УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4061 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 923 184
Велика Британія (5333) карантин (18171) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Вчені нарахували в "британському штамі" коронавірусу 22 мутації: Це є тривожним дзвінком, вірус потенційно може "втекти" від вакцини

Вчені нарахували в

Вчений-вірусолог, завідувач кафедри інфекційних хвороб та кафедри вірусології грипу в Імперському коледжі Лондона Венді Барклай повідомила, що новий штам коронавірусу, який швидко поширився в частинах південної Англії, має 22 мутації.

"Ми зазвичай бачимо, як віруси відрізняються один від одного на одну-дві зміни, але загалом цей вірус нараховує 22… Це є свого роду трохи тривожним дзвінком... але біологічно можливо, що вірус міг змінити поведінку через ці мутації", - зауважила Барклай,  передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, зараз важливо зрозуміти, чи ефективні вакцини, що існують, проти нього.

Вірус, який вперше був виявлений у китайському Ухані – вже не той, який можна знайти в більшості куточків світу. Зокрема мутація D614G з’явилася в Європі в лютому і стала глобально домінуючою формою вірусу. Інший вид, під назвою A222V, поширився Європою з тими, хто відпочивав цього літа в Іспанії.

Вперше новий "британський" штам був виявлений у вересні. На сьогодні вважають, що цей штам або виник у пацієнта у Великій Британії, або був завезений з іншої країни, де за мутаціями коронавірусу особливо не стежать.

В опублікованій первісній розшифровці аналізу нового штаму йдеться про потенційно важливі зміни 17 характеристик. Зміни стосуються шипоподібного білка - свого роду "ключа", яким вірус відкриває "дверцята" в клітини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поява нового варіанту коронавірусу очікувана і не є приводом для занепокоєння, - ЦГЗ

Одна з мутацій, N501Y, відповідальна за найважливішу частину цього шипа, відома як рецептор-зв'язуючий домен (RBD).

Саме тут шип вперше входить у контакт з поверхнею клітини, йдеться у повідомленні. Будь-які зміни, які допоможуть вірусу проникати всередину, найімовірніше, дадуть цьому штаму перевагу.

Ще одна мутація (делеція H69/V70) неодноразово фіксувалася, зокрема, у заражених норок на фермах у Данії. Під час неї відбувається знищення крихітної частини шипа.

Науковці припускають, що наявні вакцини можуть бути ефективними проти нового штаму. Вакцини навчають імунну систему атакувати кілька різних частин вірусу, тому навіть якщо частина білка мутувала, вакцини все одно повинні працювати.

"Але якщо ми дозволимо йому ще більше мутувати, тоді час хвилюватися, бо вірус потенційно може "втекти" від вакцини. Це може бути найбільш тривожним елементом того, що відбувається з вірусом", — зазначили вчені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін планує тимчасово обмежити авіасполучення з Великою Британією, - ЗМІ

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Вот это новость! Да здравствует вечный карантин! Деликатно готовят рабов к тому, что такой порядок в мире теперь навсегда.
показати весь коментар
21.12.2020 17:01
+10
Простите, но точно также ведут себя все вирусы! Это написано в умных учебниках... Все так и будет, если... если этот ковид-19 не продукт расейской лаборатории.
показати весь коментар
21.12.2020 17:05
+10
Фарм.индустрия изобрела вечный двигатель.
показати весь коментар
21.12.2020 17:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Просто не бачу сенсу.
показати весь коментар
21.12.2020 23:49 Відповісти
А я бажання
показати весь коментар
21.12.2020 23:58 Відповісти
У отправляющих в спам сообщение сразу прячется. А вот видят его после этого остальные, или не видят - тут у Цензора какой-то сложный алгоритм работает, или вообще всё ручками.
показати весь коментар
21.12.2020 23:50 Відповісти
«Холерные бунты - волнения горожан, крестьян и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F военных поселян в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_(1897) Российской империи во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1831) эпидемии холеры 1830-1831 годов . Причины - недовольство введённым правительством запретом передвижений (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD карантинами и вооружёнными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA кордонами ) и слухи о том, что лекари и чиновники намеренно травят простой люд. Поддавшись https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 панике , «возбуждённые толпы громили полицейские управления и казённые больницы, убивали чиновников, офицеров, дворян-помещиков»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%8B#cite_note-1 [1] .»

показати весь коментар
21.12.2020 17:46 Відповісти
Це дійсно. Всі в стійло! Кордони закрити. Дрібний і середній бізнес закрити. Працюють тільки корпорації, а решта населення на них.
показати весь коментар
21.12.2020 17:05 Відповісти
Оксана Фесенко , Это не вечный карантин . А " Мы не рабы - рабы не мы " - чертали на доске ещё сто лет назад во всей совдепии . ) ) .
показати весь коментар
21.12.2020 17:36 Відповісти
ольгінські знов завели свою шарманку...
показати весь коментар
21.12.2020 21:31 Відповісти
как интересно...
показати весь коментар
21.12.2020 17:01 Відповісти
учли допущенные ошибки при протягивании птичьего и свиного гриппа и теперь уже вроде как успешно вышли на желаемые результаты с "коронавирус"-ом.

