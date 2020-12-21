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Воїн 14-ї ОМБр Олександр Пупко потрапив у полон терористів на Донбасі, - ЗМІ. ФОТО

У полон найманців РФ потрапив воїн 14 окремої механізованої бригади ЗСУ Пупко Олександр Іванович.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Український мілітарний портал, про це повідомляють засоби пропаганди російських окупаційних сил на Донбасі.

Воїн потрапив у полон у Луганській області, де тримає оборону військова частина.

Точні обставини події не відомі, за твердженням же російських окупаційних сил, український військовий був у стані наркотичного сп’яніння. Його "затримання" відбулось у районі окупованого населеного пункту Слов’яносербськ (Луганщина).

У пресслужбі військової частини наразі не підтверджують інформацію про полоненого воїна. Так само інформацію про зникнення не повідомляла пресслужба Операції об’єднаних сил.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Яворівському районі на Львівщині оголошено день жалоби після трагічної смерті воїна Романа Червінського, який підірвався на гранаті в зоні ООС

Воїн 14-ї ОМБр Олександр Пупко потрапив у полон терористів на Донбасі, - ЗМІ 01
Воїн 14-ї ОМБр Олександр Пупко потрапив у полон терористів на Донбасі, - ЗМІ 02

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Топ коментарі
+84
К террористам в "плен" не попадают. Попадают к террористам в заложники. И террористы за возвращение заложника требуют выкуп в той или иной форме, прибегая к шантажу. Следовало б определиться с дефинициями...
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21.12.2020 13:59
+55
Полон українського бійця скорше за все став результатом агресивних диверсійних дій терористів на позиціях ЗСУ, що підтверджує підготовку російських терористичних сил до активних наступальних дій на Новий рік. Отже Президент Зеленський має негайно вводити Воєнний стан, відміняти режим припинення вогню і розпочинати знищення ракетно-артилерійськими ударами скупчення техніки та живої сили терористів біля лінії розмежування! Ні про які подальші розведення сил не може бути й мови, тільки активна війна в найгіршому її прояві з застосуванням всіх сил та засобів, артилерії та авіації!
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21.12.2020 14:03
+43
Увы, это - к говнокомандующему, наивеличайшему наполеончику украинских кварталов... это говнецо полагает, что обладает бОльшим опытом и знаниями, чем обстрелянные военные. Оно думает, чтоего решения верны... самоуверенность шута четырежды убегавшего от повсток...
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21.12.2020 14:12
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В 25 ВДВ йшли на контракт до 14 року переважно місцеві +Донецький регіон. Деякі даунбасіти перейшли. Один лейтенант знаю точно відразу отримав в ******** полковника. Але не з тієї колони перейшли.
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21.12.2020 18:09 Відповісти
Аника, его фамилия. Артиллерист.
А причина сдачи техники совсем другая, чем собственно приказ Швеца, снять и сдать затворы от оружия.
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21.12.2020 20:41 Відповісти
Здається, 2 БМП / БМД 95-та тоді відбила ?
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22.12.2020 00:15 Відповісти
Я со временем и номера дам))))
И что с машинами было.
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22.12.2020 08:37 Відповісти
він перебільшує
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23.12.2020 11:24 Відповісти
Хочемо перемог - формуймо офіцерський склад виключно з украінців, інакше не уникнути поразок. Всіх генералів і полковників Генштабу з арміі вигнати, на іх місце поставити обстріляних капітанів і майорів, присвоівши ім достроково вищиий чин. Іншого шляху не бачу.
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21.12.2020 18:22 Відповісти
Колись у книгах напишуть, хто переходив до сєпарів, а хто віддавав життя за Україну.
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21.12.2020 18:23 Відповісти
Матюки це саме толерантне висловлювання, що може бути в даній ситуації.
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21.12.2020 15:50 Відповісти
По логіці -- все таки ДРГ орків взяли в полон двух наших. Одного задушили іншого залишили. Але питання чому *** командування 14 бригади про це все мовчали??? Премії боялись залишитись??
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21.12.2020 15:51 Відповісти
О це вже більш вірогідна версія... По одному нереально виглядає
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21.12.2020 21:33 Відповісти
Арестович, пресс-агент террористов, уже написал, что наш защитник "был обкуренный и заблудился" все согласно кремлевской методичке, как унижать нашу армию.
Так называемая ткг это антиукраинская группа, состоящая из террористов, поддерживающих их обсе и агентов кремля, на все согласного кравчука, у которого нет претензий к убийцам украинцев. Украина в этой так называемой ткг не представлена вообще.
https://www.youtube.com/watch?v=q_PLFge7hj8 Крачук и агентура Кремля
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21.12.2020 16:27 Відповісти
Те, що повідомили спочатку орки свідчить про приховування Соплями справ на фронті. Вони вирішили не героїзувати "ЗСУ". Саме тому попереднє повідомлення про бійця, якого в полоні задушили - було, ніби він помер від передозування. Тобто, - сцикуни із ЗСУ ліплять орду наркоманів і алкоголіків.
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21.12.2020 16:52 Відповісти
Якщо нашу Армію не "героїзувати", то виходить, принижувати її, не одягати, не годувати і не озброювати?..
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21.12.2020 18:30 Відповісти
Шмаркля змовився з мсоскалямі і дмуть в одну дудку, що воїни ВСУ- наркомани, бродять в угарі де попало і заходять на ворожі території. Так було і з попереднім воїном, якого придушив, але сказали що він був під наркотиками. Тепер полонених терористи брати не будуть. Так їм легше від світової спільноти отбрехіваться.
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22.12.2020 11:11 Відповісти
Чому нам подають ці тварюки свою інформацію
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21.12.2020 17:04 Відповісти
может и такое быть .водка быстрее всего .ротного за жопу брать что развел ******...во в роте
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21.12.2020 17:44 Відповісти
совать погон один и плетей 40 на площаде у киеве по сраке а потом трибуналс отречением от знамени и позорное увольнение в за пас..к морю...к бабам ..песок жлетый девки вином торгуют)(
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21.12.2020 22:57 Відповісти
Ще місяця не пройшло, як п"яний аватар вбив пострілом в потилицю свого товариша і от новий дикий випадок. Допоки в ВСУ на контракт будуть брати всяку наволоч, від якоі одні клопоти ?
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21.12.2020 18:14 Відповісти
У кого є почуття власної гідності, сумління, доброчесність не піде добровільно в армію яку обсирають і принижують починаючи від ЗЕгімнокондаючого з його широкосракими шістками ***********. Дійсно зараз в армію йде багато тих кому на гражданці ************ - одягають, годують, мсце з ліжком, + немалі гроші котрі не в кожному селі чи місті заробиш. Просто соромно, армію (бійців, офіцерів) перетворили в холуїв - якихось статистів в черговому уйобіщному серіалі ЗЕгниди.
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21.12.2020 18:39 Відповісти
Ну так пойди и послужи.
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21.12.2020 21:43 Відповісти
Кацапам тільки вірити

