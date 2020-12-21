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ЄБРР (874) Зеленський (22411)

Портфель проєктів ЄБРР до кінця року може досягти 900 млн євро, - Зеленський

Портфель проєктів ЄБРР до кінця року може досягти 900 млн євро, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Глава держави привітав співрозмовницю з обранням на посаду президента ЄБРР і наголосив, що важливість співпраці з Банком для України важко переоцінити – на сьогодні він є найбільшим інституційним інвестором у нашій країні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Наскільки мені відомо, цьогорічний портфель проєктів банку вже досягнув 730 мільйонів євро, а до завершення року цей обсяг може досягнути 900 мільйонів євро. Ми дуже раді, що особливо в часи світової економічної кризи, викликаної пандемією COVID-19, Банк продовжує активно інвестувати в Україну та надавати підтримку українському бізнесу", – зазначив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що, попри кризу, українська банківська система працює стабільно, а бюджет виконується. Президент розповів, що сьогодні в Україні розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду, і за її результатами очікується отримання на початку 2021 року чергового траншу в межах програми stand-by.

Як підкреслюється, сторони детально обговорили перебіг реформ в Україні.

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"У цьому році ми ухвалили закон про ринок землі, розпочали реформу податкової та митної служб, підписали перші концесійні договори, активно проводимо "малу" приватизацію та цифровізацію всіх державних послуг", – зауважив Зеленський.

Президент України нагадав, що в Україні було відновлено функціонування електронного декларування та проголосовано закон про відновлення повноцінної роботи НАЗК. Володимир Зеленський наголосив, що вже підготовлено необхідні законопроєкти щодо судової реформи, структурні реформи тривають, попри вплив пандемії.

Зі свого боку президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо привітала зусилля та діяльність, спрямовані на відновлення роботи НАЗК.

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Володимир Зеленський розповів про програму масштабного оновлення інфраструктури "Велике будівництво", згідно з якою вже цього року в Україні буде відремонтовано та збудовано близько 4200 км автомобільних доріг державного значення, а також 2500 км доріг місцевого значення.

"Активна співпраця з ЄБРР, Європейським інвестиційним банком та іншими фінансовими установами є важливою для нас з точки зору залучення додаткових кредитних коштів для інвестицій в інфраструктуру. І я вітаю підписану 18 грудня угоду з Укравтодором, що дасть змогу вже наступного року розпочати роботи з капітального ремонту доріг", – зауважив Зеленський.

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Может. А может и не может. Ну а пока объем ОВГЗ-портфеля банков Украины увеличился на 59% за 11 месяцев и составляет 568 млрд. гривен. При этом ОВГЗ-портфель нерезидентов уменьшился 36%. Долги растут, как на зеленом дерьме.
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21.12.2020 17:06 Відповісти
Цей портфель - не для підкормки Зе; а для мерів платоспроможних міст: Філатова, Садового, Кличка, тощо.
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21.12.2020 17:10 Відповісти
А чого це Главзебіл так радіє? Ці гроші не зароблені, а назичені. Це як мати кредитну картку і жити на кредитні кошти. Але є ж десь і ліміт, який рано, чи пізно закінчиться. І ніхто нічого не дасть, поки не повернеш не лише кредитні кошти, але й відсотки.
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21.12.2020 17:16 Відповісти
Портфель проектов ЕБРР к концу года может достичь 900 млн евро, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1536
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21.12.2020 17:20 Відповісти
А как он общался?
Через гугл-переводчик или: а сама Одиль в курсе с кем говорила?
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21.12.2020 17:27 Відповісти
Владимир Зеленский рассказал о программе масштабного обновления инфраструктуры "Большое строительство", согласно которой в текущем году в Украине будет отремонтировано и построено около 4200 км автомобильных дорог государственного значения, а также 2500 км дорог местного значения. Источник: https://censor.net/ru/n3238240

https://timeze2019.blogspot.com/ Для правильного понимания общей системы лжи которую режим Зеленского использует по данному вопросу, сразу разъясним - никакой программы Зеленского "Велике будівництво" в реальности не существует вообще.
Упоминание о ней есть откровенная ложь должностных лиц государства с рекламно-пропагандистскими целями. Данные мероприятия являются частью "Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки" , утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 21 .03.2018 г. № 382 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 42, ст. 1480). В 2020 году ее мероприятия проходят под бюджетным наименованием 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".
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21.12.2020 18:00 Відповісти
А оно умеет разговаривать? Так чтоб вести беседу без бумажки?
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21.12.2020 19:08 Відповісти
 
 