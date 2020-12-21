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Зеленський став одночасно "невдахою року" і "політиком року", - опитування Фонду "Демініціативи" і КМІС

Зеленський став одночасно

Президент України Володимир Зеленський очолив одночасно два рейтинги - "невдахи року" і "політика року".

Такими є результати опитування, проведеного спільно Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та Київським міжнародним центром соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, 28% опитаних назвали президента Володимира Зеленського "невдахою року". 15% опитаних вважають його "політиком року".

Торік "політиком року" Зеленського вважали 46% українців.

Опитування проводили з 5 по 13 грудня у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Методом особистого інтерв'ю було проведено 2004 розмови з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Читайте також: У тому, що Зеленський став "розчаруванням року", винні "вчорашні лідери й олігархічні медіа", - Подоляк
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Топ коментарі
+27
типичная шизофрения в стиле зелебилов
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21.12.2020 16:29
+27
Зеленский стал одновременно "неудачником года" и "политиком года", - опрос Фонда "Деминициативы" и КМИС - Цензор.НЕТ 1090
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21.12.2020 16:33
+25
В среднем получается - идиот года.
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21.12.2020 16:33
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Когнітивний дисонанс!!!)))
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21.12.2020 16:29 Відповісти
Зеленский стал одновременно "неудачником года" и "политиком года", - опрос Фонда "Деминициативы" и КМИС - Цензор.НЕТ 1090
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21.12.2020 16:33 Відповісти
Ну а що, політик не може бути невдахою?))
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21.12.2020 16:34 Відповісти
вже є
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21.12.2020 20:05 Відповісти
От і зацініть до чого дожило наше суспільство і яку галіматню нам, уже без всякого сорому, втирає злодійсько-олігархічне шобло через свої проплачені ЗМІ і всякого роду шарашкині кантори з так званого "соцопитування". Ви тільки вдумайтесь - Дибіл року!!! одночасно являється - Супергероєм рок!?!?. Ті олігархічні жидоморди хочуть переконати людей що в такому суспільстві як наше то нормально.
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21.12.2020 17:22 Відповісти
новый супергерой человек-дебил
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21.12.2020 17:46 Відповісти
Гундосный нонсенс!!!)))
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21.12.2020 17:51 Відповісти
типичная шизофрения в стиле зелебилов
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21.12.2020 16:29 Відповісти
Такое возможно только в Украине. Печалька.
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21.12.2020 16:29 Відповісти
Мудрий нарід вибирав Голобородька,голосував "Лишьби не Порошенко!" і отримав Віслюка Оманського !!)))
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21.12.2020 16:44 Відповісти
А що сталось з Порошенком?
Ви якось зовсім забули згадати про нього в вашій полумняній промові!
Вам не соромно?
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21.12.2020 16:51 Відповісти
А що Порошенко ,продовжує гадити в штані Бубочці та зелебобікам !!1 Ось така він людина !!!)))
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21.12.2020 16:54 Відповісти
Невже дійсно така підла, як ви кажете? В це дуже важко повірити.. )))
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21.12.2020 16:57 Відповісти
Спитай у зебобіків,вони підтвердят !!)))
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21.12.2020 16:58 Відповісти
не может он так долго раскарякой стоять )) принцип неопределённости Гейзенберга не нарушаем! ))
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21.12.2020 16:31 Відповісти
Він лялька кремлівського балагана ,як втілює в життя кремлівський сценарій по поверненню України в "родную говєнь" Московію !!))
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21.12.2020 16:34 Відповісти
Я вже навіть не знаю як це коментувати. Шість років війни, десятки тисяч загиблих. Ялинка в Києві і ялинка в Москві.
Зеленский стал одновременно "неудачником года" и "политиком года", - опрос Фонда "Деминициативы" и КМИС - Цензор.НЕТ 46
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21.12.2020 16:43 Відповісти
Плагіат !! Цікаво хто в кого скомуніздив??)))
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21.12.2020 16:46 Відповісти
Звичайно, шо наші малороси і скопіпастили у «старшева брата».
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21.12.2020 17:01 Відповісти
Це не факт ,московити теж доки будь-що скомуніздити !!)))
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21.12.2020 17:07 Відповісти
Нагадує шатро хана
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21.12.2020 17:05 Відповісти
Зато зэлэна, зэлэна. Не прикопаешься.
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21.12.2020 19:10 Відповісти
Путлер кумир зебильониша.
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21.12.2020 17:26 Відповісти
может дизайнер один и тот же, на два фронта пашет
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21.12.2020 19:47 Відповісти
печалько, но это да. его роль, роль переходника - подготовка перехода в говень и приведение к власти тех, кто как лука погонит в сибирские руды сначала страну в целом, а потом и её людей в частности ((.
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21.12.2020 17:27 Відповісти
В позе раскоряки и уйдет. Это генетическое, он с этим родился и это не изменить. Гены - великая штука. По ним можно изучать историю. И они не соврут.
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21.12.2020 16:36 Відповісти
то есть 0...
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21.12.2020 16:32 Відповісти
В среднем получается - идиот года.
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21.12.2020 16:33 Відповісти
Он в политике - зеро, в экономике профан,
Что есть мир, а что война не понимает.
Но зато он ноту до, но зато он ноту ре,
Ноты соль, ми, ля и си
На рояле членом ловко отбивает.
Правда есть один нюанс, нарушающий баланс -
У него на ноте фа, на четвертой ноте фа
Почему-то вянет член и опадает.
Только стукнуть он по фа - пред глазами жирный "фак"..
Вся надежда лишь на х.я, а тот висит не по фэншую.
Глядя на потуги Вовы, на его мученья с нотой,
Вывод просится суровый - он и "музыкант" х.евый.
Он мастер роли идиота.
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21.12.2020 16:57 Відповісти
жирный фак,- вы имел ввиду до-ре-ми-до , рэ-э, до-о?
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21.12.2020 17:39 Відповісти
жаба року.
Завтра будуть жаби, ціла колонія фотожаб. Зустрічаємо.
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21.12.2020 16:33 Відповісти
Зеленский стал одновременно "неудачником года" и "политиком года", - опрос Фонда "Деминициативы" и КМИС - Цензор.НЕТ 6181
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21.12.2020 16:39 Відповісти
Гепа його вже зачекався, опаздують на концерт кабздона.
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21.12.2020 16:40 Відповісти
Концерт буде папізже, кали кріза мінет.
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21.12.2020 16:59 Відповісти
Ты уточни про кого пишешь , чмо зеленое.
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21.12.2020 17:23 Відповісти
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21.12.2020 17:34 Відповісти
вітя, харе бухать бо зараз до тебе прийдуть в гості другани з пекла зелененькі. чортами їх кличуть
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21.12.2020 18:09 Відповісти
Не рыба,
не мясо - Говно
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21.12.2020 16:42 Відповісти
Это как понимать?
Неудачным политиком или политическим неудачником?
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21.12.2020 16:42 Відповісти
Политиком-неудачником.
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21.12.2020 16:55 Відповісти
Короче, дурачок года
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21.12.2020 16:44 Відповісти
28 минусов и 15 плюсов в итоге дают 13 минусов. Опустился ниже плинтуса, во даёт переСИДЕНТ, почти как Таракан в Беларуси.
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21.12.2020 16:49 Відповісти
Недоразумение года!
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21.12.2020 16:49 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
21.‎12.‎2020
Реальное количество умерших от коронавируcа врачей - 416
Юридически принят факт - 258. (остальным указано что заражение произошло вне выполнения профессиональных обязанностей)
Выплаты получили 22 семьи.

