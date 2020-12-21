У Dragon Capital назвали заяву Стадника щодо ініціювання справи про банкрутство Kernel безпідставною

Проти Kernel, найбільшого світового виробника соняшникової олії, подали заяву про ініціювання справи про банкрутство з метою стягнути 30,3 млн дол. США.

Однак, як вважають у Dragon Capital, підстав для оголошення компанії банкрутом немає, оскільки справа була відкрита у зв'язку з конфліктом вимог, а не через фінансове становище компанії.

Нагадаємо, минулого тижня колишній співвласник Стіомі Холдинг Михайло Стадник подав заяву в суд Люксембургу з вимогою відкрити справу про банкрутство Kernel Holding S.A. - материнської компанії групи Kernel. Судові тяжби сторони ведуть із 2012 року. Предмет спору - фінальний платіж за придбання Стіомі, здійснення якого залежало від виконання певних умов з боку продавців Стіомі.

Як стало відомо з пресрелізу Kernel, опублікованого сьогодні вранці, в результаті рішення арбітражу Kernel був зобов'язаний виплатити колишнім власникам Стіомі 30,3 млн дол. США. Компанія відобразила витрати за цим позовом у своїй звітності ще в 2018 році, проте здійснення самого платежу на користь Стадника було ускладнено через судову заборону, накладену колишніми юридичними радниками Стадника.

Також колишня дружина Стадника поступилася своїми правами на фінальний платіж третій особі, що оскаржує Стадник. Це ще більше погіршило ситуацію. Тепер суд має визначити, якому з кредиторів і в якій пропорції має заплатити Kernel. Саме з цієї причини ще в березні 2020 року компанія звернулася в суд Швейцарії з проханням дозволити проведення платежу, але розгляди тривають досі.

"Оскільки заяву з вимогою порушення справи про банкрутство Kernel було викликано конфліктом вимог, а не фінансовим станом компанії, ми вважаємо, що підстав для відкриття провадження про банкрутство немає", - заявили в Dragon Capital.

"Підстави для відкриття провадження про банкрутство Kernel відсутні також згідно із законодавством Люксембургу", - заявили в пресрелізі Kernel, де дії Стадника розцінюють як спробу заподіяти компанії репутаційного збитку, поширивши в пресі неправдиву інформацію про банкрутство. Насправді, йдеться лише про заяву з вимогою відкрити справу про банкрутство, яка є безпідставною з юридичної точки зору.

Нагадаємо, сьогодні Kernel є беззаперечним лідером аграрного сектору України за обсягами експорту сільгосппродукції. Згідно з останньою звітністю компанії, на 30 вересня 2020 року на банківських рахунках групи перебуває 395 млн дол. США. У жовтні цього року Kernel успішно випустила єврооблігації на суму 300 млн дол. США.