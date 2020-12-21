"Слугам народу" роздали ефірні тези, в них пояснюють падіння рейтингу Зеленського, секрет популярності Разумкова і виправдовують Шкарлета, - ЗМІ
У розпорядженні ЗМІ опинилися ефірні тези "слуг народу" за 17 і 18 грудня. Крім загальних підсумків, у них влада пояснює, чому спікеру парламенту Дмитру Разумкову довіряють більше, ніж президенту, що завадило депутатам призначити Юрія Вітренка міністром енергетики і чому соратникам Петра Порошенка не варто критикувати Геннадія Кернеса.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".
"Вперше за всі роки війни на Донбасі вдалося встановити режим припинення вогню. Його не можна назвати стовідсотковим, але ситуація на більшій частині фронту у рази спокійніша. Люди на Донбасі кажуть, що вони згадали, що таке тиша. Це заслуга президента", - цитує видання темники.
Також "слуги народу" згадують стан економіки України.
"Рік надскладний через пандемію, що спровокувала кризу. Її не можна порівнювати з жодною із криз, вона вдарила по всіх без винятку. Коронакриза стала кризою бізнесів. Усюди скоротилося споживання, навіть у Швеції, що не вводила локдаун навесні. До прикладу, спад в Україні у другому кварталі був на рівні мінус 11 відсотків ВВП, а у Швеції - мінус 8 відсотків ВВП. Це співставно", - йдеться в повідомленні.
Крім того, представники партії влади зазначають, що наступного року варто очікувати зростання економіки, адже буде можливо зупинити пандемію за допомогою вакцинації та можливостей медицини.
"Наші опоненти постійно вангували катастрофу, але Україна змогла пройти складний рік без неї. Вперше за десятиліття у влади немає своїх масових медіа. Ми працюємо в медійному середовищі, що існує і контролюється політичними опонентами. Наші опоненти пророкували зрив співпраці з МВФ, говорили про гіперінфляцію і обвал гривні. Говорили, що на фронті нас очікує загострення і втрата територій. Вони знали, що це неправда і обманювали людей", - наголошується в тезах.
Також "слуги народу" заявляють, що ефективність медицини зросла в рази: "До нас вона тільки скорочувалася, а лабораторну систему було просто розгромлено".
"В Україні менші економічні втрати, ніж у країнах Європи. Тому що в нас менш розвинена сервісна економіка і не було жорстких обмежень протягом тривалого часу. Наприклад, Велика Британія у другому кварталі цього року зафіксувала спад у рекордні мінус 20 відсотків ВВП", - йдеться в темнику.
Також у темниках фігурує скандал з Конституційним Судом, зазначається, що президент і парламент поступово відновлюють нормальну роботу цієї системи і готують реформу КС.
"Наступного року передусім будуть закон про всеукраїнський референдум, судова реформа, запровадження чесного прожиткового рівня, рішення по закону про локалізацію, закон про побутові відходи, реформа КС", - зазначено в тезах.
"Слуги народу" в ефірах використовують тезу про те, що в результаті місцевих виборів "СН" набрала найбільше мандатів, а ОПЗЖ і "Європейська Солідарність" "перетворюються на регіональні партії з представництвом, яке має показовий географічний характер".
Згадали також нещодавнє соціологічне опитування, в результаті якого стало відомо, що українці більше довіряють спікеру Ради Разумкову, ніж Зеленському.
"Зеленський залишається лідером суспільних симпатій. Більший рівень довіри до Разумкова може пояснюватися тим, що він значно менше, ніж президент, виступає з непростими пропозиціями і привертає менше суспільної уваги. Тому втому і невдоволення люди перекладають не на нього... Зеленський має здатність повертати довіру людей, якщо вона частково втрачається. Ми бачили це неодноразово протягом року, коли рейтинг президента міг дещо зменшитися, а потім збільшитися. У наступному році, коли нарешті зможемо сказати про завершення коронакризи, довіра до президента може відновитися так, що він буде ще більш впевнено лідирувати в опитуваннях та рейтингах", - йдеться в тезах.
Крім того, в темниках фігурують і тези про кадрові питання в Кабміні: чому міністром аграрної політики призначили Романа Лещенка, міністром освіти - Сергія Шкарлета, а Юрія Вітренка не призначили міністром енергетики.
