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НАБУ і САП вручили підозру синові Гладковського у справі "Укроборонпрому" (оновлено)

НАБУ і САП вручили підозру синові Гладковського у справі

Детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру в отриманні 950 тис. грн особі, яка забезпечувала вплив на ухвалення рішення гендиректором державної компанії "Укрспецекспорт".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Як зазначається, підозрюваний разом із ще деякими особами реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК "Укроборонпром" із використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших підприємств.

Встановлено, що за час дії схеми поставлено товарів на суму майже 165 млн грн, при цьому в бюджет не надійшло понад 49 млн грн, з яких 25,77 - податок на додану вартість, 23,57 - податок на прибуток.

"Завдяки зусиллям підозрюваного, ТОВ "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому". За що він отримував неправомірну вигоду, яка, за домовленостями, мала становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором підозрюваний отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди. Однак, на переконання слідства, це не єдиний випадок протиправної діяльності – решту фактів наразі досліджують", - йдеться в повідомленні НАБУ.

Крім того зазначається, що розслідування зазначених фактів детективи здійснюють із листопада 2019 року.

"Загалом, слідство встановило вісім учасників корупційної схеми, реалізованої за участю ТОВ "Оптимумспецдеталь". Із них дві особи засуджено, троє – на лаві підсудних. Ще троє залишаються підозрюваними", - додали в НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ проводить обшуки в "Укроборонпромі" та "Укрспецекспорті"

Водночас, за даними пресслужби САП, за погодженням прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру особі, яка отримала неправомірну вигоду за забезпечення надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі 7 млн гривень від Державної компанії на користь ДП "Житомирський бронетанковий завод".

"До підозрюваного, родич якого на той момент обіймав посади в Раді національної безпеки і оборони України та у Міжвідомчій комісії з питань оборонно промислового комплексу, в 2016 році звернулися керівники товариства "Оптимумспецдеталь" із проханням вплинути на ухвалення рішення про надання "Житомирському бронетанковому заводу" 7 млн ​​грн допомоги, за які підприємство виплатило б свої фінансові зобов'язання товариству "Оптимумспецдеталь" у договорах на поставку товарів. Результатом виконання цих домовленостей, на які впливали родинні зв'язки особи, став переказ коштів спочатку на рахунки ДП "ЖБТЗ", а потім на рахунки ТОВ "Оптимумспецдеталь" у сумі 7 100 196 гривень. Після легалізації отриманих коштів особа за свої "послуги" отримала неправомірну вигоду еквівалентну 950 тис. грн", - наголошує САП.

Зі свого боку журналіст Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі стверджує, що НАБУ і САП вручили підозру синові Олега Гладковського Ігорю Гладковському.

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Топ коментарі
+14
Весь разумный мир осознанно выбирает Лидеров, и случайно - идиотов. Украина - случайно выбирает Лидеров, и целенаправленно - идиотов.
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21.12.2020 14:43
+13
Нарешті свінарчуків та порошенків посодють. Ось чому розпочалась така атака на Татарова, який курує розслідування проти порошенка в Офісі Президента Зеленського! Олігарх Микитась навіть проти себе почав давати свідчення, щоб вибити Татарова!
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21.12.2020 14:46
+7
И пофиг, что подозрения руководству "Оптимумспецдетали" сообщает то же самое НАБУ, что безуспешно пытается найти скрывающегося афериста-решалу Татарова, да? )
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21.12.2020 15:18
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Весь разумный мир осознанно выбирает Лидеров, и случайно - идиотов. Украина - случайно выбирает Лидеров, и целенаправленно - идиотов.
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21.12.2020 14:43 Відповісти
Нарешті свінарчуків та порошенків посодють. Ось чому розпочалась така атака на Татарова, який курує розслідування проти порошенка в Офісі Президента Зеленського! Олігарх Микитась навіть проти себе почав давати свідчення, щоб вибити Татарова!
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21.12.2020 14:46 Відповісти
татаров 'курує' НАБУ, яка доганяє петю і свинарчуків за розкрадання у оборонпромі, але петя через микитася нацюкував НАБУ на таратова, за розкрадання у нац.гвардії..

