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Кернес (506) пам'ятник (921) Харків (5427) Терехов Ігор (311)

"Це наш святий обов'язок": у Харкові планують поставити пам'ятник Кернесу, а також назвати його ім'ям станцію метро і вулицю

У Харкові вже дано розпорядження архітекторам підбирати місце для пам'ятника померлому меру Геннадію Кернесу, також планується назвати його ім'ям вулицю та метро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на брифінгу секретар міськради Харкова Ігор Терехов.

"Сьогодні я дав завдання архітекторам, щоб мені підготували кілька місць, де можна поставити цей пам'ятник. Ми це питання винесемо, коли вони будуть готові (кілька вже є), на обговорення", - сказав він.

За його словами, поки незрозуміло, яким буде пам'ятник, адже щодо його вигляду є різні думки, в тому числі й у сім'ї померлого мера.

Крім того, Терехов вважає "святим обов'язком" присвоїти ім'я Кернеса вулиці або проспекту. Однак він зазначив, що для цього потрібно рішення топонімічної комісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак із тілом Кернеса прибуде до Харкова сьогодні увечері, - секретар Терехов

Також Терехов виступив з ініціативою назвати ім'ям Кернеса станцію метро.

"Ми поки не будемо говорити: чи буде це нова станція, чи перейменують. Але те, що вона з'явиться - це наш святий обов'язок", - сказав чиновник.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, вночі 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Очікується, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.

Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступникаКернесаТерехова. Він керуватиме містом до повернення мера.

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Топ коментарі
+90
И мавзолей еще построить не забудьте)))
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21.12.2020 14:57
+68
Переіменуйте Харків у Кернесбург. А чё?
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21.12.2020 14:58
+52
"Это наш святой долг": в Харькове планируют поставить памятник Кернесу, а также назвать его именем станцию метро и улицу - Цензор.НЕТ 106
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21.12.2020 15:22
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только у нас такое террористам памятник ..жаль самолет не упал где то шоб его сожрали волки )))))))))))))))))))))))))))))))
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21.12.2020 21:04 Відповісти
Харьков - город плевок.
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21.12.2020 21:11 Відповісти
Быть против власти - не значит быть против родины.
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21.12.2020 21:29 Відповісти
об этом заявил на брифинге секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов...
"Мы пока не будем пока говорить: будет ли это новая станция или переименуют. Но то, что она появится - это наш святой долг", - сказал чиновник.Источник: https://censor.net/ru/n3238192"
........................

Гєпа дав всім цим чиновникам "путівку у життя", дякуючи Гєпі всі ці особи отримали свої посади у харківській владі, збагатилися і тому не дивно, що вони особисто почувають себе реально зобов,язаними своєму патрону аж до встановлення пам,ятників, перейменування вулиць тощо.
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21.12.2020 21:33 Відповісти
АЖ ЦiКАВО, ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ХОЛУИ И РАБЫ СЛУЖАЩИЕ РАЗНЫМ ХОЗЯЕВАМ?????
ТО ЕСТЬ НАЙДИ ДВА ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ ХОЛУЯМИ И РАБАМИ путина, порошенки, И кернеса. СОГЛАСЕН ПЕРВОЕ ОТЛИЧИЕ ИМЯ ХОЗЯИНА-ЦАРЯ. КАКОЕ ВТОРОЕ?????? 😅🤣😂😝🤩
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22.12.2020 04:48 Відповісти
Пасроят статуй гепатута с 3 наперстками " Гепатут разводит харьков на бабки". Прямо напротив иго места первой рапоты.
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21.12.2020 21:36 Відповісти
А харьков в кернес еще не было идеи переименовать?? дарю!
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21.12.2020 22:25 Відповісти
Это говорит о том, насколько гнила верхушка Харькова, подельники покойного Кернеса. Скоро проспекты Харькова назовут именами паханов, улицы - именами бригадиров, переулки и тупики - именами шестерок. А дальше уже не хватит топонимических объектов и будут именами ***.ей и гопников именовать забегаловки и общественные сортиры. А за время коматозного Кернеса в Харькове от ковида умерло более десяти всемирно известных ученых - в Монокристалле, ХФТИ, Фтинте... Кто нибудь слышал, читал об этом? Какое, ***.ь, невероятное опущение морали!
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21.12.2020 22:26 Відповісти
"Ольонушку" москальску ,посадіть в коляску, і буде вам памятник Кернесу.
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22.12.2020 01:24 Відповісти
ага, еще город переименуйте, прогнитесь
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22.12.2020 13:19 Відповісти
Треба поставити пам'ятник Гепі у вигляді великої гепи яка сере на Харків
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22.12.2020 13:28 Відповісти
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