"Лещенко показав, що здатен працювати у цій сфері та вміє організовувати командну роботу. Суттєвих претензій до його діяльності ні в кого немає. Відновити міністерство потрібно для того, щоб якісніше впроваджувати земельну реформу. Дискусія тривала давно і завершилася призначенням фахового міністра.
Найсерйозніша причина непризначення Вітренка — його боротьба за премію від "Нафтогазу" за участь у арбітражі проти "Газпрому" в Стокгольмі. Йдеться про декілька мільйонів доларів. Вітренко скеровував діяльність юридичної команди, що представляла інтереси України, але питання про те, якою має бути винагорода, не може вирішуватись однозначно.
Непорозуміння (з нарахуванням премії. – Ред.) не було вирішене, тому що Вітренко напередодні голосування не встиг зустрітися з усіма фракціями та групами, а зі "Слугою народу" встиг провести "більш-менш предметну розмову" лише в онлайн-форматі, тож питання залишилися. Можливо, до розгляду його кандидатури . Сумнівів у чесності і принциповості Вітренка немає, але треба роз’яснити усі принципові для людей моменти.
Дивно чути критику Вітренка з боку членів фракцій, які фактично належать олігархам. Людям, які працюють на Порошенка чи [керівника "Опозиційної платформи — За життя" Віктора] Медведчука неважливо, скільки платять держслужбовцям або очільникам держкомпаній. Вітренко працював заради інтересів "Нафтогазу" і України, тому вдалося перемогти Росію і підписати вигідний для України контракт на транзит.
Сергій Шкарлет показав, як планує працювати, поки був тимчасово виконувачем обов’язків, депутати з різних фракцій вирішили підтримати таку роботу. Як ректор він працював за часів різних президентів, отримуючи від них нагороди. В тому числі і від Порошенка. Дивно говорити, що отримуючи ці нагороди, він став лояльним до цих людей чи їхньої політики. Він відкидає усі звинувачення у плагіаті в його науковій роботі", - йдеться в темниках.
Будь ласка, зачекайте...
Источник: https://censor.net/ru/n3238189
Это каких именно фракций?
Бенина "За майбутне" голосовала ЗА Витренко.
Herman Aksom:
Американські і Британські ЗМІ відкрили новий комедійний жанр - брати інтерв'ю у президента-дурачка з України. А родзинка формату - що дурачок все сприймає за чисту монету. "Ужин с придурком".
Вал Мишель:
Не Кремниевая долина, не Тесла, не SpaceX, не технопарки и стартапы, не рабочие места, современная медицина и наука... Клоун хочет Диснейленд.
Зеленський:
"С Порошенко я нє готов сотруднічать...С путіним я готов сотруднічать..."
І оце ... називають УКРАЇНСЬКИМ президентом?
(Дід Микола)
Yes! Dopeless:
Настільки категорично та відкрито про абсолютну відсутність бажання співпрацювати з Порошенком заявляли тільки дві людини: Зеленський та Путін.
ЄС - може співпрацювати, США - можуть, представники західного бізнесу - можуть. А ці двоє - ніяк. А що ж таке?
Hellis:
Яак одним заголовком просто размазать Зеленского в дерьмо?
BBC News Україна:Зеленський розповів NYT про стратегічні плани та щоденні проблеми в Україні: "Я хотів би, щоб в Україні з'явився Діснейленд".
И ведь ни Зеленский, ни его служки наверняка даже не поняли, как их опустили...
Helgi Sharp:
Шута можно вывести из "Квартала", "Квартал" из шута - никогда! Если для Пятого президента приоритетами воюющей страны были "армія, віра та мова", то для Полшестого стали Диснейленд и площадки для съёмок рекламы.
Юрій Каракай:
Омелян пише, що текст інтерв'ю, опублікований Банковою, істотно відрізняється від тексту в The New York Times.
Приблизно, як Зеленський від Голобородька. "Приглашение на инаугурацию Байдена, нашему членограю не прислали..."
Дмитрий:
Как там назвали в Америке Чм@? Правильно, Моника Зелински.