А всё очень просто - название должно быть непонятное.
показати весь коментар
21.12.2020 17:04 Відповісти
Ну від свинного грипу смертність вища була, там просто перехворіло менше народу...
показати весь коментар
21.12.2020 17:26 Відповісти
У свиного гриппа была недоработка, он плохо распространялся.
показати весь коментар
21.12.2020 17:45 Відповісти
А чого ж свиней навколо так багато, якщо він погано розповсюджувався?..
показати весь коментар
21.12.2020 19:17 Відповісти
Мабуть тому що свійські свинні довго зазвичай не живуть. В середньому десь місяців девʼять. Рідше трошки більше. Просто не встигають заразитися та розповсюдити захворювання.
показати весь коментар
21.12.2020 19:55 Відповісти
Не скажіть... Одна свиня, яка набрала 73% бацил на виборах, вже прожила 42 рочки...
показати весь коментар
21.12.2020 20:10 Відповісти
Ну взагалі то був жарт. Я не налаштований до цього питання ще політику тулити. Хто б у нас не був президентом загалом то проблема світова.
показати весь коментар
21.12.2020 20:50 Відповісти
А у нас всі президенти !
Це може будь який янеЛох підтвердити, і даже позвонить Баканову насчёт этого черта...
показати весь коментар
21.12.2020 21:09 Відповісти
вакцины, маски, локдауны до жепы.
показати весь коментар
21.12.2020 17:02 Відповісти
а на лице не пробовал носить?
показати весь коментар
21.12.2020 17:36 Відповісти
А их что, на лице носить нужно?!
А что тогда делать тем, у кого морда?!
показати весь коментар
21.12.2020 19:20 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2020 19:25 Відповісти
Оце якісь спецслужби попрацювали над коронавірусом.
показати весь коментар
21.12.2020 17:02 Відповісти
вірнішше спецлабораторії
показати весь коментар
21.12.2020 17:07 Відповісти
Ілон Маск, цука.
показати весь коментар
21.12.2020 17:22 Відповісти
когда он все успевает? и космос,и электромобиль,теперь еще корона...
интьересно,а в кацапских подьездах его еще не заставали?
показати весь коментар
21.12.2020 17:37 Відповісти
там занято. Байден.
показати весь коментар
21.12.2020 17:41 Відповісти
Санта Клаус же как-то успевает с подарками, а этому что мешает ? И потом, сколько там тех подъездов у кацапов...
показати весь коментар
21.12.2020 23:53 Відповісти
Та ні.. у Рогозіна більші масштаби..
показати весь коментар
21.12.2020 21:33 Відповісти
Кацапские...
показати весь коментар
21.12.2020 17:26 Відповісти
Ну не вирус, а прыщавый колобок. От кого он только не убежал)))
показати весь коментар
21.12.2020 17:03 Відповісти
Простите, но точно также ведут себя все вирусы! Это написано в умных учебниках... Все так и будет, если... если этот ковид-19 не продукт расейской лаборатории.
показати весь коментар
21.12.2020 17:05 Відповісти
И создание вакцины - тоже достаточно тривиально. Вопрос в качестве исследований вируса, прогнозирование поведения вакцины в человеческом организме и наличие технологий для проведения экспериментов.
Ученые насчитали в "британском штамме" коронавируса 22 мутации: Это является тревожным звонком, вирус потенциально может "убежать" от вакцины - Цензор.НЕТ 1880
показати весь коментар
21.12.2020 17:13 Відповісти
все російське зараз -КЛАСИЧНЕ ГІВНО.
показати весь коментар
21.12.2020 21:34 Відповісти
Без якщо
показати весь коментар
21.12.2020 19:06 Відповісти
Сизокрылые дятлы из СМИ подают это, как какую-то сенсацию. А о том, что такое вирус и как он мутирует рассказывают на первом курсе мединститута...
показати весь коментар
21.12.2020 17:06 Відповісти
Я не вчився в медвузі. Але у звязку з "епідемією кору" імені супрун зацікавився питанням (із підручників в тому числі). І що спостерігаю: часто врачі (лікарями їх назвати язик не повертається) плетуть таке, що виникає враження ніби вони цього нічого не знають.
показати весь коментар
21.12.2020 20:27 Відповісти
(смеется)
показати весь коментар
21.12.2020 17:09 Відповісти
Хотят подсадить вакцинами на иглу?
показати весь коментар
21.12.2020 17:14 Відповісти
22 мутации вместо 2-3 ? Это только у меня мелькнула мысль, что новый штамм могли подбросить в Великобританию друзья из Новосибирска? Опять же Брексит. Опять же активная помощь Украине. Опять же Черное море.
Уж очень он вовремя появился и в нужной стране.
показати весь коментар
21.12.2020 17:15 Відповісти
кстати. Солсбери самый что ни на есть юг Англии.
показати весь коментар
21.12.2020 17:39 Відповісти
https://rg.ru/2020/04/30/reg-sibfo/genprokuratura-oprovergla-fejk-o-sozdanii-covid-19-v-novosibirske.html

