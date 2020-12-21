Робоча група ВР підготувала законопроєкт про КС, який "дарує можливість продовжити знищення реформ", - ЦПК
Центр протидії корупції проаналізував текст проєкту закону про врегулювання конституційної кризи, представлений робочою групою парламенту, і стверджує, що в ньому пропонують "фейковий вихід".
Про це повідомляє пресслужба Центру протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Головна ідея законопроєкту - законодавчо затвердити регламент Конституційного Суду, повідомляють в ЦПКю Він передбачає, що засідання Великої палати є повноважним за умови присутності 12 суддів. Однак це не зупинить суд від прийняття нових неконституційних рішень, вважають в ЦПК.
"Законопроєкт у такому вигляді не є вирішенням кризи конституційного правосуддя, це черговий обман. Навіть у разі його прийняття КСУ зможе надалі працювати в тому ж форматі. Фактично, робоча група Разумкова з депутатами подарували КСУ, олігархам та Кремлю можливість продовжувати знищення реформ в Україні", – коментує експертка ЦПК Галина Чижик.
У Центрі протидії корупції вважають, що законопроект не "не враховує рекомендації Венеціанської комісії і не пропонує змінити процедуру добору суддів".
"Потрібно істотно підвищити вимоги щодо повноважності суду та кворуму для проведення засідань і прийняття рішень. Наприклад, передбачити, що засідання суду є повноважними за умови присутності щонайменше 15 суддів, а рішення приймаються за умови, що їх підтримали щонайменше 14 суддів, та відповідно зменшувати цю кількість за наявності відводів", - сказано в повідомленні ЦПК.
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Зеленський бреше в інтерв'ю Нью-Йорк Таймз.
Перейшов з відосиків на світовий рівень. Безапеляційно заявив про 4 тисячі километрів побудованих доріг. Цитата: «За один рік, зробили в 10 разів більше, ніж за десять років у сумі».
Відкриваємо звіт Укравтодора за 2 грудня 2020: "За 2020 рік, Укравтодороновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів."
Оновив! Не побудував, а саме оновив!
І в цьому є величезна різниця, бо оновлення дороги, ремонт - незрівнянно дешевші, ніж будівництво!
А тепер відкриємо дані Укравтодора:
2018 р. - відремонтовано 3800 км
2017 р. - 2100 км
2016 р. - 900 км.
Ну і де ж тут «за один рік побудовано більше, ніж за 10 попередніх в сумі», якщо при Порошенко, тільки у 2018 році відремонтовано 3800 км?
І тоді не довелося відривати гроші від медицини, як при Зеленському.
А вартість километра будівництва (саме будівництва, а не ремонту!) єдиної нової траси Решетилівка-Дніпро при Порошенко коштував втричі менше, ніж при Зеленському.
А от що добре вміє Зеленський і ті, хто при ньому - це брехати і красти. Брехати і красти.
UPD: Версія інтерв'ю, опублікована на сайті офіса президента, кардинально відрізняється від статті в NYT! Офіс президента тупо вивалив розшифровку самого інтерв'ю, що є МЕГАнепрофесійно і до сорому маніпулятивно! А опубліковане інтерв'ю містило лише частинку про стосунки з США, війну на Сході, Коломойського і про вакцину.
V. Ariev