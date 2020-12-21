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В Україні заявили про розробку тесту для одночасного визначення COVID-19 та двох штамів грипу
Вчені Інституту молекулярної біології і генетики повідомили, що розробили комбінований ПЛР-тест, який дозволяє в одному аналізі визначити наявність в організмі людини відразу трьох вірусів - SARS-CoV-2 та штамів А і В вірусу грипу.
Про це у Facebook повідомив Інститут молекулярної біології і генетики, передає Цензор.НЕТ.
"Нові ПЛР-тести перевірено на зразках від хворих, які булі передані нам Центром громадського здоров’я в м. Києві. Сподіваємося на зацікавленість МОЗ комбінованим ПЛР-тестом", - сказав директор ІМБіГ академік Михайло Тукало.
В інституті зазначили, що тривалість проведення тесту - приблизно 6 годин.
Топ коментарі
+2 Uhbif
показати весь коментар21.12.2020 14:24
+1 Леопольд Пупкин 96fd9223
показати весь коментар21.12.2020 14:27
+1 Павло Макаренко
показати весь коментар21.12.2020 17:21
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Будь ласка, зачекайте...
Врачам осталось решить всего одну проблему: как-же потом отличить, грипп у человека или ковид...
Проблема как раз, определить, какой именно это вирус, чтобы знать как лечить!!!
Вперед в совок! Даешь пятилетку за 2 года! И стахановское движение по великому будивництву шлакоасфальта!
А на ці тести грошей не знайдеться вдвічі швидше.
Кто-то верит, что зеленая плесень хоть с этим справится?
- тут вообще пройти простой тест дорого. а с гриппом вообще ...