Цікаво, а щого петя, микитась і тараров не живуть дружно ?
і скільки петя поцупив у тарарова ?
а скільки татаров у петі ?
що у них така лічная непріязнь ?
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21.12.2020 15:16 Відповісти
И пофиг, что подозрения руководству "Оптимумспецдетали" сообщает то же самое НАБУ, что безуспешно пытается найти скрывающегося афериста-решалу Татарова, да? )
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21.12.2020 15:18 Відповісти
Де син Гладковського, а де Пеця? Ти дурак?
Підозру підписати, це не провести справу до кінцевого вироку...
Що значить товари невідомого походження? Нам потрібні були ті запчастини чи ні? Якщо ні, я згідний, якщо так, то що це за підозра?
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21.12.2020 15:46 Відповісти
Они же не написали, неизвестные товары. Написали неизвестного происхождкния! Тут надо разбираться!!! Наши "дельцы» могли продавать бронетанковым заводам запчасти с нащих же складов, рассказывая, что это контрабас из рф! А как на самом деле? Склады взрывают не просто так! Очень легко скрыть воровство! При пете как то счасто сие происходило! Это де классика схем у нас в стране: продать то, что списывают у нас на складах, нашим же заводам!!!
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21.12.2020 16:57 Відповісти
Наши "дельцы» могли продавать бронетанковым заводам запчасти с нащих же складов, рассказывая, что это контрабас из рф! Тоді я не проти, саджайте, а якщо ні?
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21.12.2020 16:58 Відповісти
НАБУ і САП вручили підозру синові Гладковського у справі "Укроборонпрому" (оновлено) - Цензор.НЕТ 6957
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21.12.2020 20:39 Відповісти
мудрий, запчастини не вибухають. то не ті склади вибухали (не заперечую що і там могли бути крадіжки).
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21.12.2020 21:44 Відповісти
вероятно, склады разные. боеприпасы - одно, запчасти - другое... но с нашим бардаком я не уверен, что хранилось на разных складах((
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21.12.2020 21:49 Відповісти
Это ты ...рак. Изучи матчасть. КТО такой Свинарчук для Пеци.
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21.12.2020 21:44 Відповісти
Знаєш, зелена тупа гнида, коли Зелю викинуть із посади і будуть саджати за усі вчинені злочини, я буду проти того, щоби посадила маму Римму, чи тата "академіка". Мені це не цікаво, я буду вимагати посадки саме злодія, у тому між нами і різниця. А ти, наволоч, в екстаз впадаєш, навіть від того, що якийсь проплачений гавнюк на газоні перед хижою Пеці купу наклав.
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22.12.2020 11:03 Відповісти
Шо ты плетеш? Апахмелись! ))))
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23.12.2020 10:55 Відповісти
А татаров янгол непорочний? Така ж потвора як і свинарчуки,та ще й гірша,і теж повинен сидіти вже давно.
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21.12.2020 16:07 Відповісти
дурнику ти тут знову відробляєш грошики, яке ж ти дурне))), бот
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21.12.2020 16:54 Відповісти
Татаров мент,а хорошим мент бывает только в мертвом состоянии.
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21.12.2020 18:17 Відповісти
https://censor.net/ru/user/347491

НАБУ і САП вручили підозру синові Гладковського у справі "Укроборонпрому" (оновлено) - Цензор.НЕТ 7006
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21.12.2020 19:54 Відповісти
Я на славу Вольтера не претендую, але щодо Вас я з Вольтером згідний.
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21.12.2020 20:00 Відповісти
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21.12.2020 20:14 Відповісти
Що за зелена ахінея? Микитась давав показання на ригівського недобитка з помсти, за те що той ошукав Микитася.
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22.04.2021 16:09 Відповісти
Шановне панство! Результати виборів на пост президента України висвітили, що в країні проживає багато духовно хворих людей. Тільки громадянин з пошкодженої психікою міг віддати свій голос за інородця, кощунника і ************ і повірити блазню, що лікарі і педагоги будуть отримуватимуть зарплату $ 4000 доларів на місяць, а всі громадяни країни станут Президентами.
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21.12.2020 18:37 Відповісти
Погоджуюсь з Вами, а ті хто за порошенка голосував це взагалі духовні жебраки, бо голосувати за зрадника та мародера можуть тільки раби!
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21.12.2020 20:01 Відповісти
в который раз прошу предоставить мне видео, где зеленский обещал 4000 долларов врачам и педагогам.
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21.12.2020 22:08 Відповісти
"Украина - случайно выбирает Лидеров" - никогда такого не было, и вот опять.....
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21.12.2020 15:08 Відповісти
беги порося! беги!!!)))
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21.12.2020 15:58 Відповісти
Захотнл бі уже давно бы сбежал. Но не сбежал, как бежали янучары-портновы
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21.12.2020 16:08 Відповісти
Краще ти біжи. А то все вказує на те, що буде вітер гойдати твої ноги, на горісі зеленому...
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21.12.2020 17:39 Відповісти
Это не та новость, которую здесь ждали) Поэтому и комментов раз-два и обчёлся)
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21.12.2020 16:00 Відповісти
Коментів мало бо свинопеси у рота лайна понабирали і нічого сказати.
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21.12.2020 16:10 Відповісти
Да это уже давно не новость. Говорено-переговорено. Новость это адвокат Портнова Татаров взятый в ОПУ.
Осюда и весь сыр-бор.

