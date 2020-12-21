Воїн 14-ї ОМБр Олександр Пупко потрапив у полон терористів на Донбасі, - ЗМІ. ФОТО

У полон найманців РФ потрапив воїн 14 окремої механізованої бригади ЗСУ Пупко Олександр Іванович.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Український мілітарний портал, про це повідомляють засоби пропаганди російських окупаційних сил на Донбасі.

Воїн потрапив у полон у Луганській області, де тримає оборону військова частина.

Точні обставини події не відомі, за твердженням же російських окупаційних сил, український військовий був у стані наркотичного сп’яніння. Його "затримання" відбулось у районі окупованого населеного пункту Слов’яносербськ (Луганщина).

У пресслужбі військової частини наразі не підтверджують інформацію про полоненого воїна. Так само інформацію про зникнення не повідомляла пресслужба Операції об’єднаних сил.

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