«Новость о создании COVID-19 в лаборатории ФБУН ГНЦ "Вектор", г. Новосбирск признана фейком.

Генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых размещена информация, не соответствующая действительности. В частности, речь идет о сообщении, в котором утверждается, что коронавирус был разработан в новосибирском научном центре "Вектор".
...."взрыв" в институте "Вектор" на самом деле был хлопком газового баллона во время ремонтных работ.»

показати весь коментар
21.12.2020 17:15 Відповісти
Истину глаголите! Нету в вирусе ничего христианского!! Ибо сказано в Писании.....
показати весь коментар
21.12.2020 17:22 Відповісти
шо Всєлєнная проізошла із хлопка....
показати весь коментар
21.12.2020 17:32 Відповісти
из хлОпка?
показати весь коментар
21.12.2020 17:39 Відповісти
А, тобто: "взрыв" в институте "Вектор" на самом деле был хлОпком газового баллона во время ремонтных работ.»

Ну, прям всьо проЯснілось !
показати весь коментар
21.12.2020 17:48 Відповісти
ОДНЕ ІНШОМУ НЕ СУПЕРЕЧИТЬ.
показати весь коментар
21.12.2020 21:35 Відповісти
пилять... обнуляют все вакцины?
показати весь коментар
21.12.2020 17:19 Відповісти
Фарм.индустрия изобрела вечный двигатель.
показати весь коментар
21.12.2020 17:34 Відповісти
ага - косить зЄлень...
показати весь коментар
21.12.2020 17:44 Відповісти
ЕТО ФСЬО ПРОІСКІ
варіанти:
-мировой жидо-масонской ложи
- мирового заговора проізводітелей масок
-рептилоидов с Тау Кіта
показати весь коментар
21.12.2020 21:38 Відповісти
Моя інтуїція мене ніколи не підводить. Саме так я вчора і напейсала: «Людство цей вірус не дожене і зроблена вакцина вже не знадобиться.
показати весь коментар
21.12.2020 17:39 Відповісти
То не інтуїція, то знання що півсвідомо направили думку у правильне русло.
показати весь коментар
21.12.2020 20:29 Відповісти
це знання з нової методички з Лахті..
показати весь коментар
21.12.2020 21:39 Відповісти
Лахту поважаєш? З великої літери навіть напейсав. Спалив контору, кацик.
показати весь коментар
21.12.2020 22:15 Відповісти
Просто задумайтесь почему вирус мутировал только в Британии. Теперь это надолго пока не найдутся виновники. Каждый год будут появлятся новые мутации.
показати весь коментар
21.12.2020 17:43 Відповісти
Вчені нарахували в "британському штамі" коронавірусу 22 мутації: Це є тривожним дзвінком, вірус потенційно може "втекти" від вакцини - Цензор.НЕТ 7695
показати весь коментар
21.12.2020 18:39 Відповісти
В Китае давно уже ничего не мутирует. И это хорошо. При таких скоропостижных и регулярных мутациях китайцы, скоро, в Европу будут возить сушоных панголинов на пожрать.
показати весь коментар
21.12.2020 17:51 Відповісти
встречаем Covid 20.... веселье продолжается.....
показати весь коментар
21.12.2020 19:18 Відповісти
Мировой лохотрон... мойте руки )))
показати весь коментар
21.12.2020 20:18 Відповісти
зачєм моешь,еслі нє вєрішь?
показати весь коментар
21.12.2020 21:40 Відповісти
Вот кстати, насчет рук. Всегда удивляла такая особенность быта англосаксов, что они в обуви заваливают к себе в спальню. Тут мой, не мой руки, а с ногами всякую дрянь всегда можно принести. У кошек есть страшная болячка - коронавирусный инфекционный перитонит. 100% смертность. Ей часто болеют кошки, которые живут в квартире и никогда не выходят на улицу. Так вот подцепляют они эту заразу, когда вы просто пришли домой с улицы, и кошка потерлась вам об ноги. Дальше они вылизывают свою шерсть, и ... всё. Этого достаточно. Что толку мыть руки, когда в целом ведешь совершенно антисанитарный образ жизни?
показати весь коментар
22.12.2020 00:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 