...
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21.12.2020 13:30
+7
Ну да, Киев виноват, запустил... когда бамбас изо всех сил приглашал, да и продолжает приглашать (когда ж нас путин к себе заберет), винить Киев как-то туповато... найди другие причины и предпосылки... казус белли, так сказать
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21.12.2020 13:53
+5
если лиса и кот обязывают буратину зарыть свои денюшки, то сохранность зарытого они гарантируют ))
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21.12.2020 13:29
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если лиса и кот обязывают буратину зарыть свои денюшки, то сохранность зарытого они гарантируют ))
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21.12.2020 13:29 Відповісти
Ну да, Киев виноват, запустил... когда бамбас изо всех сил приглашал, да и продолжает приглашать (когда ж нас путин к себе заберет), винить Киев как-то туповато... найди другие причины и предпосылки... казус белли, так сказать
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21.12.2020 13:53 Відповісти
Шо ты несёшь? Все ватаны спокойно ездят и получают свою пенсию и миллиард льгот ещё имеют. Которые все оплачивается с налогов, уплаченных на подконтрольных территориях.
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21.12.2020 13:57 Відповісти
Мне любопытно что вы там у себя такое забористое курите?
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21.12.2020 14:05 Відповісти
В курсі, що діти платять пенсію батькам через внески у пенсійний фонд. Добасята полатять куди? То там і шукай свою пенсію.
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21.12.2020 14:06 Відповісти
ошибка прогностики. я больше 40 лет назад покинул донбасс. и почти 30 лет тому Украину. потому, что тогда было понятно, что в будущем, когда придёт время наших пенсий, то нас кинут точно так же, как кидали в то время уходящих на пенсию наших родителей. а предлог или причина будут найдены. зарывать же на кормёжку обещателей и их всех последующих отпрысков у меня желания не было. и понятно я не ошибся. сегодня мне никак не обидно за утраченный десяток лет совкового "стажа". не ошибутся сегодня и те, кто не будет связываться с тамошними пфу любых пошибов и начнут зарабатывать свою пенсию в совсем других странах. даже если им сегодня по 40 они успеют, не говоря уже о молодых.
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21.12.2020 14:08 Відповісти
Ну в 40 лет развернуть свою жизнь на 180 градусов и начать все сначала тоже довольно проблематично. Хотя, как я смотрю год от года, людям просто не оставят другого выбора к сожалению. У меня относительно моих детей уже практически решение принято. Скорее всего будут они любить свою Родину издалека. Как ни прискорбно это признавать.
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21.12.2020 14:56 Відповісти
неопределённость в начинании с нуля вобщем-то одинакова и в 20, и в 40. всё зависит чисто от человека, его психотипа и страны с которой он захочет связать своё будущее, свою старость и будущее своих потомков. да, в 20 проще, но ещё в 40, точно есть время для того, чтобы уехать, получить разрешение на работу, вид на жительство, обустроить своё стартовое место жительства, приобрести жильё и обеспечить себе старость. есть даже время добраться до среднего класса. дальше после 40, да, время уже будет поджимать и чем дальше тем больше. а чем раньше будут увезены дети, тем легче будет им вырасти другими, с не рабской ментальностью, изначально полагающимися во всём на себя и действительно законы страны которые соблюдаются с очень высокой вероятностью. а не вечно подгоняемые властями под себя "государственные понятия" и принуждение народа жить по ним. действительно это прискорбно и не хорошо, но при своей жизни я не вижу, что в Украине что-то измениться в сторону движения страны в европу. скорее наоборот, следующим шагом будет такая себе новобелоруссия внедрённая опзж-опниками и путь в парашу. канешно хотелось бы ошибиться, даже если на нас эти движухи уже никак не влияют.
