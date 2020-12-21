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Більшість підприємців отримають компенсації за посилення карантину до кінця року, - нарада у Зеленського

Більшість підприємців отримають компенсації за посилення карантину до кінця року, - нарада у Зеленського

Майже 300 тис. заявок на одержання допомоги в зв'язку з майбутнім посиленням карантинних заходів буде задоволено до кінця тижня. Це більш як 90% всіх заявок, що надійшли за минулий тиждень через додаток "Дія".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на селекторній нараді глави держави.

"Початок року – це завжди вихідні у зв’язку зі святами. Ми всі знаємо, що державні установи працюють доволі повільно. У нас 710 тисяч ФОПів і суб’єктів господарювання, які мають отримати виплати. І здійснити це потрібно до 8 січня. Це один з пріоритетів для уряду", – наголосив Глава держави.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що до 31 грудня триває прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу.

Очільник уряду повідомив, що сьогодні розпочинається виплата матеріальної допомоги людям, діяльність яких буде обмежена в результаті посиленого карантину з 8 січня.

"До Пенсійного фонду вже передали кошти для 280 тисяч заявок. Сьогодні, згідно з постановою, перший день, коли ми починаємо виплати людям", – сказав він.

Також читайте: Голова податкової Любченко: напрацьовано законопроєкт, компромісний із ФОПами, які протестують

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що щодня надходить по 40-50 тис. заявок від фізичних осіб – підприємців та суб’єктів господарювання. Уряд сподівається, що більшість підприємців отримає фінансову підтримку у зв’язку з майбутнім локдауном, запланованим на 8-24 січня 2021 року, ще до кінця 2020-го.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що виплати максимально здійснюватимуть до Нового року.

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Топ коментарі
+3
основная масса ФОПов получит кукиш
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21.12.2020 15:57
+1
Фопчики, готовьтесь оказаться не в "большинстве".
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21.12.2020 15:09
+1
а кто не получит - считайте себя "меньшинством" и завидуйте ФОПу Коле-котлете. он в "большинстве" окажется один.
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21.12.2020 15:13
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Фопчики, готовьтесь оказаться не в "большинстве".
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21.12.2020 15:09 Відповісти
У нас самый низкий уровень тестированияна корону на миллион в Европе, а зеленая мразота вещает о перемогах над ковидом.
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21.12.2020 15:11 Відповісти
И так, и сяк верчу свою головную логику в своей же голове, да все не сходится. К концу какого года? Если сейчас до конца года, минус выходные, осталась неделя, так скорее всего имеется в виду 2021??? Тут есть азартные? Делам ставки?
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21.12.2020 15:12 Відповісти
ставки на что?! это наконец-то правда или очередная зелеложь? и на что поставишь?
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21.12.2020 15:15 Відповісти
На пистьош (админ, я ж в хорошем смысле)...
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21.12.2020 15:29 Відповісти
а кто не получит - считайте себя "меньшинством" и завидуйте ФОПу Коле-котлете. он в "большинстве" окажется один.
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21.12.2020 15:13 Відповісти
Самый прикол в том что єту компенсацию нужно еще выклянчить. На коленях. Зарегаться зачем то в Диє , - от нахрена? - у вас есть в налоговой список ФОП по нему и платите.
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21.12.2020 15:15 Відповісти
а те, кто получил, автоматом становятся кандидатами на проверку
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21.12.2020 16:10 Відповісти
Уже стоиш на коленях ?
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21.12.2020 16:22 Відповісти
Большинство предпринимателей получат компенсации за ужесточение карантина до конца года, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 7002
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21.12.2020 15:17 Відповісти
ГОРЬКАЯ ПРАВДА - на мирном митинге предпринимательнице ,которой под 60 лет, разбили голову поломав череп в 3ех местах, лидеру движения дали в пах , много людей побили.
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21.12.2020 16:51 Відповісти
вова! где "чернобыльские" за ЧЕТЫРЕ месяца?????????!!!
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21.12.2020 15:23 Відповісти
Вава, на что уходят мои 1.5% "военных"???
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21.12.2020 15:31 Відповісти
За неделю получат все ФОПы? Серьезно?
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21.12.2020 15:35 Відповісти
Прочитал..."завещание зеленского"...но не повезло...
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21.12.2020 15:46 Відповісти
основная масса ФОПов получит кукиш
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21.12.2020 15:57 Відповісти
Бред с этими 8000. Во первых выплата идет определенным КВЕдам , к примеру ФОПы , которые работают в торговле розницой получат, а вот ФОПы, которые производят товар для этой же розници - нет, во вторых там должно быть заплочен налог ЕСВ за 3 квартала , насчет которого сказали , что его можно заплатить по окончанию карантина . Так что не знаю кто что там получит.....
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21.12.2020 16:47 Відповісти
 
 