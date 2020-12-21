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Прокуратура АР Крим заарештувала 32 судна за незаконний перетин кордону півострова

Прокуратура АР Крим заарештувала 32 судна за незаконний перетин кордону півострова

Прокуратура Автономної Республіки Крим (АРК) і Севастополя встановила 32 судна, які порушили правила перетину кордону окупованого півострова.

Про це повідомила пресслужба прокуратури АРК і Севастополя в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що прокуратура автономії має намір відправити запит в Укрбюро Інтерполу з метою оголосити судна в міжнародний розшук. Крім того, планується відправити запити в інші держави про міжнародну правову допомогу, з метою виконання арештів.

З липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів на окупованій території АР Крим та м.Севастополь. Гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства. Перетин кордону є порушенням закону і суверенітету України.

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Це що,все наші органи?..Наша прокуратура Криму передає нашій пресслужбі Криму,щоб наші кримські суди осудили?..І то все кримське чиновництво сидить в Києві,бере неслабі кошти і користується неслабими пільгами...Ну то чисто збараніти можна з тою владою...А може,я то неправильно зрозумів?..
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21.12.2020 17:22 Відповісти
Буде так само як і з там кораблем що блокував керченський пролив під час проходу наших кораблів. Коли його арештували то оперативно поміняли власника і все, наші суди "змушені" відпустити та щей вибачитись.
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21.12.2020 17:35 Відповісти
арестованные то хоть знают о своем аресте?) и что это за прокуратура крыма? кормушка для пару сотен бездельников?
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21.12.2020 18:56 Відповісти
Прокуратура АР Крым арестовала 32 судна... Та прямо АрєстАвала і стоять на приколі...
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21.12.2020 18:57 Відповісти
 
 