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21.12.2020 15:36 Відповісти
ИМХО во многих странах после 40 мигрировать на ПМЖ по факту вообще почти нереально. А неопределенность в 20 и в 40 конечно одинакова. Далеко неодинаков груз ответственности. Одно дело отвечать за одного себя любимого, а другое дело за благополучие семьи. Кроме того, в более молодом возрасте социальная и лингвистическая адаптация проходит гораздо легче. Да и базовый набор лингвистических способностей у нынешнего поколения выше чем к примеру у моего. У них есть мотивация и возможность непосредственного общения с носителями. Чего в моей молодости не было. Так называемый "железный занавес" сводил всю мотивацию на нет
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21.12.2020 15:52 Відповісти
а риски всегда есть. там просто страшен шаг в никуда и его да, надо как то сделать, понимая, что промедление в нём смерти подобно. согласен, в старте всё зависит от страны и языковой группы. но это можно грубо всё прикинуть по тому же старту. я тоже учился при совке. понятно тоже, что иностранный входил в программу вуза и даже госэкзамена, но его живого мы не слышали в жисти. но минимум мы знали в какой то мере грамматику и могли читать и переводить со словарём, набирая "тыщи". понятно, что по уходу страна была выбрана по иностранному со школы и вуза. но по приходу, впервые услышанная живая речь просто осаживает тебя в реальность из твоих представлений о твоих знаниях языка. но школьных и вузовских знаний вполне хватает для того чтобы быстро освоиться в "чистом" языке, понятно не в диалекте. даже не в славянской языковой группе. если я буду судить по себе, то я из тех же соображений ответственности сначала уехал один, но через 10 месяцев я уже забрал семью, причём никто из них ни слова не знал на шпрахе, степень риска была высокой. и все выкарабкались. да, когда просыпаешся по утру и слышишь, шо в городе немцы, шпраха усваивается быстрее )))
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21.12.2020 16:18 Відповісти
Да, но ту же семью все эти 10 месяцев кто-то кормить должен, покуда там пытаешься устроится. Причем на нормальную работу по старту очень трудно рассчитывать. Опять же жилье и питание свое там нужно оплачивать. Вобщем много НО... Посему и говорю, что молодежи, той что без семьи, без детей это гораздо легче сделать. Причем чаще всего их тут ничего не держит. Жилья собственного чаще всего тоже нет. Так что гораздо проще.
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21.12.2020 16:41 Відповісти
разница во времени, тогда и сегодня. сегодня действительно сложнее. даже тогда я первые 2 недели жил в лесу. но я был готов и у меня в рюкзаке всё для этого было. тяжело найти первую законную работу. она да, по любому простейшая, хотя её оплата всегда будет не сравнима с оплатой в Украине. но потом ты перестартовываеш по ней довольно быстро, если ты что-то умееш руками в паре с головой. за тобой то работодатель наблюдает и его верные "доносчики")) присутствие наблюдателя заставляет его перекидывать тебя от простого к посложнее, если он видит что за тобой есть ресурс. это всеобщее правило. все хотят от тебя большего, если видят что ты это можеш. причём с каждым шагом перехода, физические нагрузки меньше, а если ты ведёш себя довольно не зависимо, то и оплата растёт. в те времена за 10 месяцев я заработал больше чем бы оставшись в стране за год. разницу в развитии стран европы и Украины, как и оплаты никто до сегодня так и не отменил. и на эти деньги не только жила там семья, но и переехала сюда. да, первые годы это напряжёнка. в принципе всегда есть игра случая. если судьба играет на твоей стороне, среди клиентов к которым ты приезжаеш по работе, всегда появится тот, который предложит бросит эту работу и перейти к нему, как к следующему работодателю. случайность такое или закономерность, сказать трудно. в итоге, лет через 10 ты можеш вернуться в старую профессию. хотя знания по ней нужно будет держать на уровне времени эти лет 10 уже самостоятельно. я сужу по себе, но думаю что это общая тенденция.
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21.12.2020 17:10 Відповісти
В те времена, если мы говорим о 90-х, разница зарплат была разительна. Точнее покупательной способности там и тут. В те времена 100 баксов это были большие деньги. Ну а сейчас, спасибо нашим керманычам, цены в Украине мало в чем отличаются от цен в Европе. По ценам мы уже Европа. Чего не скажешь по зарплатам. И сейчас в Украине зарплата к примеру в 500 евро это тот, на мой взгляд, минимум, чтобы на плаву держаться. А по тем временам, получая 500 баксов в месяц, чувствовал бы себя достаточно обеспеченным человеком. Все познается в сравнении. Посему сейчас, уезжая туда, вряд ли на старте удастся заработать столько, что можно было бы еще и семье сюда отправить и они бы тут не бедствовали. Посему и говорю, что легче молодым стартовать там, а тем более если еще отсюда родители первое время поддержат.