Теперь вопрос - какой демократ Америки захочет после Клинтона иметь дело с Моникой? Делайте правильные выводы
Помните, Чм@ обисцяло
- Медведчуку скоро конец, это будет оччень интересная история.
Прошло два года. Медведчук 24/7 на ТВ:
- Я в Харькове приступаю к выпуску руской вакцины, на Зеленскага мне нас..ать, он ничто.
Действительно интересная история. Прям триппер какой-то.
deda_igor:
А ведь в стране, для которой Арестович эксперт, Семенченко - воин, Савченко - мученица, Саакашвили - реформатор, Кернес - хозяйственник, - выбор президентом наркоманистого клоуна был неизбежен...
Herman Aksom:
Жалюгідне тявкання "Я ваш вирок" в 2019-му - це абсолютне дно, від якого можна відштовхуватись. Нижче ми ніколи не падали і впасти вже не зможемо - нема куди. Це найганебніший момент в історії України, це кілька хвилин клінічної смерті нації.
Д.Чекалкін
По данным экономиста из исследовательского подразделения британского издания https://www.economist.com/ The Economist Group Агаты Демараис, Украина - единственная европейская страна, которая не сможет получить широкий доступ к вакцине от https://www.obozrevatel.com/topic/koronavirus-2019-ncov/ коронавируса не то, что в марте 2021 года, как об этомhttps://www.obozrevatel.com/society/stepanov-v-ukraine-v-nuzhno-privit-21-mln-chelovek-no-vaktsinu-poluchat-lish-4-mln.htm говорят в украинском Минздраве , но и в следующем году в принципе.
Аналитики утверждают - широкомасштабная вакцинация у нас начнется лишь с апреля 2022 года и продлится весь 2023-й. Соответствующую инфографику Агата Демараис обнародовала на своей странице в https://twitter.com/AgatheDemarais/status/1337411827471355912 Twitter 11 декабря.
Почему Украина оказалась в конце очереди на вакцину, разбиралсяhttps://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL .
Судя по инфографике The Economist, мировые страны разделены на условные четыре категории по времени, когда вакцина от COVID-19 станет широкодоступной.
* Темно-зеленая зона: активная вакцинация ожидается в марте 2021-го - июне 2022 года. В нее вошли Канада, США, Великобритания и страны Евросоюза. По факту, https://www.obozrevatel.com/abroad/britanets-podelilsya-podrobnostyami-vaktsinatsii-ot-covid-19.htm вакцинация уже началась в вышеперечисленных государствах, кроме ЕС. Здесь прививать людей начнут в конце месяца.
* Светло-зеленая зона: вакцина станет широкодоступной в сентябре 2021 года - июне 2022-го. В зону входят Китай, азиатские и южно-американские страны, Австралия.
* Оранжевая зона: доступ к вакцине ожидается в 2022 году. В нее вошли Казахстан, Иран, Туркмения, Кения, Танзания и еще ряд стран.
* Красная зона: широкодоступной вакцина станет в апреле 2022-го - 2023 году. В эту зону вошло большинство африканских стран, Монголия, Пакистан, а также Украина.
Подобную информацию подтверждает ряд международных общественных организаций, которые ориентируются на статистику по заказанным препаратам ведущими странами мира. Например, инициатива https://www.ignitetheidea.org/covid-reservedvaccines IDEA Initiative . По их данным, наибольшее количество доз у Канады - вчетверо больше, чем нужно для 154-миллионого населения. В целом это 616 млн. доз. Дальше идут Австралия, котораяhttps://www.obozrevatel.com/abroad/covid-19-v-avstralii-ne-vyiyavili-novyih-sluchaev-koronavirusa.htm объявила о победе эпидемии коронавируса , Великобритания, Япония, страны Евросоюза, США, Бразилия и Индонезия.
далее -- https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3387933.html
Це просто жах!!
Шо воно меле? Шо воно, дебіл, ***, меле?
"Ми пахали - я і трактор".
Мало того, що воно проспало десь під російськими сценами та на корпоративах останні "більше 20 років", так воно ще виявилось і розумово відсталим!
Воно ж нічого, окрім сценаріїв, написаних отим кацапом "тамбовським волком" та "українцями до мозга костей" братами Шефірами - нічого більше і не читало!
Як цю істоту допустили до вищої посади?
