Воїн 14-ї ОМБр Олександр Пупко потрапив у полон терористів на Донбасі, - ЗМІ. ФОТО
У полон найманців РФ потрапив воїн 14 окремої механізованої бригади ЗСУ Пупко Олександр Іванович.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Український мілітарний портал, про це повідомляють засоби пропаганди російських окупаційних сил на Донбасі.
Воїн потрапив у полон у Луганській області, де тримає оборону військова частина.
Точні обставини події не відомі, за твердженням же російських окупаційних сил, український військовий був у стані наркотичного сп’яніння. Його "затримання" відбулось у районі окупованого населеного пункту Слов’яносербськ (Луганщина).
У пресслужбі військової частини наразі не підтверджують інформацію про полоненого воїна. Так само інформацію про зникнення не повідомляла пресслужба Операції об’єднаних сил.
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А причина сдачи техники совсем другая, чем собственно приказ Швеца, снять и сдать затворы от оружия.
И что с машинами было.
Так называемая ткг это антиукраинская группа, состоящая из террористов, поддерживающих их обсе и агентов кремля, на все согласного кравчука, у которого нет претензий к убийцам украинцев. Украина в этой так называемой ткг не представлена вообще.
https://www.youtube.com/watch?v=q_PLFge7hj8 Крачук и агентура Кремля
Судячи по надірваному вороту його гарно потягали і побуцали кацапи
Так какая из них правдивая и когда это случилось?