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21.12.2020 18:13 Відповісти
по любому сегодня сложнее. и законы в европейских странах уже другие, чем были тогда. не думаю, что и молодым сегодня легче перестартовать. всё зависит от того, что они умеют изначально руками и как хорошо владеют языком для старта и шевеления. а потом уже подключат голову. старт в большинстве случаев будет, думаю, низким. придётся заниматься шабашками по выходным. это будет приносить им за пару дней месячную украинскую зарплату. а то что родители смогут в первое время поддержать молодых, это вряд ли. та же разница в зарплатах. рядовые украинские зарплаты это ничто в сравнении. хотя всё зависит от того как устроены там родители. если молодёж будет шевелиться, себя смогут сами содержать. в то время, правда, мы уехав начали содержать родителей. действительно был приличный разброс в цене валют. одно не изменилось - государству и тогда и сейчас и вобщем-то в будущем будет плевать на пенсионеров. так что, имхо, делать просто что-то надо. решать каждому самому по ситуации. но если сегодня только уедут дети, то мы вправе предпологать, что в скором будущем им так же придётся содержать оставшихся родителей. если родители не воруют, как властители, им не выжить без помощи. каждый сам должен выбирать, по своей ситуации.
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21.12.2020 18:40 Відповісти
Государству к сожалению на всех плевать как было - так и осталось. Что пенсионеры, что дети, что взрослые. Никому они не нужны кроме себя. Государство у нас работает только в одном направлении - как бы больше содрать с человека денег. Все. Кроме как овца, которую стригут, государству гражданин не интересен. Государство даже не озабачивается как накормить эту самую овцу, которую оно стрижет. Такова наша реальность в массе своей. Есть конечно еще власть имущие и к ним приближенные, которые живут в параллельной Украине, но они не определяют общую картину. Да собственно подтверждением несостоятельности государства может даже служить то количество заробитчан последнее время. Это говорит об одном, что государство не в состоянии обеспечить те социальные стандарты зарплат, которые само же установило путем роста цен и тарифов. Даже не только уровень зарплат, но и сами рабочие места организовать не в состоянии. Единственное, что, после увеличения пенсионного возраста, можно с уверенностью говорить об одном, что пенсия многим из нас не грозит от слова совсем. И придется работать до гробовой доски. Хотя с нашим размером пенсий работать пришлось бы в любом случае. Ибо прожить... Нет. Не так. Даже не прожить, а хотя бы как-то просуществовать в наших теперешних реалиях не представляется возможным. Невозможно сейчас в Украине на 100 евро прожить, когда к примеру за ту же трехкомнатную квартиру зимой за коммуналку необходимо почти те же 100 евро и отдать. Такие вот реалии. Поэтому думаю, что ближайшее время ситуация будет только усугубляться. Да и молодежь, та что более-менее грамотная и имеющая желание трудится и чего-то добиваться, уже в основном не видит своего будущего в Украине. Короче докерувались. Вот такая прискорбная ситуация.
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21.12.2020 19:24 Відповісти
согласен. и потому по любому, и молодым и их родителям надо решать сегодня и самим. иначе завтра они там не выживут, если не умеют воровать, как керманычі. да печально, но таковы реалии ((
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21.12.2020 19:31 Відповісти
Та вобщем то сегодня каждый и решает как может. Кто на заработки в Польшу, кто куда еще дальше. На государство никто уже давно не надеется. И ладно ничем не помогает - лишь бы не мешало. Но нет. Это не наш случай.
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21.12.2020 20:07 Відповісти
Сам то хоть на 5 грн что сделал для того чтоб такого не бьіло, волонтерил, ваивал, подрьівал, или тебе все должньі ?