Судячи по надірваному вороту його гарно потягали і побуцали кацапи
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21.12.2020 18:33 Відповісти
І ще одне: як аватар, чи наркоша може пройти від своїх охоронюваних позицій через пристріляну і заміновану смугу розділення ? У нас полковники, альфовці і спецназовці майже кожного разу підриваються і потрапляють в засади недалеко від своїх позицій.
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21.12.2020 18:44 Відповісти
Правду нам не кто не скажет, а она заключается в безответственности самих бойцов и их командиров, НУЖНО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЗНАТЬ ВО ВСЁМ МЕРУ.....
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21.12.2020 19:37 Відповісти
А шо там делать, если воевать нельзя?! Небось переоделся и пошёл за бухлом в ближайший магазин... И - думаю - не в первый раз и не он один...просто в этот раз не проканало почему-то... Фраза зеленский деморализует армию имеет вот этот вот конкретный смысл,
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21.12.2020 19:55 Відповісти
какой нахер магазин на нуле?
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23.12.2020 11:31 Відповісти
Боже, бережи воїна
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21.12.2020 20:02 Відповісти
а шо, пресслужба Операції об'єднаних сил ще не отримала сценарій за мотивами події від ЗОПи?
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21.12.2020 20:18 Відповісти
Еще одного захватили эти орки. Будут пытать человека, издеваться. Кто тут пишет, что наркоман, пьяница. Заткнитесь. Строчите тут. На какие муки обречен теперь этот человек.
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21.12.2020 21:05 Відповісти
Там полный бардак как в случае если он сам заблудился так и в случае если его похитила ДРГ, командир должен за такое ответить.
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21.12.2020 21:14 Відповісти
воин и человек в военной форме - две абсолютно разные категории
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22.12.2020 03:36 Відповісти
І знову локшина від сєпарів з Арєстовичем, і знову російські пропагандисти втирають про алкоголь та наркотики....Гидко читати цю тему.
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22.12.2020 06:02 Відповісти
Что то командывание ВСУ запуталось в своем вранье.По одной информации пропажу воина заметили только во времья переклички а другая описана выше.
Так какая из них правдивая и когда это случилось?
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22.12.2020 06:32 Відповісти
Його відпустять! У нас перемир'я. Чи це тільки у нас ?
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22.12.2020 11:05 Відповісти
У нас аватаров в армии тоже хватает, но зная контингент сепаров очень удивляет что никто из них не пришел к нам на позиции под наркотой в плен. А сепары наших регулярно такими "находят". Очевидно что это регулярная работа их дрг. Ибо захват наших воинов с целью выдать их за аватаров уже так же приелось как и вызывает недоверие как истории про распятых мальчиков и смерть политиков от камаза в 90-х.
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22.12.2020 14:42 Відповісти
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