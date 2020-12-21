Отримані 600 млн євро від Євросоюзу мають бути витрачені на вакцинацію всього населення України проти коронавірусу, - заява "ЄС"
Уряд Зеленського вводить українців в оману, рапортуючи про плани вакцинувати 20% громадян. Сьогодні влада уклала контракт на поставку кількості доз, якої вистачить для вакцинації лише 2,1 млн українців, тобто приблизно 5% населення країни. У той час як країни Європейського Союзу планують вакцинувати 70-80% своїх громадян, адже тільки в такому випадку вакцинація буде ефективною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві "Європейської Солідарності".
"Європейська Солідарність" вимагає від влади не брехати українцям і негайно забезпечити можливості безкоштовного вакцинування, відповідно до стандартів, які існують у провідних країнах світу. У межах міжнародної допомоги від Європейського Союзу Україна отримує 600 мільйонів євро. Ці кошти мають бути витрачені на боротьбу з пандемією, і їх вистачить для безкоштовного щеплення всіх громадян України вакциною від кращих світових виробників", - зазначили в політсилі.
"Але влада провалила й процес логістичної підготовки країни – а це транспортування вакцин за низьких температур, склади для зберігання, спеціально обладнані приміщення для щеплень і навчений персонал", - додали в ЄС.
"Європейська Солідарність" застерігає владу від нецільового використання коштів і закатування в асфальт грошей, які мають рятувати українців від пандемії.
Ми вимагаємо забезпечити укладення контрактів на постачання вакцин за рахунок коштів міжнародної допомоги від Європейського Союзу та інших партнерів, а також розпочати масштабну організаційно-логістичну підготовку. Адже кожен день зволікання – це злочинні експерименти над життям і здоров’ям українців", - підсумували в "ЄС" .
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21.12.2020, 13:29 • 22 • https://uainfo.org/blognews/1608548241-zelenskogo-ne-silno-bespokoit-chto-zakazannoy-vaktsiny.html#mc-container 0
«Многие думают, что озвученные в интервью The New York Times желания Зеленского построить в Украине Диснейленд и Голливуд - это повод посмеяться над мечтами Зеленского.
А для меня это повод очередной раз убедиться в мелком масштабе личности президента Украины и пригорюниться над перспективами страны»,- об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5483811634978231 пишет народный депутат ВР восьмого созыва Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
«Дело в том, что эти желания хорошо описывают приоритеты Зеленского. И это развлечения. Он не сказал, что хочет создать в Украине аналог Силиконовой долины, хотя украинские айтишники - это уже бренд. Он не хочет в Украине построить кластер по сборке автомобилей - от Теслы и до BMW. А ведь есть все предпосылки для реализации такого проекта. Он не хочет стать тем, кто построит новые музеи, но хочет новый Голливуд. Какой Голливуд??? У Зеленского министром культуры человек, который прихватизировал Одесскую киностудию, которую теперь застроят домами, а не фильмы там будут снимать! И сейчас эта команда, видимо с такой же целью, хочет прихватизировать киностудию имени Довженко и Укркинохронику. Так о каком создании новой "фабрики грез" может идти речь, если окружение Зеленского причастно к уничтожению того, что есть.
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Кто-то скажет, что Зеленский хочет создать в Украине и Силиконовую долину, и новый кластер по сборке автомобилей. И многое другое. Возможно. Но он сказал то, что ему ближе. То, что ему нравится лично - сегмент развлечений. Ведь не зря же его партнёр по бизнесу и первый советник, Сергей Шефир, в своём интервью сказал: - Наша мечта - это "Оскар". И он был в этом искренним. Как и Зеленский. Но беда не в том, что озвучивает Зеленский и его окружение, а в том, что они этим показывают, чем заниматься им не интересно. И теперь становится понятно почему дыра в бюджете в сотни миллиардов долларов, почему МВФ перестал с Украиной работать, почему такая провальная кадровая политика. А главное, понятно и то почему Украина забронировала лишь чуть более двух миллионов доз вакцины от COVID-19. Потому что "такие мелочи" не интересны Зеленскому. То, что этого количества вакцины хватит лишь на 5% населения Украины его не сильно беспокоит. Он об этом не думает. Для него, его родных, друзей, близких, бизнес-партнёров и "слуг" хватит. А с ними он и дальше будет мечтать о Диснейленде и Голливуде. И об Оскаре.
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Жаль, только, что многие украинцы без вакцины от коронавируса ничего не узнают о новых фантазиях президента. Кто-то при первой возможности свалит. А многие просто могут не выжить из-за пандемии. Ведь первоочередно необходимо вакцинировать чуть более 20 миллионов граждан Украины. Эти люди в группе риска. Но "какая разница" сколько их, если #моносброд и Зеленский деньги под такое количество вакцин в бюджет не заложили, да и забронировали они лишь небольшое количество. Так что слушайте и дальше о прожектах Зеленского, которые никогда не станут реальностью, и смотрите на его реальные действия. Вернее на бездействие, за которое кто-то заплатит своей жизнью, а государство заплатит потерей своих перспектив и упущенными возможностями. И помните о тех, кто сделал это вместе. Они ещё натворят немало дел и делишек. К сожалению», - констатирует Береза.
І пам`ятаємо: олігарх в країні - Порох, а решта (Бєні, Ахмєтки, Фірташі, Пінчуки та інші Медведчуки) - то поважні бізнесмени. І для повної перемоги над корупцією треба лишень одне - посадити того самого "олігарха" під бурні оплески "поважних бізнесменів". Не переплутайте!
Ведь даже самому последнему свадебному тамаде понятно, шо лучше всего эти деньги РАСПИЛИТЬ НА ДОРОГАХ!!!
"Эта выплата будет способствовать макрофинансовой стабильности в Украине, позволяя ей распределять ресурсы для смягчения серьезных негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса», - говорится в сообщении.
Указано, что выплату осуществляют после согласования Меморандума о взаимопонимании этим летом и его ратификации в середине сентября. Также повлияло восстановление обязательств Украины продолжать сотрудничество в рамках программы МВФ в течение последних недель и приверженности к политической программе, согласованной с ЕС."