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21.12.2020 14:13 Відповісти
Тоже не надежно, может все лопнуть с такими правителями.
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21.12.2020 13:30 Відповісти
ты, Юра, путенаприди зови. Путинпридет - порядок наведет.
Шота я в любом бамбасите подозреваю данайца... не в том смысле, что бамбасит - мужественный спартанец, а в том, шо жди подвоха...
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21.12.2020 14:05 Відповісти
как интересно) янукович у вас - янукович, а порошенко и зеленский - шоколадник и зеля. не пАлитесь совершенно.
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21.12.2020 14:09 Відповісти
с нашими-то схематозниками в стиле "папередники-пид@сы" - изначально утопическая идея...
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21.12.2020 13:30 Відповісти
Ага, ой инфляция. Эти фонды должны как банки зарабатывать деньги, а иначе почему просто в банки деньги не ложить?
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21.12.2020 13:42 Відповісти
вот именно. там хоть какая-то гарантия есть
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21.12.2020 13:48 Відповісти
Нет и там гарнатии. Чтоб была гарантия у страны должны быть госпредприятия приносящие прибыль и за эти бабки которые накапливаются, до того момента как они будут выдаваться надо строить новые, чтоб потом с доходов этих предприятий и накоплений фонда выплачивать пенсии. А то они видимо посчитали что как страховка, все заплатят, но не все доживут вот и решили частные пенсфонды сделать. Просто все будут кормить какого-то ахметова, а потом он закроет пенсфонд и откроет другой, а дурачки с налогов выплатят по 1000 пострадавшим.
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21.12.2020 13:53 Відповісти
Ну положим согласно закона есть так называемый фонд гарантирования вкладов вкладчиков банков. И до 200000 грн вроде как в обяз должны компенсировать. Ну а как это на практике работает лично я ХЗ.
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21.12.2020 13:57 Відповісти
Ну оно по логике не может работать. Есть к примеру госконтора, собирает она бабки, хопля инфляция и деньги обесценились. Откуда государство возьмет чтоб компенсировать? Естественно с налогов, собственно как и сейчас - ты платишь, с твоих денег платят пенсию.
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21.12.2020 14:05 Відповісти
Та не. То вроде как отдельный фонд под национальным регулятором НБУ. И из того фонда никуда более вроде как деньги не должны идти.
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21.12.2020 14:06 Відповісти
Но это конечно же неточно.
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21.12.2020 14:08 Відповісти
Никуда не идти. Вот в пф миллион и в отдельном фонде миллион, а завтра инфляция и миллион стоит буханка хлеба. Что тогда? Как поможет этот отдельный фонд?
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21.12.2020 14:11 Відповісти
Отдельный фонд гарантирует не инфляционные риски, а риски банкротства банков. Как распоряжаться своими инвестициями определяете только Вы. Соответственно Вы управляете ими открывая депозит в том или ином банке на тот или иной срок. Все отношения с банком Вы определяете сами на договорных обязательствах. Там же и определяются компенсационные выплаты, если таковое оговорено. Фонд же страхует только от банкротства банка, где находится Ваш вклад. И гарантирует компенсацию. Но это совсем не означает, что компенсация будет 100%.
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21.12.2020 14:17 Відповісти
Ну так тогда лучше в банкофамерика. Кстати вроде упростили законодательство и теперь проще открыть счет в иностранном банке.
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21.12.2020 14:19 Відповісти
Там тоже не все так просто. И риски и там никто не отменял. В любом случае когда Вы инвестируете свои накопления в какое либо коммерческое учреждение (банк, фонд, страховую компанию, акции предприятия и т.д.) - Вы это делаете на свой страх и риск. Но суть заключается в том, что никто Вам не навязывает куда инвестировать. Это Ваше личное дело. Ваши риски - Ваш профит, ну или потери. В данном же случае государство хочет навязать Вам диктат в плане того куда инвестировать. Причем диктат без каких либо гарантий со стороны государства.
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21.12.2020 14:35 Відповісти
Понимаешь что у нашего государства нет источников доходов кроме налогов и штрафов? Государство инвалид, у него украли его средство заработка.
