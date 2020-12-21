Щеплювати мешканців Білорусі російською вакциною проти COVID-19 почнуть у січні, - глава МОЗ РБ
Вакцинація жителів Білорусі проти коронавірусної інфекції за допомогою російської вакцини "Супутник V" розпочнеться в січні 2021 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.
"Перша партія вакцини надійде в січні. Ми почнемо кампанію зі щеплення в січні", - заявив глава МОЗ республіки Дмитро Піневич 21 грудня.
Зазначається, що в першу чергу будуть щеплені медики, вчителі, працівники торгівлі та інших сфер, що контактують з великою кількістю людей. Препарат вони отримають безкоштовно.
"Вакцину зареєстровано в країні, надано дозволи на клінічне застосування цієї вакцини. Вакцина може застосовуватися на території нашої країни вже в межах не клінічних випробувань, а звичайної роботи", - сказав Піневич.
Російська вакцина проти коронавірусу була розроблена НДЦЕМ імені Гамалії спільно з Російським фондом прямих інвестицій і отримала назву "Супутник V".
Будь ласка, зачекайте...
Так шо миссия невыполнима.
- Вообще-то полностью алкоголь выводится из крови только через 21 день...
- Ага! То есть никогда!
Давайте больше, чаще, лучше - чтобы все!
И земли рузгие" людЯми" удобряем!
А те, кто выжил - лежали на росе.
..
Вони навіть Навального не здатні отруїти... теж мені хіміки.