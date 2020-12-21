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Київ (19115) готель (209) Комарницький (35)

Людина "смотрящего" за Києвом Комарницького отримала частку в компанії, що купила готель "Дніпро", - ЗМІ

Людина

У схемі власності ТОВ "Смартленд", яке за 1,11 млрд грн викупило на приватизаційному аукціоні державний готель "Дніпро" на Хрещатику, з'явився новий співвласник. Ним стало ТОВ "Компанія з управління активами "Дельта Плюс", яка фігурує в кримінальній справі про присвоєння бюджетних коштів фірмами з оточення так званого "смотрящего" за столицею Дениса Комарницького.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Наші Гроші" з посиланням на видання "Олігарх".

Як відомо, власником готелю стало ТОВ "Смартленд". Власником 82% частки у цій фірмі є ТОВ "Айс Таун". Решта належить Максиму Терещуку, який також займає посаду керівника "Смартленд".

Журналісти зазначають, що до кінця листопада єдиним власником "Айс Тауну" був киянин Олексій Ігнунін, внесок якого до статутного капіталу становив 10 млн грн. Тепер у нього з’явився партнер – "КУА "Дельта Плюс", яке збільшило статутний фонд фірм на 1,11 млн грн., що дозволило стати власником 10% в "Айс Тауні".

Людина смотрящего за Києвом Комарницького отримала частку в компанії, що купила готель Дніпро, - ЗМІ 01

Бенефіціаром "КУА "Дельта Плюс" через ТОВ "Нікос-Лайн" вказаний мешканець столиці Олександр Шестаков.

""КУА Дельта Плюс" фігурує в кримінальному провадженні №12019100060003089 від 2019 року, поліція стверджує що саме через цю КУА відбувалася реалізація фізособам нерухомості ТОВ "Варда спецбуд монтаж". Остання фірма присутня в документах нардепа Гео Лероса, які нібито були отримані під час обшуку СБУ з комп’ютера екс-депутата Київради Дениса Комарницького, якого ЗМІ називають нині "смотрящим" за Києвом від керівника Офісу президента Андрія Єрмака та нардепа Олександра Тищенка", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, перший об'єкт великої приватизації - готель "Дніпро" - був виставлений на продаж 15 липня. У готелі 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр і кілька конференц-залів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд зобов'язав НАБУ розслідувати продаж столичного готелю Дніпро

Конкурс з приватизації готелю "Дніпро" був запланований на весну 2020 року проте був перенесений через карантин і епідемію коронавірусу.

Аукціон з купівлі готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн виграла фірма ТОВ "Смартленд".

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Топ коментарі
+6
Чому взагалі є якісь смотрящі? Ми що копіюємо москалів? СБУ і поліція повинна їх відправляти під землю.
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21.12.2020 14:04
+4
ВАЗеленський корупцію поборов. Вщент.
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21.12.2020 14:04
+4
Драсте. "Квартал" на мордорських гастролях та ригівських корпоративах зростав, матьорів, навчався "культурі" ведення бізнесу. Ось і маємо пліснявий цинічно- відмороженний бесПредел.
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21.12.2020 14:09
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Чому взагалі є якісь смотрящі? Ми що копіюємо москалів? СБУ і поліція повинна їх відправляти під землю.
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21.12.2020 14:04 Відповісти
Драсте. "Квартал" на мордорських гастролях та ригівських корпоративах зростав, матьорів, навчався "культурі" ведення бізнесу. Ось і маємо пліснявий цинічно- відмороженний бесПредел.
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21.12.2020 14:09 Відповісти
https://censor.net/ru/user/88110 А що до кварталу не було смотрящих? Це ж смішно.Тут тридцять років це свавілля відбувається.Ніхто з цим всім реально не боровся ніколи.
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21.12.2020 14:11 Відповісти
ВАЗеленський корупцію поборов. Вщент.
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21.12.2020 14:04 Відповісти
Мафия - бессмертна!
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21.12.2020 14:15 Відповісти
Если честно - да, в центре Киева стоит убогое советское говно! Мож из вас кто в Таллинне в Виру проживал? Оч по дислокации похожи, но не по качеству
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21.12.2020 14:22 Відповісти
Ну,як готель... Трошки готель,трошки бордель...
Людина "смотрящего" за Києвом Комарницького отримала частку в компанії, що купила готель "Дніпро", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3958

Людина "смотрящего" за Києвом Комарницького отримала частку в компанії, що купила готель "Дніпро", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5780
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21.12.2020 14:41 Відповісти
Данная статья - попытка манипулировать сознанием: якобы приватизация обогащает коррупционеров. В реальности всё в точности наоборот: коррупционные капиталы куются из госсобственности. Если эти капиталы невозможно вернуть, то пусть хоть тратятся на приватизацию и последующую модернизацию.
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21.12.2020 14:45 Відповісти
чергове досягнення маладой і чєсной Зе команди
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21.12.2020 15:05 Відповісти
Ребята украли деньги из бюджета на завышенной стоимости выигранных подрядах на строительстве в Киеве и прикупили себе отель.
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21.12.2020 15:07 Відповісти
 
 