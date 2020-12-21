"Слугам народу" роздали ефірні тези, в них пояснюють падіння рейтингу Зеленського, секрет популярності Разумкова і виправдовують Шкарлета, - ЗМІ

У розпорядженні ЗМІ опинилися ефірні тези "слуг народу" за 17 і 18 грудня. Крім загальних підсумків, у них влада пояснює, чому спікеру парламенту Дмитру Разумкову довіряють більше, ніж президенту, що завадило депутатам призначити Юрія Вітренка міністром енергетики і чому соратникам Петра Порошенка не варто критикувати Геннадія Кернеса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

"Вперше за всі роки війни на Донбасі вдалося встановити режим припинення вогню. Його не можна назвати стовідсотковим, але ситуація на більшій частині фронту у рази спокійніша. Люди на Донбасі кажуть, що вони згадали, що таке тиша. Це заслуга президента", - цитує видання темники.

Також "слуги народу" згадують стан економіки України.

"Рік надскладний через пандемію, що спровокувала кризу. Її не можна порівнювати з жодною із криз, вона вдарила по всіх без винятку. Коронакриза стала кризою бізнесів. Усюди скоротилося споживання, навіть у Швеції, що не вводила локдаун навесні. До прикладу, спад в Україні у другому кварталі був на рівні мінус 11 відсотків ВВП, а у Швеції - мінус 8 відсотків ВВП. Це співставно", - йдеться в повідомленні.

Крім того, представники партії влади зазначають, що наступного року варто очікувати зростання економіки, адже буде можливо зупинити пандемію за допомогою вакцинації та можливостей медицини.

"Наші опоненти постійно вангували катастрофу, але Україна змогла пройти складний рік без неї. Вперше за десятиліття у влади немає своїх масових медіа. Ми працюємо в медійному середовищі, що існує і контролюється політичними опонентами. Наші опоненти пророкували зрив співпраці з МВФ, говорили про гіперінфляцію і обвал гривні. Говорили, що на фронті нас очікує загострення і втрата територій. Вони знали, що це неправда і обманювали людей", - наголошується в тезах.

Також "слуги народу" заявляють, що ефективність медицини зросла в рази: "До нас вона тільки скорочувалася, а лабораторну систему було просто розгромлено".

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"В Україні менші економічні втрати, ніж у країнах Європи. Тому що в нас менш розвинена сервісна економіка і не було жорстких обмежень протягом тривалого часу. Наприклад, Велика Британія у другому кварталі цього року зафіксувала спад у рекордні мінус 20 відсотків ВВП", - йдеться в темнику.

Також у темниках фігурує скандал з Конституційним Судом, зазначається, що президент і парламент поступово відновлюють нормальну роботу цієї системи і готують реформу КС.

"Наступного року передусім будуть закон про всеукраїнський референдум, судова реформа, запровадження чесного прожиткового рівня, рішення по закону про локалізацію, закон про побутові відходи, реформа КС", - зазначено в тезах.

"Слуги народу" в ефірах використовують тезу про те, що в результаті місцевих виборів "СН" набрала найбільше мандатів, а ОПЗЖ і "Європейська Солідарність" "перетворюються на регіональні партії з представництвом, яке має показовий географічний характер".

Згадали також нещодавнє соціологічне опитування, в результаті якого стало відомо, що українці більше довіряють спікеру Ради Разумкову, ніж Зеленському.

"Зеленський залишається лідером суспільних симпатій. Більший рівень довіри до Разумкова може пояснюватися тим, що він значно менше, ніж президент, виступає з непростими пропозиціями і привертає менше суспільної уваги. Тому втому і невдоволення люди перекладають не на нього... Зеленський має здатність повертати довіру людей, якщо вона частково втрачається. Ми бачили це неодноразово протягом року, коли рейтинг президента міг дещо зменшитися, а потім збільшитися. У наступному році, коли нарешті зможемо сказати про завершення коронакризи, довіра до президента може відновитися так, що він буде ще більш впевнено лідирувати в опитуваннях та рейтингах", - йдеться в тезах.

Крім того, в темниках фігурують і тези про кадрові питання в Кабміні: чому міністром аграрної політики призначили Романа Лещенка, міністром освіти - Сергія Шкарлета, а Юрія Вітренка не призначили міністром енергетики.

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"Лещенко показав, що здатен працювати у цій сфері та вміє організовувати командну роботу. Суттєвих претензій до його діяльності ні в кого немає. Відновити міністерство потрібно для того, щоб якісніше впроваджувати земельну реформу. Дискусія тривала давно і завершилася призначенням фахового міністра.

Найсерйозніша причина непризначення Вітренка — його боротьба за премію від "Нафтогазу" за участь у арбітражі проти "Газпрому" в Стокгольмі. Йдеться про декілька мільйонів доларів. Вітренко скеровував діяльність юридичної команди, що представляла інтереси України, але питання про те, якою має бути винагорода, не може вирішуватись однозначно.

Непорозуміння (з нарахуванням премії. – Ред.) не було вирішене, тому що Вітренко напередодні голосування не встиг зустрітися з усіма фракціями та групами, а зі "Слугою народу" встиг провести "більш-менш предметну розмову" лише в онлайн-форматі, тож питання залишилися. Можливо, до розгляду його кандидатури . Сумнівів у чесності і принциповості Вітренка немає, але треба роз’яснити усі принципові для людей моменти.

Дивно чути критику Вітренка з боку членів фракцій, які фактично належать олігархам. Людям, які працюють на Порошенка чи [керівника "Опозиційної платформи — За життя" Віктора] Медведчука неважливо, скільки платять держслужбовцям або очільникам держкомпаній. Вітренко працював заради інтересів "Нафтогазу" і України, тому вдалося перемогти Росію і підписати вигідний для України контракт на транзит.

Сергій Шкарлет показав, як планує працювати, поки був тимчасово виконувачем обов’язків, депутати з різних фракцій вирішили підтримати таку роботу. Як ректор він працював за часів різних президентів, отримуючи від них нагороди. В тому числі і від Порошенка. Дивно говорити, що отримуючи ці нагороди, він став лояльним до цих людей чи їхньої політики. Він відкидає усі звинувачення у плагіаті в його науковій роботі", - йдеться в темниках.

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