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ВР (14812) Кернес (506) Харків (5427) Терехов Ігор (311)

Звернення щодо виборів мера Харкова надійде в Раду у встановлений термін, - Терехов

Звернення щодо виборів мера Харкова надійде в Раду у встановлений термін, - Терехов

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов обіцяє, що звернення до Верховної Ради з проханням призначити позачергові вибори міського голови буде подано у встановлені законом терміни.

Про це сказав Терехов на брифінгу 21 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я звернуся у встановлений законом термін щодо виборів. Я вважаю, що зараз, коли ми ще не поховали Геннадія Адольфовича, нам нема про що навіть говорити", - сказав Терехов.

Зазначається, що він уникнув відповіді на запитання, чи має намір він балотуватися на пост міського голови в разі призначення позачергових виборів.

"Сьогодні на цій пресконференції я точно нічого вам говорити на цю тему не буду, тому що це некоректно", - сказав Терехов.

Як відомо, закон "Про місцеве самоврядування" передбачає, що в разі смерті міського голови не пізніше, ніж на п'ятнадцятий день, людина, яка виконує його повноваження (секретар міськради), звертається до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів.

Також читайте: "Це наш святий обов'язок": у Харкові планують поставити пам'ятник Кернесу, а також назвати його ім'ям станцію метро і вулицю

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Очікується, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступникаКернесаТерехова. Він керуватиме містом до повернення мера.

Також читайте: Літак із тілом Кернеса прибуде до Харкова сьогодні увечері, - секретар Терехов

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Топ коментарі
+4
Мені одна думка не дає спокою. Харків - колишня столиця України, українське місто...Це ж яку селекцію треба було провести, щоб Кернес був героєм??
Харків'яни , що з Вами ?
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21.12.2020 15:19
+3
Харьков сильно проредили в начале 30-х прошлого века. А на место умерщвленных согнали всяких януковичей, доппкиных, иванова-пятровых. А дальше - боььше. Вся эта руская срань перетащила сюда свою родню из воронежских ипеней на ХТЗ и Малышева железо ковать. Вот и пожинаем плоды русиfuckации... хотя нет Мишаня маркович долболопкин - исконный православный христианин, сын православного марка моисеевича... он испокон веков тут жил, еще до пришествия Христа тут хазарил...
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21.12.2020 15:26
+2
як миші кота погрібають, або харьковській синдром

Обращение по выборам мэра Харькова поступит в Раду в установленный срок, - Терехов - Цензор.НЕТ 2289
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21.12.2020 15:14
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як миші кота погрібають, або харьковській синдром

Обращение по выборам мэра Харькова поступит в Раду в установленный срок, - Терехов - Цензор.НЕТ 2289
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21.12.2020 15:14 Відповісти
Мені одна думка не дає спокою. Харків - колишня столиця України, українське місто...Це ж яку селекцію треба було провести, щоб Кернес був героєм??
Харків'яни , що з Вами ?
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21.12.2020 15:19 Відповісти
Какой Украины он был столицей? СОВЕТСКОЙ. Там до сих пор это и осталось. Совок прёт из каждого угла.
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21.12.2020 15:25 Відповісти
эээ нееет, свой угол я вычистил...
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21.12.2020 15:27 Відповісти
Харьков сильно проредили в начале 30-х прошлого века. А на место умерщвленных согнали всяких януковичей, доппкиных, иванова-пятровых. А дальше - боььше. Вся эта руская срань перетащила сюда свою родню из воронежских ипеней на ХТЗ и Малышева железо ковать. Вот и пожинаем плоды русиfuckации... хотя нет Мишаня маркович долболопкин - исконный православный христианин, сын православного марка моисеевича... он испокон веков тут жил, еще до пришествия Христа тут хазарил...
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21.12.2020 15:26 Відповісти
Саме так. Як і увес Донбас. Ще в дитинстві (мені 43) у мене часто з"являлось питання: чому в Харкові та на Донбасі так багато кацапів, якщо територіально це споконвіку була Україна? Зрозуміла все коли подорослішала...
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21.12.2020 16:52 Відповісти
Ти мого тестя не чула... нажаль не почуєш. Він 27 року народження, та все це на своєї шкірі відчув. Більшого мацкалененавісника я в житті не бачив...
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21.12.2020 17:08 Відповісти
давай, объявляй. И я опять испорчу избирательный некролог, т.к. опять выбора не будет. Там уже нарисовплся мишаня долболоппкин, уже мураевичи с мусиевами подтянулись... слетелись все трупоеды подкормится с гепиного воровского общака...
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21.12.2020 15:19 Відповісти
А зачем выборы?Читал где то , что в Китае есть будийский монах, который в одной позе сидит уже почти 100 лет. Многие верят что он живой, только спит, а не мумифицировался. Вот так и в Харькове надо. Посадить мумию Гепы в кресло мэра и пусть 100 лет там сидит и "руководит". Местному стаду это нравиться.
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21.12.2020 15:28 Відповісти
Вообще говорят Терехов человек Авакова, далее думайте сами, Аваков уже шел на меры Харькова и проиграл Гепе всего 0,6%
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21.12.2020 16:04 Відповісти
А что, Кернес уже за маком не поедет???
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21.12.2020 16:57 Відповісти
О каком сроке, ты (учара , говоришь Выборы были полностью сфальсифицированы в стиле покойного , Кернес мертв уже 1.5 месяца тут другой вопрос , почему молчит прокуратура , и не ведется расследование
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21.12.2020 17:50 Відповісти
Для начала они хотят увековечить Кернеса. Памятник ему, проспект ( нет слов). Сейчас боты во всю за Добкина топят. Думаете не пройдет?
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21.12.2020 19:08 Відповісти
 
 