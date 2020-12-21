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Щеплювати мешканців Білорусі російською вакциною проти COVID-19 почнуть у січні, - глава МОЗ РБ

Щеплювати мешканців Білорусі російською вакциною проти COVID-19 почнуть у січні, - глава МОЗ РБ

Вакцинація жителів Білорусі проти коронавірусної інфекції за допомогою російської вакцини "Супутник V" розпочнеться в січні 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

"Перша партія вакцини надійде в січні. Ми почнемо кампанію зі щеплення в січні", - заявив глава МОЗ республіки Дмитро Піневич 21 грудня.

Зазначається, що в першу чергу будуть щеплені медики, вчителі, працівники торгівлі та інших сфер, що контактують з великою кількістю людей. Препарат вони отримають безкоштовно.

"Вакцину зареєстровано в країні, надано дозволи на клінічне застосування цієї вакцини. Вакцина може застосовуватися на території нашої країни вже в межах не клінічних випробувань, а звичайної роботи", - сказав Піневич.

Російська вакцина проти коронавірусу була розроблена НДЦЕМ імені Гамалії спільно з Російським фондом прямих інвестицій і отримала назву "Супутник V".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про можливість закупівлі російської вакцини проти COVID-19: Не можу взяти відповідальність - препарат не пройшов всі випробування

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Топ коментарі
+6
расскажешь потом)
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21.12.2020 13:40
+6
Молодец, не забудь только об этом на "Цензор" написать (пока сможешь) и родственникам своё фото поудачнее оставить. А рамку они сами потом дорисуют.
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21.12.2020 13:42
+6
Не сможет
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21.12.2020 13:50
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Бацка заботится о своих гражданах, а вы всё бульбофюррер, бульбофюррер
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21.12.2020 13:34 Відповісти
Ага, дбає про тверезість нації, бо скільки там днів після спутніка бухать не можна - 42?
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21.12.2020 13:34 Відповісти
До вакцинации тожыть низзя
Так шо миссия невыполнима.
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21.12.2020 13:50 Відповісти
Ну да, це ж Новий Рік з лимонадом зустрічати треба...
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21.12.2020 13:50 Відповісти
Вспомнился анекдот:

- Вообще-то полностью алкоголь выводится из крови только через 21 день...
- Ага! То есть никогда!
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21.12.2020 19:01 Відповісти
)) шо да то да. и это очевидно. бьет, калечит и убивает значит любит больше чем по руцки.
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21.12.2020 13:37 Відповісти
большинство жителей белоруссии заражены вирусом совка. прививка парашной вакциной может иметь два следствия - число любителей параши подвымрет, или же их колличество из числа выживших подувеличиться. надо подождать )
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21.12.2020 13:36 Відповісти
Лечи голову,непутевый...73% это не про Беларусь точно.
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21.12.2020 15:19 Відповісти
Вот для чего нужен реестр бузотёров
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21.12.2020 13:36 Відповісти
им же сказали шо короны нет????
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21.12.2020 13:37 Відповісти
Будет возможность,сделаю прививку.
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21.12.2020 13:39 Відповісти
расскажешь потом)
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21.12.2020 13:40 Відповісти
Не сможет
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21.12.2020 13:50 Відповісти
Молодец, не забудь только об этом на "Цензор" написать (пока сможешь) и родственникам своё фото поудачнее оставить. А рамку они сами потом дорисуют.
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21.12.2020 13:42 Відповісти
Да и без этого твоего признания все знали что ты идиот...
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21.12.2020 13:53 Відповісти
В сентябре прививку от гриппа делал. Даже домой пришли.
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21.12.2020 14:09 Відповісти
Тебе бы прививку от идиотизма сделать...да поздно уже...😃
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21.12.2020 14:10 Відповісти
Кому?
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21.12.2020 14:05 Відповісти
Значит, правильно Лука границу им на выезд закрыл. А то поразнесут...
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21.12.2020 13:40 Відповісти
"-Вакцину с лишней хромосомой одобряем!
Давайте больше, чаще, лучше - чтобы все!
И земли рузгие" людЯми" удобряем!
А те, кто выжил - лежали на росе.
..
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21.12.2020 13:43 Відповісти
Препарат они получат бесплатно. Источник: https://censor.net/ru/n3238160 это звучит уже как приговор!!всем известно!!что бесплатно может быть лишь г**но, либо сыр в мышеловке!!
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21.12.2020 13:46 Відповісти
Ну так уже купа москалів розповіли, що їм вкололи вакцину, а вони захворіли на ковід... І лікарі їхні пишуть, і навіть журналіст пєрвого анала!
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21.12.2020 13:50 Відповісти
Уж лучше подождать до лета...и сделать прививку нормальной...а главное проверенной и прошедшей все этапы тестирования вакциной....чем стать подопытным кроликом и испытывать на себе гавновакцину из паРаши..
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21.12.2020 13:57 Відповісти
В принципе можно разные привить, лучше поможет.
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21.12.2020 14:11 Відповісти
Пусть колят мусоров и учителей,они заслужили...не отговаривайте.
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21.12.2020 15:23 Відповісти
квест "Отпетляй от спутничка")
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21.12.2020 13:57 Відповісти
я так понял, что будут отлавливать на маршах и насильно вакцинировать?
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21.12.2020 14:12 Відповісти
Покорные овцы и подопытные кролики в одном флаконе
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21.12.2020 14:31 Відповісти
В Минске уже началась вакцинация от короновируса. Сегодня видел шприцы в подъезде .(с)
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21.12.2020 14:35 Відповісти
Аминь.
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21.12.2020 14:44 Відповісти
похоже теперь поголовье белорусов значительно уменьшится...
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21.12.2020 14:49 Відповісти
Писец беларусам.
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21.12.2020 15:12 Відповісти
та яка може бути у кацапів вакцина?
Вони навіть Навального не здатні отруїти... теж мені хіміки.
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21.12.2020 15:49 Відповісти
если поставить перед самым матёрым бандеровцем и правосеком выбор: смерть от вируса, или росс вакцина, что он выберет? ....
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21.12.2020 20:11 Відповісти
 
 