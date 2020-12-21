В останні місяці спостерігається відновлення економіки до рівня 2019 року, - глава Мінфіну Марченко

Локдаун у квітні-травні 2020 року відчутно вдарив по економіці України, але є всі підстави вважати, що наступного року економіка ростиме.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну, про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів глава міністерства Сергій Марченко.

"Ми зараз перебуваємо в ситуації, коли у нас економіка відновлюється вже другий квартал поспіль. Так, був локдаун. У період локдауну був серйозний економічний спад. Буде не локдаун, будуть певні обмеження, якщо ви говорите про січень. Такого локдауну, як у квітні-травні не передбачається. Але результати локдауну у квітні-травні були досить відчутні і вдарили по економіці. Цього року був спад економічний і він саме є результатом весняно-літніх ризиків, які були створені для економіки. Але зараз за останні місяці, за останні квартали у нас є відновлення економіки до рівня 19-го і навіть вище", - зазначив міністр.

За словами Марченка, про це свідчать такі показники, як оборот роздрібної торгівлі, як споживання електроенергії, промислове виробництво відновило свої показники, експортно-імпортні показники також у нас сприятливі.

"Експорт відновлюється краще за імпорт. Тому є всі підстави вважати, що наступного року у нас буде зростання", - додав глава Мінфіну.

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