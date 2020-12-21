Зеленський став одночасно "невдахою року" і "політиком року", - опитування Фонду "Демініціативи" і КМІС

Президент України Володимир Зеленський очолив одночасно два рейтинги - "невдахи року" і "політика року".

Такими є результати опитування, проведеного спільно Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та Київським міжнародним центром соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, 28% опитаних назвали президента Володимира Зеленського "невдахою року". 15% опитаних вважають його "політиком року".

Торік "політиком року" Зеленського вважали 46% українців.

Опитування проводили з 5 по 13 грудня у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Методом особистого інтерв'ю було проведено 2004 розмови з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

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