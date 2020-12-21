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В Україні заявили про розробку тесту для одночасного визначення COVID-19 та двох штамів грипу

В Україні заявили про розробку тесту для одночасного визначення COVID-19 та двох штамів грипу

Вчені Інституту молекулярної біології і генетики повідомили, що розробили комбінований ПЛР-тест, який дозволяє в одному аналізі визначити наявність в організмі людини відразу трьох вірусів - SARS-CoV-2 та штамів А і В вірусу грипу.

Про це у Facebook повідомив Інститут молекулярної біології і генетики, передає Цензор.НЕТ.

"Нові ПЛР-тести перевірено на зразках від хворих, які булі передані нам Центром громадського здоров’я в м. Києві. Сподіваємося на зацікавленість МОЗ комбінованим ПЛР-тестом", - сказав директор ІМБіГ академік Михайло Тукало.

В інституті зазначили, що тривалість проведення тесту - приблизно 6 годин.

Також читайте: Лабораторії завантажені на 50%. МОЗ планує істотно збільшити кількість тестувань, - Степанов

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Топ коментарі
+2
а давайте туда добавим гонорею, сифилис и т.д., и по положительному результату ставить сразу все диагнозы!! а почему бы и нет?!)
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21.12.2020 14:24
+1
о разработке теста для одновременного определения COVID-19 и двух штаммов гриппа..

Врачам осталось решить всего одну проблему: как-же потом отличить, грипп у человека или ковид...
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21.12.2020 14:27
+1
На випуск попереднього грошей не знайшлось.Нам дороги дорожчі.Здихайте.
А на ці тести грошей не знайдеться вдвічі швидше.
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21.12.2020 17:21
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а давайте туда добавим гонорею, сифилис и т.д., и по положительному результату ставить сразу все диагнозы!! а почему бы и нет?!)
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21.12.2020 14:24 Відповісти
Если учесть, что соскоб на анализ берется с ротоглотки, то Вы, Гриша, тот еще шалун...
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21.12.2020 14:42 Відповісти
о разработке теста для одновременного определения COVID-19 и двух штаммов гриппа..

Врачам осталось решить всего одну проблему: как-же потом отличить, грипп у человека или ковид...
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21.12.2020 14:27 Відповісти
Одновременно определить наличие разных вирусов, легко, просто да и еще бесплатно - достаточно померить температуру. Температура 39 и выше, свидетельствует о вирусной инфекции (бактериальная инфекция дает меньшую температуру). Ну можно еще анализ крови на эритроциты сделать...
Проблема как раз, определить, какой именно это вирус, чтобы знать как лечить!!!
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21.12.2020 14:52 Відповісти
Для трьох різновидів COVID-19 і двох штамів грипу є нескладна методика і п'ять різних реагентів.
В Україні заявили про розробку тесту для одночасного визначення COVID-19 та двох штамів грипу - Цензор.НЕТ 977
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21.12.2020 17:27 Відповісти
Спеціальне тісто розробили?
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21.12.2020 14:36 Відповісти
Так мы вперде планеты всей??? Уряяя, таварисчи!!!
Вперед в совок! Даешь пятилетку за 2 года! И стахановское движение по великому будивництву шлакоасфальта!
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21.12.2020 15:17 Відповісти
На випуск попереднього грошей не знайшлось.Нам дороги дорожчі.Здихайте.
А на ці тести грошей не знайдеться вдвічі швидше.
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21.12.2020 17:21 Відповісти
Розробили не значит запустили в производство! Наука свое дело сделала, теперь дело за зелеными ничтожествами--обеспечить страну отечественными тестами.
Кто-то верит, что зеленая плесень хоть с этим справится?
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21.12.2020 21:15 Відповісти
А теста для одновременного определения COVID-19 и двух штаммов гриппа С АПЕНДИЦИТОМ ВМЕСТЕ ?
- тут вообще пройти простой тест дорого. а с гриппом вообще ...
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10.06.2021 19:19 Відповісти
 
 