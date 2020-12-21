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Випадки інфікування новим штамом коронавірусу вже є на Закарпатті, - лікар-інфекціоніст Петров

Випадки інфікування новим штамом коронавірусу вже є на Закарпатті, - лікар-інфекціоніст Петров

Лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що мутований штам коронавірусу зафіксували на Закарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"У першу чергу варто зазначити, що мутація вірусу відбувається природним чином, і цей вірус природно мутуватиме дуже активно — точно так само, як вірус гепатиту С або грипу. Чому? Тому що він містить тільки одну РНК, це один носій генетичного матеріалу. Зараз, наприклад, у регіонах, які межують з європейськими країнами, вже можна помітити, що трохи змінюється клінічна картина коронавірусної інфекції, особливо у молодих людей. Тобто може не бути вже аносмії (втрата чутливості до запахів — ред.), але досить активно розвивається ураження легеневої тканини, хоча все проходить у легкій формі", — зазначив лікар.

Лікар повідомив, що новий штам вже зафіксовано у пацієнтів з України.

"Один з таких прикладів — мій пацієнт Микола. Він заробітчанин, їздить з України до Чехії й назад. І він уже перехворів на новий штам, про який заявила Велика Британія. Коли йшлося про верифікацію цього, то Україна не має можливості ідентифікувати цей вірус у масовому тестуванні. Але люди, у яких є страховка в країнах ЄС, можуть визначити вже мутований вірус. І таким чином мені вдалося підтвердити, що на Закарпатті вже є випадки інфікування новим штамом вірусу", — розповів Петров.

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Топ коментарі
+6
Погнали волну!!! Мало одной вакцины. Давай сто уколов в месяц!!
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21.12.2020 16:56
+4
О, понеслась. Давай по новой панику разгонять!
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21.12.2020 16:58
+4
ну можеш не читита і не нєрвнічать. Дарвін і панікьоров і опофігістів прибирає: усіх по тихому.
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21.12.2020 17:03
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О новом штамме в мире известно еще в сентябре, болваны узнали только сегодня.
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21.12.2020 16:52 Відповісти
нє, це ти балаван, який не може прочитати написане, зато ******** як корова на асфальт аж бігом. у тексті мова за появу хворих на території України, а не у світі.
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21.12.2020 17:01 Відповісти
Погнали волну!!! Мало одной вакцины. Давай сто уколов в месяц!!
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21.12.2020 16:56 Відповісти
О, понеслась. Давай по новой панику разгонять!
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21.12.2020 16:58 Відповісти
ну можеш не читита і не нєрвнічать. Дарвін і панікьоров і опофігістів прибирає: усіх по тихому.
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21.12.2020 17:03 Відповісти
Тебе також не омине
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21.12.2020 17:15 Відповісти
то тобі наврядчи відомо. хіба шо сама організуєш. у таких як ти, виходячи з коменту, мізків як раз лише на таке і вистачить.
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21.12.2020 18:01 Відповісти
до лампочки! Нам лишь бы кабаки не закрывали!
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21.12.2020 17:15 Відповісти
Понеслась болезнь по кочкам ...
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21.12.2020 17:17 Відповісти
па почкам, па сердцам и мазгам.
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21.12.2020 18:02 Відповісти
Так у нас, ещё и тестировать мутанта нечем... Жопа открылась внезапно.
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21.12.2020 17:22 Відповісти
расскажите этому "доктору", что украинская "страховка" заграницей, это бумажка которой можно пользоваться в "МЖ"!
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21.12.2020 17:26 Відповісти
так завжди було. воно тільки для показать на кордоні. роби ту, у країні якої переюуваєш. а т он переклади бумажок уся страховка піде.
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21.12.2020 18:03 Відповісти
вы обычный вирус еле определяете своими тестами а тут уже нашли новый
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21.12.2020 17:27 Відповісти
зомби апокалипсис все ближе
надо покупать помповик
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21.12.2020 17:33 Відповісти
если бы зомби-хуже...
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21.12.2020 17:35 Відповісти
так https://www.youtube.com/watch?v=qRLkUyGaqNA
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21.12.2020 18:08 Відповісти
Говорили: тупа ДНК, тупа РНК. А воно: і мембрану має і присоски і ферменти, щоб клітину нашу відкрити. Всесвіт безкінечний. І вдалину і в глибину. Можуть ці всякі падлючі віруси знищити людство? Теоретично - елементарно.
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21.12.2020 17:36 Відповісти
просвещайся https://uk.wikipedia.org/wiki/Вірус
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21.12.2020 17:41 Відповісти
Навіть теоретично - ні. Доказано мільйонами років існування всього живого на планеті поряд із вірусами. Думка справжніх вчених: вірус - один із ( а може й основний) чинників вдосконалення видів. А дарвіна можете і далі цілувати в його... книгу (ну не знав тоді дарвін про віруси нічого).
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21.12.2020 20:50 Відповісти
Повне знищення неможливе, часткове - цілком можливе, як можна побачити з історії людства.
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21.12.2020 21:00 Відповісти
Як би хотілося жити у світі ілюзій. Вимерло назавжди більше 800 видів живого, під загрозою 1 млн. Світ зникає, а хто такі люди, якщо відкинути самовпевненість
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22.12.2020 06:54 Відповісти
А де Боширов???
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21.12.2020 19:06 Відповісти
Ярик! Ярик млять! бачок потик!
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21.12.2020 21:55 Відповісти
Тут все ждёшь, когда это закончится, а процесс, похоже, становится бесконечным. Возможно, мутация вируса появилась теперь, чтобы оправдать несовсем радикальную защиту от вакцины. Если у пациента возникнет вопрос, почему после вакцинации я заболел, всегда можно ответить- это мутация.
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22.12.2020 06:51 Відповісти
 
 