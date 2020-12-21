Робоча група ВР підготувала законопроєкт про КС, який "дарує можливість продовжити знищення реформ", - ЦПК

Центр протидії корупції проаналізував текст проєкту закону про врегулювання конституційної кризи, представлений робочою групою парламенту, і стверджує, що в ньому пропонують "фейковий вихід".

Про це повідомляє пресслужба Центру протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Головна ідея законопроєкту - законодавчо затвердити регламент Конституційного Суду, повідомляють в ЦПКю Він передбачає, що засідання Великої палати є повноважним за умови присутності 12 суддів. Однак це не зупинить суд від прийняття нових неконституційних рішень, вважають в ЦПК.

"Законопроєкт у такому вигляді не є вирішенням кризи конституційного правосуддя, це черговий обман. Навіть у разі його прийняття КСУ зможе надалі працювати в тому ж форматі. Фактично, робоча група Разумкова з депутатами подарували КСУ, олігархам та Кремлю можливість продовжувати знищення реформ в Україні", – коментує експертка ЦПК Галина Чижик.

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У Центрі протидії корупції вважають, що законопроект не "не враховує рекомендації Венеціанської комісії і не пропонує змінити процедуру добору суддів".

"Потрібно істотно підвищити вимоги щодо повноважності суду та кворуму для проведення засідань і прийняття рішень. Наприклад, передбачити, що засідання суду є повноважними за умови присутності щонайменше 15 суддів, а рішення приймаються за умови, що їх підтримали щонайменше 14 суддів, та відповідно зменшувати цю кількість за наявності відводів", - сказано в повідомленні ЦПК.