По состоянию на 01.12.2020 г. объемы ОВГЗ-портфеля банков Украины увеличился на 58,8% за 11 месяцев и составляет 568 млрд. гривен. При этом ОВГЗ-портфель нерезидентов уменьшился 35,9%. Для понимания - почти половина бюджетных поступлений - это ОВГЗ и напечатанные под него деньги . Запаса прочности финансовой системы Украины накопленного в 2017-219 годах, хватило переварить это, но повторить в 2021 году не удастся. *

* см. наше сообщение 21.‎09.‎2020 г.
"...к концу 2021 года стране грозит внутренний дефолт. "

Предварительный анализ положений бюджета -2021 показывает что специальный фонд созданный в бюджете для увеличения финансирования медицины и борьбы с последствиями COVID-19 до окончания первого квартала средств на выполнения своих задач иметь не будет. Заложенные в него механизмы и объемы пополнения не соответствуют уровню поставленных задач и объемам финансирования. Повышение заработных плат, доплаты медицинскому персоналу, повышение объемов вакцинирования профинансировано не будет.
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21.12.2020 16:51 Відповісти
Говно и повидло одновременно
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21.12.2020 16:52 Відповісти
Так обісратися як Зе може тільки політик року
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21.12.2020 16:52 Відповісти
Хоссспади! Опять про рейтинг того, чего нет...
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21.12.2020 16:52 Відповісти
Упоротых меньшает - было 73%, потом - 46%, а нынче всего 15%. Это не может не радовать.
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21.12.2020 16:55 Відповісти
15% опрошенных считают его "политиком года.