Як це безграмотне, костноязике "изделие №2" може представляти нас, українців, всю державу, коли воно ще й тупо нічого не знає і НЕ ХОЧЕ знати?
Оця "нєдоросль" ганьбить нас так, що відмиватись від цього нам ще довго прийдеться!
Боже, дай витримки нам, українцям, витримати все оце, та дай розуму тим, що за оте чмо голосували, бо вже сил не вистачає на ту мавпу дивитись та чути, що воно верзе!
С.Тарабановський
- Украине нужен Диснейленд. Здесь место для инвестиций.
- Байден должен присоединиться к Нормандскому формату для усиления позиции Украины.
- Я буду добиваться предоставления Украине безвиза с США.
- Байден НЕ ДОЛЖЕН ОШИБИТЬСЯ в кадровом вопросе и назначить в Украине своего спецпредставителя по Украине.
- Коломойский не влияет на банки - они имеют полную поддержку ОТ МЕНЯ.
- С олигархом Порошенко я не готов сотрудничать - он плохо влияет на парламент.
- С Путиным я готов сотрудничать ради того, чтобы предоставить Донбассу больше преференций.
- Объяснить человеку, который умирает, почему если США не дают тебе вакцину, ты не должен брать её у РФ, невозможно.
Малята, вы только что прочитали основные тезисы интервью Венценосного ЗЕли, изданию The New York Times.
Шута можно вывести из "Квартала", "Квартал" из шута - никогда!
Если Для Пятого президента приоритетами воюющей страны были "армія, віра та мова", то для Полшестого - стали Голливуд, Диснейленд и площадки для съёмок рекламы.
Величайший из т(п)еннисистов уже требует от Байдена безвиз, и предостерегает американского президента от ошибок, не понимая даже, что основным контрпартнёром для нового лидера США будет вовсе не он.
Искромётнейший из гидрантов отказывается сотрудничать с "олигархом Порошенко", зато прекрасно живёт на деньги олигарха Ахметова, находится под тотальным контролем олигарха Коломойского и готов вести разговор с международным преступником Путиным.
И объясните ему кто-нибудь, что умирающему человеку вакцина не нужна...
* * *
Есть такой бородатый анекдот:
Приходит мужик к терапевту: "Доктор, я ночью писаюсь."
- Милый, вам не ко мне, а к психотерапевту!
Через месяц терапевт встречает этого же пациента: "Ну-с, милейший, я вижу у вас все замечательно! Больше не писаетесь?"
- Нет, писаюсь, но теперь я этим горжусь!
73%, которые голосовали за (пи-пи-пи...), вы всё ещё гордитесь тем, что писаетесь или уже просто писаетесь? Риторический вопрос...
Але нам своє робити. Раночку, бандерівці, порохоботи та україноцентристи!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3387600.html Helgi Sharp
Ще бовкнуть зайвого, обрубають зелін рейтинг на корню.
ВАЗеленський- веічайший зЕзідент. Майже, як фуйло, тільки трішечки менший.
Порошенко навмисно допомагає українцям, щоб завадити ВАЗеленському "закінчити епоху бідності".
опять им порох во всем виноват
ну не скоты?
И ноты есть у нас, и инструменты есть;
Скажи лишь, как нам сесть!" -
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".
Та й то добре,бо хіт з висіченою пикою Зєлі на пам'ятнику загиблим,так і не з'явився.Як і про документально підтверджену квартиру в Києві у власності батьків Зєлєнского (Де вони переважно й проживають ).
Ж-ж-журналістика.
Кстати офис пес на ул. Лаврской уже лет 5 выпускает темники "щодо актуальних питань".
https://censor.net/user/261366, https://censor.net/ru/user/166989, https://censor.net/ru/user/459035 https://censor.net/user/73230 https://censor.net/ru/user/468692, https://censor.net/ru/user/465890 https://censor.net/user/153969 https://censor.net/ru/user/473975 https://censor.net/ru/user/382083, https://censor.net/ru/user/476852, https://censor.net/ua/user/452049, https://censor.net/ru/user/475269 https://censor.net/ru/user/477538 https://censor.net/ru/user/425163 - це все боти зафрахтовані подоляком. Чомусь впевнений, що не всії їх я виявив...