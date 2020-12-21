Поява нового варіанту коронавірусу очікувана і не є приводом для занепокоєння, - ЦГЗ
Центр громадського здоров'я України заявив, що на сьогодні ознак підвищеної важкості перебігу хвороби або смертності через новий штам коронавірусу немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦОЗ.
"Віруси постійно зазнають мутацій. Поява нового варіанта SARS-CoV-2 очікувана і не є приводом для занепокоєння. Диверсифікацію SARS-CoV-2 внаслідок процесів еволюції та адаптації спостерігають в усьому світі, й вона відбуватиметься через постійне передавання вірусів", - йдеться в повідомленні.
У ЦГЗ зазначають, що попередні результати моделювання, повідомлені Великою Британією 19 грудня, дають підстави припустити, що новий варіант SARS-CoV-2 здатний швидше поширюватися між людьми, аніж інші варіанти коронавірусу, із прогнозованим прискоренням передавання до 70%. Будь-яка підвищена передаваність може збільшити ймовірність розповсюдження, особливо в періоди, коли люди часто перебувають у великих компаніях, збираються сім’ями для святкувань, подорожують тощо.
"На сьогодні немає ознак підвищеної тяжкості інфекції (або смертності), що пов’язані з цим варіантом SARS-CoV-2. Так само поки немає доказів того, що він впливає на дію вакцини чи лікування. Утім, варто зауважити, що більшість випадків інфікування новим варіантом SARS-CoV-2 реєстрували у людей до 60 років, у яких рідше розвиваються важкі симптоми. Вивчення нового варіанта SARS-CoV-2 триває, і результати мають бути найближчими тижнями. Надзвичайно важливим буде спостереження за ефективністю вакцин проти COVID-19, які зараз використовують зокрема й у Великої Британії. Моніторинг первинної вакцинації також може допомогти зрозуміти, чи впливає новий варіант SARS-CoV-2 на ефективність вакцин", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий різновид COVID-19 поширився на півдні Великої Британії.
Пізніше стало відомо, що новий різновид COVID-19 було виявлено в Британії ще у вересні.
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Там новый юнит - некто Дубровский, если не ошибаюсь.
Так же как покуда нет достаточных доказательств эффективности самой вакцины, учитывая какими ударными темпами она выпускалась и проходили ее испытания. Более-менее ясно будет тогда, когда курс вакцинации пройдет достаточно большое число людей.