Татаров
Під час обіймання посади заступника начальника Головного слідчого управління МВС Україні у 2011-2014 роках вів кримінальні провадження проти громадської діячки та опозиціонерки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Тетяни Чорновол , протестувальників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Автомайдану та інших громадських діячів[
Є АДВОКАТОМ ЕКСЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА

АНДРІЯ ПОРТНОВА.
У 2016 році також був адвокатом народного депутата України від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA «Опозиційний блок» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Новинського .
Все мрази собираются в кучу. Под омофором ЗЄ
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21.12.2020 16:18 Відповісти
тююю счас соевый милиардер все порешает.он это умеет.
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21.12.2020 16:01 Відповісти
Куда ему до миллиардера Коломойши.
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21.12.2020 16:20 Відповісти
Из двух миллиардеров, выигрывает всегда тот, кто при власти.
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21.12.2020 17:19 Відповісти
закроется в консульстве Сейшел как Ассанж в Лондоне)
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21.12.2020 16:04 Відповісти
Если до сих пор не сбежал, значит не считает нужным бежать
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21.12.2020 16:09 Відповісти
Свои фантазии оставь при себе.
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21.12.2020 16:21 Відповісти
В свою очередь журналист Сергей Лещенко в своем https://t.me/LeshchenkoS/1440?fbclid=IwAR3sOFEaejf0KV6eNZC1gmn2vc1T2kAbYYbNWJNejQ1NY4E3AtH_tH2kkS0 Telegram-канал е утверждает, что НАБУ и САП вручили подозрение сыну Олега Гладковского Игорю Гладковскому.

Журнализд-квартирооптимист-железнодорожник Лещенко....
Может без него как-нибудь разберутся. Разбор его делишек еще впереди
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21.12.2020 16:06 Відповісти
ЗЕ и Ко ВОРУЮТ миллиардами!!! НА ОДНИХ ДОРОГАХ ТЕСТЮ ЗЕ 60 МЛРД.грн. перечислили из ковидного фонда!
а тут за 950 тыс.грн. которые только ХОТЕЛ ВРОДЕ БЫ КТО-ТО зажать - 5 баянов порвали....
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21.12.2020 16:10 Відповісти
да, да, да. только не миллиардами а квадриллионами !!!! Всё Зе украл, и ваш мозг тоже походу...
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21.12.2020 19:43 Відповісти
Не. Их мосх украл Пеца. Как, впрочем, и всё остальное, до чего успел дотянуться своими жирными пальчиками.
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21.12.2020 21:41 Відповісти
Звісно, краде сам і його зелена камарілія
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22.04.2021 16:13 Відповісти
Воруют аж гай шумит, но Беня диктова этого не замечает. Где уж тут заметить . Даже видео как брательник Ермака продавал должности в упор не разглядела
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21.12.2020 16:27 Відповісти
Новый Год на носу - всем нужна зЭлень...- обилечивают..., что не понимать - борцуны хреновы
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21.12.2020 16:27 Відповісти
Начали чтобы закрыть? За отсутсвием позывача, как юр. лица. Как переставшее существовать в связи с реорганизацией в другое ЮР.лицо.
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21.12.2020 16:39 Відповісти
Ну наконец-то для зебилов новость века!
Дурики, если он виноват - пусть отвечает, но по закону, а не по по понятиям Порнова и Ко.
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21.12.2020 18:38 Відповісти
Без реформи, знищення корумпованої судової зло- охоронної системи, прогрес розвитку України не можливий!!!Рішення суддів прямо пропорційно величині мзди....???
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21.12.2020 18:40 Відповісти
политычни рэпрэсии! фрии швайнорчук!
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21.12.2020 19:43 Відповісти
"Я есть Свинарчук!"
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21.12.2020 21:39 Відповісти
С Гладковским все понятно, что ничего не ясно... А как там дело САШИ АВАКОВА по рюкзакам, не будет реанимироваться? КоЗлить, так уж всех козлить!
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21.12.2020 19:53 Відповісти
Це зрада !!! Слава Свинарчукам
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21.12.2020 19:55 Відповісти
Джуниор, не бойся, уже есть платные камеры для таких , как ты. НАБУ все равно от тебя не отставки , а антикоррупционный суд посадит
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21.12.2020 20:49 Відповісти
Прочитал ""ОптимуДспецдеталь". Ну наконец-то и поросёнка прихватили.
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21.12.2020 21:38 Відповісти
Мальчик уже за "гешефт" новую тачку успел купить, "обкатать" и забыть о том, что когда-то её покупал. А ему только щас "какие-то звынуватчення" выдвигают!
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21.12.2020 21:46 Відповісти
мене одне цікавить, як? набу займається держ службовцями, чувак не держслужбовець. Вони можуть відкрити справу на гендиректора "Укрспецекспорт", но не чувака який не стоїть на держслужбі. Це качка для лохів які не знають чим займається набу і сап. Підозру якщо вже і мали вручати, то поліція, а не набу.
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22.12.2020 02:18 Відповісти
По сину Гладковського, як я розумію треба десятки міліонів на розслідування викинути аби звинуватити його у "впливі" за 950 тис. грн.
Не має чим займатися?
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22.04.2021 16:18 Відповісти
Довбодятли, ви що не знали, що для армії в той час ввозили багато чого контрабандою, нам конче необхідні були ті запчастини, нам також необхідно було все знаряддя, яке контрабандою ввозили волонтери, може і волонтерів треба всіх посадити. Хто так вважає, той є ВОРОЖИНОЮ, для України.
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26.04.2021 12:18 Відповісти
 
 