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21.12.2020 14:07 Відповісти
Фонд гарантирования вкладов формируется прямыми отчислениями в него из банков участников.
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21.12.2020 14:09 Відповісти
ото так само будет работать и фонд гарантирование пенсионньіх накоплений, скажут ,когда тебе будет 88 лет, что деньги стьірили папиредники 33 года назад, мьі не при чем, но мьі будем делать все от нас зависящее чтоб вам бьіла пензія, но пока госбюджетом не предусмотреньі деньги, будем бороться чтоб они бьіли-надо просто немножко погодить. И тьі такой:"надо пойти за них проголосовать"
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21.12.2020 14:22 Відповісти
если у нас уже даже порты в концессию отдают, то какие у государства могут быть деньги?
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21.12.2020 14:25 Відповісти
кто за Ахметова готов положить жизнь? Не знаю таких. Зато знаю таких, которые много говорят, а потом ссутся.
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21.12.2020 14:26 Відповісти
ага! помним )))
Якщо держава зобов'язує українців робити внески в пенсійні фонди, то саме вона має гарантувати цим внескам повну безпеку, - експерт - Цензор.НЕТ 2822

..
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21.12.2020 13:42 Відповісти
Можем повторить...
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21.12.2020 13:55 Відповісти
Так вот ведь и хотят повторить.
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21.12.2020 13:58 Відповісти
С такими как Рева,Гетьманцев,Гонтарева денюшки пропадут раньше чем будут изъяты из карманов трудового человека.
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21.12.2020 13:42 Відповісти
Они пропадут с любыми, как показывает практика. Дефицит пенсионного фонда не вчера и не позавчера образовался.
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21.12.2020 13:54 Відповісти
раздуплись, наконец. сейчас 2020 год заканчивается, а ты всё по методичкам 18-го шпаришь.
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21.12.2020 13:55 Відповісти
Якщо держава зобов'язує українців робити внески в пенсійні фонди, то саме вона має гарантувати цим внескам повну безпеку, - експерт - Цензор.НЕТ 236
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21.12.2020 13:45 Відповісти
Покуда государство не выйдет на более-менее стабильный уровень и не перестанет жить на заимствования любые гарантии от подобного государства также бессмысленны как и от негосударственных накопительных фондов. Что вообще может гарантировать государство, которое уже который год балансирует на грани дефолта? Вопрос естественно риторический. О негосударственных фондах вообще не хочу говорить. Ибо это уже рэкет на государственном уровне заставлять граждан вкладывать свои деньги в непонятно какие фонды с непонятно какой ответственностью. Каждый сам, если захочет, будет инвестировать свои средства куда захочет. Кто в банк может положить на депозит, кто недвижимость купить и сдавать ее в аренду, а кто просто обменяет на доллары и закатает в трехлитровую банку. Как распоряжаться своими средствами после уплаты налогов каждый определяет сам. Никто от государства не требует каких-то дополнительный пенсий к той солидарной пенсии что есть. Так какого буя чиновники так озаботились дополнительными пенсиями? Что, уже нечего воровать?
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21.12.2020 13:49 Відповісти
Юля тоже не панацея. Хотя определенный старт движению в правильном экономическом направлении она могла бы дать. Но тем не менее даже в этом случае нужна системная работа не одного поколения президентов. Причем в нужном для именно страны, а не чиновников-казнокрадов, направлении. А этого достичь ИМХО утопия.
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21.12.2020 14:03 Відповісти
Если б не Юля, то и Крым был бы на месте и тарифы на газ были б другие. По хорошему юлю надо отправить в россию и на референдуме решить какими частями отправлять.
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21.12.2020 14:15 Відповісти
А можно подробнее на счет отношения Юли к ситуации с Крымом? И по тарифам на газ в частности тоже. На сколько помню средняя цена газа при той же Юле премьером была 238 баксов за 1000 кубов. Что уже после чивокуня овощной подписал с плешивым ушлепком ****** в Севасе (на сколько помню) нехер на Юлю навешивать. При ней данный договор нормально работал. И на сколько знаю он был типовым. И уже хер знает сколько Юли нет, уже вроде как у кацапов газ не покупаем. А тарифы все не меняются в сторону уменьшения. Во как Юлька нагадила.
