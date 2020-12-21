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Затримано сирійця, який повторно намагався потрапити до Польщі через р. Західний Буг, - Держприкордонслужба. ФОТО

Затримано сирійця, який повторно намагався потрапити до Польщі через р. Західний Буг, - Держприкордонслужба. ФОТО

Громадянина Сирії на українсько-польському кордоні затримали прикордонники Луцького загону. Порушника вдалося затримати на відстані 150 метрів від держкордону.

Ним виявився громадянин Сирії, 1993 року народження, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної прикордонної служби.

Як наголошується, прикордонники з’ясували, що іноземець у жовтні цього року вже намагався, теж через річку Західний Буг, потрапити до Польщі та був затриманий охоронцями кордону. Тоді сирійця притягнули до адміністративної відповідальності. Проте наміру потрапити до ЄС він не полишав і вдруге спробував нелегально перетнути державний кордон.

За спробу незаконного перетину кордону громадянину Сирії доведеться відповідати перед судом. Крім того, розглядатиметься питання щодо примусового видворення його з України.

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Затримано сирійця, який повторно намагався потрапити до Польщі через р. Західний Буг, - Держприкордонслужба 01

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Два раза с одного получить, и не на ту тропу показать, Сусанин нервно стоит в стороне.
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21.12.2020 13:53 Відповісти
Во гад, не хочет у нас остаться. Его бы вакционировали первым.
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21.12.2020 13:56 Відповісти
рецидивист... прямо
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21.12.2020 14:13 Відповісти
"Тогда сирийца привлекли к административной ответственности."

короче откупился.
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21.12.2020 14:56 Відповісти
А можно было просто утопить...
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21.12.2020 18:55 Відповісти
 
 