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Шойгу заявив про плани РФ щодо розгортання радіолокаційної станції в окупованому Севастополі

Шойгу заявив про плани РФ щодо розгортання радіолокаційної станції в окупованому Севастополі

Російська Федерація планує в 2021 році розпочати будівництво радіолокаційної станції в окупованому Севастополі. Йдеться про розгортання РЛС "Яхрома".

Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на відомчій нараді за участю президента РФ Володимира Путіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

За його словами, в планах на 2021 рік значиться створення зенітно-ракетної бригади в Південному військовому окрузі, а також здійснити поставку в Повітряно-космічні сили та ВМФ майже 100 нових і модернізованих літальних апаратів.

"Розпочати роботи з будівництва РЛС "Яхрома" в Севастополі і окремих вузлів загоризонтного виявлення повітряних цілей у Калінінграді", - заявив Шойгу.

Зазначимо, радіолокаційні станції призначені для виявлення повітряних, морських і наземних об'єктів, а також для визначення їхньої дальності, швидкості та геометричних параметрів.

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Топ коментарі
+4
Прямо в городе шоле? Поздравляю аборигенов с высоким излучением от которого птицы дохнут
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21.12.2020 14:15
+2
А вы умеете в фото))
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21.12.2020 14:07
+2
до цапов дошло шо земля круглая??)))
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21.12.2020 14:11
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А вы умеете в фото))
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21.12.2020 14:07 Відповісти
росія визнає що не може захистити свій терористичний флот в Севастополі від ракетного удару крилатих ракет та авіації ЗСУ, отже потрібно посилено фінансувати створення протикорабельних ракет Нептун повітряного базування! Саме з ПКР повітряного базування і мали починатис розробки, але порошенко та інші зрадники повели розробки найбільш довгим шляхом зі створення берегового ракетного комплексу, який є найбільш вразливим для ударів терористів і який можна знищити ще на марші! Все робилось якнайгірше, найбільш безглуздим способом витрачаючи найбільші гроші, щоб ці гроші не пішли на інші більш важливі проекти! Таке враження що українське оборонне замовлення порошенко затверджував в російському генштабі.
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21.12.2020 14:23 Відповісти
до цапов дошло шо земля круглая??)))
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21.12.2020 14:11 Відповісти
Прямо в городе шоле? Поздравляю аборигенов с высоким излучением от которого птицы дохнут
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21.12.2020 14:15 Відповісти
Ліворуч-наша ялинка Праворуч-**********

Шойгу заявил о планах РФ по разворачиванию радиолокационной станции в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 6904
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21.12.2020 14:17 Відповісти
Шойгу заявив про плани РФ щодо розгортання радіолокаційної станції в окупованому Севастополі - Цензор.НЕТ 7425
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21.12.2020 14:21 Відповісти
А нахріна ж пуцін підтримав ВАЗеленського на виборах? Щоб підігнав Україну, часів Порошенка, під кацапські стандарти.
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21.12.2020 14:35 Відповісти
Из за кривизны Земли , - Они почему то очень хорошо Горят
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21.12.2020 14:22 Відповісти
Мабуть таки в Україні з"явиться ЯО . Але після швидкого визволення криму . ))
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21.12.2020 15:53 Відповісти
Кто это на фото, глава ВОЗ? Очень уж похож..
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21.12.2020 16:34 Відповісти
Крысчанам приготовить свинцовые шапочки и трусы
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21.12.2020 17:54 Відповісти
Та пох, вона їм не допоможе, то що вона можливо щось пабаче, то не значить що вони чимось зібють, якщо гасити джіпіес то осліпнуть і свнсбк, а без нього вони як іскандери на карабахі
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26.02.2021 06:46 Відповісти
 
 