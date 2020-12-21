З боку НБУ виконані всі принципові умови для надання Україні траншу МВФ, - Рожкова

Національний банк України зі свого боку виконав усі умови, необхідні для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Всі принципові речі зроблені. Про це сказала перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова під час презентації "Звіту про фінансову стабільність", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначила Рожкова, для НБУ одним із головних структурних маяків була розробка змін до закону про банки і банківську діяльність. "На сьогодні цей законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді", - сказала вона.

За її словами, другий момент - це затвердження планів державних банків щодо роботи з проблемами активами. "Ми також це зробили", - зазначила Рожкова.

Крім того, потрібно було затвердити на Раді з фінансової стабільності план відновлення платоспроможності Фонду гарантування вкладів. "Це також було зроблено", - додала вона.

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"На сьогодні, з боку Національного банку були виконані всі передумови для того, щоб місія розпочала свій перегляд (угоди для України, - ред.)", - сказала Рожкова.

Перший заступник голови НБУ зазначила, що традиційним структурним маяком є затвердження державного бюджету на наступний рік.

"Це також було зроблено. Тому з точки зору принципових і важливих речей - вони були зроблені", - підкреслила Рожкова.