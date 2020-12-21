УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4061 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас
2 068 4
Конституція (547) Крим (14079) росія (63568) Аксьонов (225)

Маріонетки Кремля Аксьонов, Харитоненко і Развожаев увійшли в недавно створену Держраду РФ

Маріонетки Кремля Аксьонов, Харитоненко і Развожаев увійшли в недавно створену Держраду РФ

Державна рада - держорган, що з'явився в Російській Федерації після прийняття поправок до Конституції РФ 2020 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 21 грудня президент РФ Володимир Путін підписав розпорядження про затвердження складу президії Державної ради.

Згідно з документом, до складу нового органу, крім самого Путіна, увійшли понад 100 осіб - прем'єр РФ, глави суб'єктів РФ, голови Держдуми і Ради Федерації, повноважні представники президента у федеральних округах, лідери парламентських партій, представники громадських об'єднань.

Нагадаємо, 4 липня в Росії набула чинності оновлена ​​Конституція з поправками, схваленими на загальноукраїнському голосуванні. Тепер там згаданий Держрада РФ, який займеться визначенням основних напрямків зовнішньої, внутрішньої і соціально-економічної політики РФ.

Також читайте: РФ виділяє Білорусі $1 млрд кредиту

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все же помнят, что аксёнов - это криминальный авторитет по кличке "гоблин" ?
Для меня загадка. То , что путин назначает на должности в оккупированных районах откровенных подонков типа аксёнов/пушилин, - это такое глумление, или они назначают "своих" ?
показати весь коментар
22.12.2020 08:34 Відповісти
Это социально близкие ублюдки,криминалитет типа гоблина и мелкая гебня типа бывшей промокашки, майора и завклубом в Дрездене,а нынче ботоксного Сцарька-лысогнома... социально близки и хорошо понимают друг друга.
показати весь коментар
22.12.2020 08:49 Відповісти
Потому, что подонка легко держать на крючке.
показати весь коментар
22.12.2020 10:10 Відповісти
 
 