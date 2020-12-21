Україна очікує отримати черговий транш від МВФ на початку 2021 року, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує отримати черговий транш в рамках програми stand-by від Міжнародного валютного фонду на початку 2021 року.
Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Оділь Рено-Бассо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ОП.
Зеленський зазначив, що, попри кризу, українська банківська система працює стабільно, а бюджет виконується. Він розповів, що сьогодні в Україні починає роботу місія МВФ, і за її результатами очікується отримання на початку 2021 року чергового траншу в рамках програми stand-by.
Топ коментарі
+13 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар21.12.2020 17:00
+10 Порохобандерівець
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+9 Оксана Фесенко
показати весь коментар21.12.2020 16:59
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Кількість депутатів не змінилася, курс валюти стабільний.
А витрати на ВРУ з 2018 +805 млн.
КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ!
Забористый.....
ЛСД отдыхает!
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на https://public.nazk.gov.ua/declaration/490c8970-ff0a-48cd-9b29-0b353b48aeaf сайте НАЗК.
Также он указал в декларации два автомобиля: Volkswagen Golf 2008 года выпуска и Land Rover 2014 года выпуска. Обе машины записаны на его жену - Ирину Вилиановну Шафранову-Витренко.
По основному месту работы Витренко за прошлый год заработал 53,25 млн грн.
Или же 4,6 млн гривен в месяц (более 180 тысяч долларов в месяц).
Еще 2,23 млн гривен он получил как глава наблюдательного совета "Укрнафты". Ему также принадлежит компания AYA Securities (Киев), стоимость которой составляет 7,1 млн гривен.
При этом, если верить декларации, у Витренко (который получал много лет огромную зарплату в НАК и грандиозные бонусы за победу в суде над "Газпромом") нет никаких сбережений - ни наличными, ни на счетах в банке.
Что очень удивительно. Непонятно, куда он эти деньги девает. Указанные в декларации активы в совокупности составляют несколько его ежемесячных зарплат.
П.С. Дайте, пожалуйста, еще кредитов!
Отдавать будем свои и на всегда!
Та ні, з Нью-Йрку Мілованов інсайд повідомляє: щонайшвидше - наприкінці першого кварталу. І те, якщо МВФ знову не визвіриться.
Только врядли это поможет. в МВФ не дураки сидят. Им достаточно посмотреть на махинации с банковской системой и ростом совокупного долга банков, чтобы понять, что деньги сюда давать нельзя. Они просто растворятся (сколько бы их не дали) бесследно в черной дыре карманов.