Источник: https://censor.net/ru/n3238227

А куда подевались пресловутые "73%"?
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21.12.2020 16:55 Відповісти
Повільно дрейфуют в бік зажопінців та іншої ОПриготини !!)))
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21.12.2020 17:02 Відповісти
Зеленський став одночасно "невдахою року" і "політиком року", - опитування Фонду "Демініціативи" і КМІС - Цензор.НЕТ 962
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21.12.2020 16:56 Відповісти
Главное недоразумение года
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21.12.2020 16:57 Відповісти
А ще він - синачка року. Навіть встигає до мами Рими у кривий ріг завітати та з'їсти той страшний хавчик, який вона йому приготувала.
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21.12.2020 16:58 Відповісти
Считать зеленского политиком, да еще и года - очень тяжелый диагноз.
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21.12.2020 16:59 Відповісти
Все нормально! Або "неудачний політик року" або "політичний неудачник року".
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21.12.2020 16:59 Відповісти
Короче неудачный политик года.
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21.12.2020 17:00 Відповісти
Асфальтоукладчик года.
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21.12.2020 17:02 Відповісти
"Почесний шляхобудівельник України" !!!)))
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21.12.2020 17:12 Відповісти
🙂
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21.12.2020 18:52 Відповісти
Баскетболист года
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21.12.2020 17:02 Відповісти
Черный пояс года
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21.12.2020 17:03 Відповісти
Шаурможор года
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21.12.2020 17:04 Відповісти
Він вчора казав що він акробат !!)))
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21.12.2020 17:11 Відповісти
кстаті, - треба б провести і номінацію зебіл року.
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21.12.2020 17:04 Відповісти
Объединить в "Неудачный политик года" или "штопаный контрацептив года".
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21.12.2020 17:06 Відповісти
ЗЄ виступив в двох номінаціях, до пупця і вище пупця. Тому отримав дві оцінки, але найвищі!!!
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21.12.2020 17:11 Відповісти
Мінус на плюс дорівнює нуль. Маємо те, що маємо...
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21.12.2020 17:18 Відповісти
Неудачный политик года!!!
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21.12.2020 17:22 Відповісти
Короче гавно года.
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21.12.2020 17:24 Відповісти
Оно еще и дерьмо года.
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21.12.2020 17:24 Відповісти
Голый король года.
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21.12.2020 17:34 Відповісти
тю, и на шо ото исходить на кизяк... сочувствовать надо...- чел , шо ни фраза глаза вытрiщае, ще й всем корпусом , шо маятник, подается вперед-назад. Пытается всех убедить , шо нелох. Умняк даже не пытается корчить.
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21.12.2020 17:45 Відповісти
каарочи, чикатила вылитый...
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21.12.2020 17:47 Відповісти
Так то Нелох з утриманням 1.3 млрд/рік невдаха, а не зебіли що обрали його в 73% голосів й отримали то чим Нелох на роялі грав.
Цікаво, цікаво
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21.12.2020 17:48 Відповісти
Кмис после предыдущего зашквара с медведчуками должен был самоликвидироваться а не продолжать пургу гнать
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21.12.2020 17:49 Відповісти
Так, 28% опрошенных назвали президента Владимира Зеленского "неудачником года". 15% опрошенных считают его "политиком года".

а в сумме: политик неудачник года
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21.12.2020 17:50 Відповісти
Тю, это год неудачного президента... Обождите к концу пыня еще ласты склеит... Одним словом, бог шельму метит. АМИНЬ !!!
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21.12.2020 18:04 Відповісти
политический неудачник года...
неудачный политик года...
короче, бракована дитина.
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21.12.2020 18:05 Відповісти
Політик - паралітик
Невдачник - асфальтоукладчик...
Але свій лярд на посту преза таки зіб"є,не сумнівайтесь...
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21.12.2020 18:37 Відповісти
а ваапше-та , это нонсенс какой-то.
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21.12.2020 18:12 Відповісти
И двух лет не прошло,как зекретин -политик года у 15ти процентов...
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21.12.2020 18:57 Відповісти
Ну , в общєм - нєудачний політік года . .
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21.12.2020 19:05 Відповісти
неудачный политик года
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21.12.2020 19:46 Відповісти
І не тільки. Ще і д.....лом року, г....ом року.
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21.12.2020 19:51 Відповісти
это начало. через год от политика года рейтинг-0% перейдет в недорозумение года рейтинг -100%, если воно не здрыснит к своему собутыльнику в ростов.
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21.12.2020 20:18 Відповісти
Ну який же він невдаха? Навпаки, він улюбленець долі.
Як він тільки не сцял в очі громадянам - а все ще на своєму місці
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21.12.2020 23:23 Відповісти
- Лошара года! И на конкурсе лохов занял бы второе место.
- Пачему, второе?
- Потому, что - лошара!
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22.12.2020 03:09 Відповісти
15% - это те самые упоротые фанаты Зебучки.
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22.12.2020 03:28 Відповісти
всё одно ему антирейтинг потужного не переплюнуть.
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22.12.2020 05:34 Відповісти
 
 