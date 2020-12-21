Отримані 600 млн євро від Євросоюзу мають бути витрачені на вакцинацію всього населення України проти коронавірусу, - заява "ЄС"

Уряд Зеленського вводить українців в оману, рапортуючи про плани вакцинувати 20% громадян. Сьогодні влада уклала контракт на поставку кількості доз, якої вистачить для вакцинації лише 2,1 млн українців, тобто приблизно 5% населення країни. У той час як країни Європейського Союзу планують вакцинувати 70-80% своїх громадян, адже тільки в такому випадку вакцинація буде ефективною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві "Європейської Солідарності".

"Європейська Солідарність" вимагає від влади не брехати українцям і негайно забезпечити можливості безкоштовного вакцинування, відповідно до стандартів, які існують у провідних країнах світу. У межах міжнародної допомоги від Європейського Союзу Україна отримує 600 мільйонів євро. Ці кошти мають бути витрачені на боротьбу з пандемією, і їх вистачить для безкоштовного щеплення всіх громадян України вакциною від кращих світових виробників", - зазначили в політсилі.

"Але влада провалила й процес логістичної підготовки країни – а це транспортування вакцин за низьких температур, склади для зберігання, спеціально обладнані приміщення для щеплень і навчений персонал", - додали в ЄС.

"Європейська Солідарність" застерігає владу від нецільового використання коштів і закатування в асфальт грошей, які мають рятувати українців від пандемії.

Ми вимагаємо забезпечити укладення контрактів на постачання вакцин за рахунок коштів міжнародної допомоги від Європейського Союзу та інших партнерів, а також розпочати масштабну організаційно-логістичну підготовку. Адже кожен день зволікання – це злочинні експерименти над життям і здоров’ям українців", - підсумували в "ЄС" .

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