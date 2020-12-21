Маріонетки Кремля Аксьонов, Харитоненко і Развожаев увійшли в недавно створену Держраду РФ

Державна рада - держорган, що з'явився в Російській Федерації після прийняття поправок до Конституції РФ 2020 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 21 грудня президент РФ Володимир Путін підписав розпорядження про затвердження складу президії Державної ради.

Згідно з документом, до складу нового органу, крім самого Путіна, увійшли понад 100 осіб - прем'єр РФ, глави суб'єктів РФ, голови Держдуми і Ради Федерації, повноважні представники президента у федеральних округах, лідери парламентських партій, представники громадських об'єднань.

Нагадаємо, 4 липня в Росії набула чинності оновлена ​​Конституція з поправками, схваленими на загальноукраїнському голосуванні. Тепер там згаданий Держрада РФ, який займеться визначенням основних напрямків зовнішньої, внутрішньої і соціально-економічної політики РФ.

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