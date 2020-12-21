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Новий можливий співвласник купленого за 1,1 млрд готелю "Дніпро" Шестаков - "алкаш" і "фунт" Кличка, - Лерос

Новий можливий співвласник купленого за 1,1 млрд готелю

Екскерівник комунального підприємства "Київтранспарксервіс" Олександр Шестаков, який, імовірно, став співвласником нещодавно приватизованого готелю "Дніпро", є соратником мера Віталія Кличка.

Про це пише нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо це все підтвердиться, то вам має бути відомо, що алкаша Шестакова називають однокласником Кличка та його фунтом. Шестаков постійно у Кличка випрошував хоч якусь посаду. Міський голова його двічі призначавав керувати парковками КП "Київтранспарксервіс"", - прокоментував Лерос інформацію про те, що Шестаков став співвласником компанії, яка купила "Дніпро".

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При цьому нардеп наголошує, що кінцевим вигодонабувачем є саме Кличко.

"Це нереально, щоб він став власником 10% готелю за мільярд. Ця людина ледве може два слова зв’язати, тому це свідчить про те, що мер і тут отримав свої 10%", - пише Лерос.

Нагадаємо, перший об'єкт великої приватизації - готель "Дніпро" - був виставлений на продаж 15 липня. У готелі 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр і кілька конференц-залів.

Конкурс з приватизації готелю "Дніпро" був запланований на весну 2020 року, проте був перенесений через карантин та епідемію коронавірусу.

Аукціон з купівлі готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн виграла фірма ТОВ "Смартленд".

Новий можливий співвласник купленого за 1,1 млрд готелю Дніпро Шестаков - алкаш і фунт Кличка, - Лерос 01

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Топ коментарі
+3
Як же технічно лерос преключився від барьби з зеленським, на борьбу з ворогами зеленського)
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21.12.2020 14:47
+2
Классно алкаши живут. Спиться, что ли?
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21.12.2020 14:55
+2
Если у "правоохранителей" к этим гаспадам нет вопросов, а киевлянам похрену, как и харьковчанам то, что их мэр бандюган и выбран полумертвым, то так тому и быть...
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21.12.2020 15:05
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Як же технічно лерос преключився від барьби з зеленським, на борьбу з ворогами зеленського)
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21.12.2020 14:47 Відповісти
Все зависит от заказа и цены
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21.12.2020 14:54 Відповісти
ну как сказать... виталька же дружился немного в киевраде с ними (и не только...)
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21.12.2020 14:58 Відповісти
Є таке. Віталю добре нагнули постом голови КМДА
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21.12.2020 15:10 Відповісти
Не треба сприймати Лероса,як "полум'яного борця" за правду.Там теж рильце в пуху ще й добре.З муралами історію зам'яли,з походженням майна теж.Він перманентно "дружить" проти когось.Зараз проти Кличка,якого сам же і зрадив,коли Богдан намагався прибрати Кличка і всунути на його місце свою людину.

Можливо на отель покдав око черговий "друг" Лероса,а не вийшло.
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21.12.2020 15:05 Відповісти
Классно алкаши живут. Спиться, что ли?
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21.12.2020 14:55 Відповісти
Комарницький,Кличко,Черновецький...
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/kiivskij-gotel-dnipro-ostatochno-prodanij-ajtishnikam-v-byudzhet-nadijshlo-1-1-mlrd-grn.htm Київський готель "Дніпро" остаточно продали російським олігархам
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21.12.2020 14:59 Відповісти
Если у "правоохранителей" к этим гаспадам нет вопросов, а киевлянам похрену, как и харьковчанам то, что их мэр бандюган и выбран полумертвым, то так тому и быть...
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21.12.2020 15:05 Відповісти
Надеюсь, что кто-нибудь еще помнит, кто такой Лерос. Сейчас еще Богдан отпишется.
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21.12.2020 15:07 Відповісти
И какая новость в этой новости? Кто нибудь в стране знает о бизнесе выше среднего НЕ имеющем связей с какой нибудь из олигархичных группировок?
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21.12.2020 15:07 Відповісти
Мер хорошо зарабатывает, отдавая подряды на строительство своим дружкам. Или Вы думаете он бессеребренник? ОП в доле и прикрывает. Но если копнуть, вылезет много интересного со смотрящими, уворованными средствами. Только кто же даст команду проверить?
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21.12.2020 15:14 Відповісти
О, Курехян Геворг Багратович вылез. А где же матюки? Это животное ведь без них и двух слов раньше связать не могло. Ему надо в паре с еще одним представителем животного мира выступать. С растительностью на морде и тоже большим любителем матов про экскременты и половые органы.
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21.12.2020 15:23 Відповісти
Не міг купити, бо не може два слова до купи звязати... Напевно Коломойський чи Ахметов - великі оратори. І чому ще не "собутильник Кличка"? Зебіли в це скоріше б повірили. Повірили ж в діабетика-алкаша Пороха.
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21.12.2020 17:13 Відповісти
туфта...
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21.12.2020 20:13 Відповісти
 
 