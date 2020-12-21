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Новини Конституційна криза
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законопроєкт (3547) КС (1425) Монастирський (392) Центр протидії корупції (257)

Робоча група ВР підготувала законопроєкт про КС, який "дарує можливість продовжити знищення реформ", - ЦПК

Робоча група ВР підготувала законопроєкт про КС, який

Центр протидії корупції проаналізував текст проєкту закону про врегулювання конституційної кризи, представлений робочою групою парламенту, і стверджує, що в ньому пропонують "фейковий вихід".

Про це повідомляє пресслужба Центру протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Головна ідея законопроєкту - законодавчо затвердити регламент Конституційного Суду, повідомляють в ЦПКю Він передбачає, що засідання Великої палати є повноважним за умови присутності 12 суддів. Однак це не зупинить суд від прийняття нових неконституційних рішень, вважають в ЦПК.

"Законопроєкт у такому вигляді не є вирішенням кризи конституційного правосуддя, це черговий обман. Навіть у разі його прийняття КСУ зможе надалі працювати в тому ж форматі. Фактично, робоча група Разумкова з депутатами подарували КСУ, олігархам та Кремлю можливість продовжувати знищення реформ в Україні", – коментує експертка ЦПК Галина Чижик.

Також читайте: У Раді зареєстровано законопроєкт про вдосконалення діяльності КС, - "слуга народу" Монастирський

У Центрі протидії корупції вважають, що законопроект не "не враховує рекомендації Венеціанської комісії і не пропонує змінити процедуру добору суддів".

"Потрібно істотно підвищити вимоги щодо повноважності суду та кворуму для проведення засідань і прийняття рішень. Наприклад, передбачити, що засідання суду є повноважними за умови присутності щонайменше 15 суддів, а рішення приймаються за умови, що їх підтримали щонайменше 14 суддів, та відповідно зменшувати цю кількість за наявності відводів", - сказано в повідомленні ЦПК.

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Топ коментарі
+8
Коли вже до всіх дійде, що мета зеленої влади знищення всього, що наближало Україну до ЄС та НАТО.
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21.12.2020 16:30
+5
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!
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21.12.2020 16:15
+5
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3387600.html Такого брехливого і тупого президента у нас не було ніколи
Зеленський бреше в інтерв'ю Нью-Йорк Таймз.
Перейшов з відосиків на світовий рівень. Безапеляційно заявив про 4 тисячі километрів побудованих доріг. Цитата: «За один рік, зробили в 10 разів більше, ніж за десять років у сумі».
Відкриваємо звіт Укравтодора за 2 грудня 2020: "За 2020 рік, Укравтодороновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів."
Оновив! Не побудував, а саме оновив!
І в цьому є величезна різниця, бо оновлення дороги, ремонт - незрівнянно дешевші, ніж будівництво!
А тепер відкриємо дані Укравтодора:
2018 р. - відремонтовано 3800 км
2017 р. - 2100 км
2016 р. - 900 км.
Ну і де ж тут «за один рік побудовано більше, ніж за 10 попередніх в сумі», якщо при Порошенко, тільки у 2018 році відремонтовано 3800 км?
І тоді не довелося відривати гроші від медицини, як при Зеленському.
А вартість километра будівництва (саме будівництва, а не ремонту!) єдиної нової траси Решетилівка-Дніпро при Порошенко коштував втричі менше, ніж при Зеленському.
А от що добре вміє Зеленський і ті, хто при ньому - це брехати і красти. Брехати і красти.
UPD: Версія інтерв'ю, опублікована на сайті офіса президента, кардинально відрізняється від статті в NYT! Офіс президента тупо вивалив розшифровку самого інтерв'ю, що є МЕГАнепрофесійно і до сорому маніпулятивно! А опубліковане інтерв'ю містило лише частинку про стосунки з США, війну на Сході, Коломойського і про вакцину.
V. Ariev
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21.12.2020 16:38
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Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!
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21.12.2020 16:15 Відповісти
Уничтожение реформ.... Как можно уничтожить то, чего нет?
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21.12.2020 16:22 Відповісти
Давно не был на этом сайте, пора в отпуск. Творите детвора, творите.
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21.12.2020 16:25 Відповісти
Препятствием является само существование Конституционного суда. Как бы не суетилась ВР, но суть дела такова: ушлые люди всегда сумеют повернуть КС к своей выгоде за счет вреда народу Украины.
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21.12.2020 16:28 Відповісти
Коли вже до всіх дійде, що мета зеленої влади знищення всього, що наближало Україну до ЄС та НАТО.
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21.12.2020 16:30 Відповісти
Надо просить помощи у Петра Алексеевича....., иначе смерть!
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21.12.2020 16:31 Відповісти
Эвтаназия в Украине запрещена!
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21.12.2020 17:26 Відповісти
Чому Цензор мовчить про новий напад українофоба Бужанського на мову?
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21.12.2020 16:34 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3387600.html Такого брехливого і тупого президента у нас не було ніколи
Зеленський бреше в інтерв'ю Нью-Йорк Таймз.
Перейшов з відосиків на світовий рівень. Безапеляційно заявив про 4 тисячі километрів побудованих доріг. Цитата: «За один рік, зробили в 10 разів більше, ніж за десять років у сумі».
Відкриваємо звіт Укравтодора за 2 грудня 2020: "За 2020 рік, Укравтодороновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів."
Оновив! Не побудував, а саме оновив!
І в цьому є величезна різниця, бо оновлення дороги, ремонт - незрівнянно дешевші, ніж будівництво!
А тепер відкриємо дані Укравтодора:
2018 р. - відремонтовано 3800 км
2017 р. - 2100 км
2016 р. - 900 км.
Ну і де ж тут «за один рік побудовано більше, ніж за 10 попередніх в сумі», якщо при Порошенко, тільки у 2018 році відремонтовано 3800 км?
І тоді не довелося відривати гроші від медицини, як при Зеленському.
А вартість километра будівництва (саме будівництва, а не ремонту!) єдиної нової траси Решетилівка-Дніпро при Порошенко коштував втричі менше, ніж при Зеленському.
А от що добре вміє Зеленський і ті, хто при ньому - це брехати і красти. Брехати і красти.
UPD: Версія інтерв'ю, опублікована на сайті офіса президента, кардинально відрізняється від статті в NYT! Офіс президента тупо вивалив розшифровку самого інтерв'ю, що є МЕГАнепрофесійно і до сорому маніпулятивно! А опубліковане інтерв'ю містило лише частинку про стосунки з США, війну на Сході, Коломойського і про вакцину.
V. Ariev
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21.12.2020 16:38 Відповісти
Возню с КС Коломойский затеял по причине, из-за которой он из своего теплого Израиля подался в чужую холодную Украину. Из-за украинского чернозёма. КС должен упростить создание израильских латифундий. Например, узаконить продажу 200 000 гектаров украинской земли в одни израильские руки.
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21.12.2020 16:53 Відповісти
Їх би вниз ногами, звичайно не всіх, а тих хто подовжив термін папі мурлу Кучмі, хто активно лизав дупу Януковичу, тих стрижаків, які мову окупанта нав'язали Україні, тих хто парламент розігнав для зелених ідіотів . По ділам їх...
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21.12.2020 18:31 Відповісти
 
 