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21.12.2020 14:24 Відповісти
2008 год вывод черноморского флота Ющенко Тимошенко. Видно что ты парень умный, разберёшься. А по газу были документы у ******, если интересно тоже найдешь.
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21.12.2020 14:37 Відповісти
Асанджа
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21.12.2020 14:37 Відповісти
Каким боком вывод черноморского флота к премьеру? Разве это не прерогатива президента? Документы, касаемые базирования военных баз чужой страны, и их подписание за рамками полномочий премьера. Кроме того тот договор что она подписала был договором между хозяйствующими субъектами Газпром и Нафтогаз и никоим образом не касался международных договоренностей.
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21.12.2020 14:47 Відповісти
ага, щас. может еще потребуете пообещать не п-ть бабло с этих фондов?
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21.12.2020 13:52 Відповісти
Якщо держава зобов'язує українців робити внески в пенсійні фонди, то саме вона має гарантувати цим внескам повну безпеку, - експерт - Цензор.НЕТ 4027
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21.12.2020 13:53 Відповісти
Єто государство уже ничего не может гарантировать своим гражданам. По крайней мере до смены президента об этом не может быть и речи.
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21.12.2020 13:56 Відповісти
А что поменяется со сменой президента? Что, следующий президент из своего кармана дефицит бюджета покроет, или того же пенсионного фонда?
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21.12.2020 14:00 Відповісти
храните деньги в сберегательной кассе
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21.12.2020 14:06 Відповісти
Государствопад в расчет не принимается?
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21.12.2020 14:08 Відповісти
Накопичуйте долари,євро,платину,золото,срібло.Навіть,якщо би у вас просто було,декілька тон звичайного кольорового металу,це також добре.Всі ці фонди,це обдурювання.
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21.12.2020 14:08 Відповісти
То, вибачте, нахера, потрібен посередник. Хай одразу буде державний фонд з державною гарантією.
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21.12.2020 14:12 Відповісти
А зачем посредник в производстве автомобильных номеров или спирта? Выгодное дело для дружков. Пенсионный фонд Рината Леонидовича, ля как звучит. Фонд Пинчука(пенсионный), приватпеснфонд, ТАС пенсфонд.
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21.12.2020 14:17 Відповісти
Якщо держава зобов'язує українців робити внески в пенсійні фонди, то саме вона має гарантувати цим внескам повну безпеку, - експерт - Цензор.НЕТ 8228
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21.12.2020 14:21 Відповісти
Самое удивительное, что ватная Гриб говорит правильные вещи, в отличие от экономиста Блинова. Вопрос сохранности ничего не стоит, если все взносы сьест инфляция. Наилучший способ-доллар в трехлитровой банке. Все равно это больше чем девальвированный пенс взнос.
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21.12.2020 14:41 Відповісти
Тут вопрос в другом. Государство по сути банкрот (ну или около того) не может устанавливать диктат в отношении личных средств граждан в плане как им этими средствами распоряжаться после уплаты всех налогов государству. Причем государство пытается это узаконить.
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21.12.2020 14:50 Відповісти
Какое государство будет обеспечивать гарантию пенсионных вкладов населения и всяких там фондов?? Государство-Банкрот этого поца Зеленского???!! не смешить меня!! Путин и то, нагло просрал пенсионные фонды и стабиляционные фонды всех россиян, четыре года назад!! то же будет и с нашими пенсиями и вкладами и фондами.. Украдут всякие там зеленские , коломойские , ахметовы, порошенки, новинские и Мураевы и прочая еврейская Шваль..Украина уже почти на Целый ВВП залезла в долги!! Какиме фонды и гарантии государства, если Украина уже 6 лет как давно банкрот!!
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21.12.2020 15:21 Відповісти
Что значит обязует? Пошло оно НАХЕР -это государство...В Росси он украли все сбережения - кто-то и у нас это хочет сделать....
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21.12.2020 15:24 Відповісти
 
 