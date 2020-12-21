УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3888 відвідувачів онлайн
Новини
1 395 19
Мінфін (3584) економіка (913) Марченко Сергій (570)

В останні місяці спостерігається відновлення економіки до рівня 2019 року, - глава Мінфіну Марченко

В останні місяці спостерігається відновлення економіки до рівня 2019 року, - глава Мінфіну Марченко

Локдаун у квітні-травні 2020 року відчутно вдарив по економіці України, але є всі підстави вважати, що наступного року економіка ростиме.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну, про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів глава міністерства Сергій Марченко.

"Ми зараз перебуваємо в ситуації, коли у нас економіка відновлюється вже другий квартал поспіль. Так, був локдаун. У період локдауну був серйозний економічний спад. Буде не локдаун, будуть певні обмеження, якщо ви говорите про січень. Такого локдауну, як у квітні-травні не передбачається. Але результати локдауну у квітні-травні були досить відчутні і вдарили по економіці. Цього року був спад економічний і він саме є результатом весняно-літніх ризиків, які були створені для економіки. Але зараз за останні місяці, за останні квартали у нас є відновлення економіки до рівня 19-го і навіть вище", - зазначив міністр.

За словами Марченка, про це свідчать такі показники, як оборот роздрібної торгівлі, як споживання електроенергії, промислове виробництво відновило свої показники, експортно-імпортні показники також у нас сприятливі.

"Експорт відновлюється краще за імпорт. Тому є всі підстави вважати, що наступного року у нас буде зростання", - додав глава Мінфіну.

Читайте також: Прибутки і видатки Держбюджету-2020 буде виконано в повному обсязі, - глава Мінфіну Марченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Рівень 2019 - це 4,5% росту ВВП у другому кварталі і лише 0,5% росту ВВП в 4 кварталі (завдяки супер-уряду Гончарука )... Так до якго саме рівня відновилася економіка?? Бо це дві великі різниці!
показати весь коментар
21.12.2020 17:30
+6
"Мы сейчас находимся в ситуации, когда у нас экономика восстанавливается уже второй квартал подряд" - це "відновлення" помітно лише по росту цін в магазинах, супермаркетах, автозаправках, платіжках населенню. Ціни, тарифи - це да... не просто відновились... а економіка України обчислюється в гривні...

Блін, світова статистика ще сьогодні фіксує світову рецесію; а наші урядові економісти розказують про підняття української економіки!
Ну, не дебіли?
Хоча, ні - зебіли, сер....
показати весь коментар
21.12.2020 17:43
+5
очередной самокатчик с 40% роста ВВП нарисовался.
показати весь коментар
21.12.2020 17:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рівень 2019 - це 4,5% росту ВВП у другому кварталі і лише 0,5% росту ВВП в 4 кварталі (завдяки супер-уряду Гончарука )... Так до якго саме рівня відновилася економіка?? Бо це дві великі різниці!
показати весь коментар
21.12.2020 17:30 Відповісти
зелені піздюки забувають сказати, що гепнули економіку ще задовго до коронавірусу своїми дебільними діями
показати весь коментар
21.12.2020 18:42 Відповісти
очередной самокатчик с 40% роста ВВП нарисовался.
показати весь коментар
21.12.2020 17:31 Відповісти
І да, нафіга було вводити локдаун навесні при всього 50 хворих на день??? Влада 95 кварталу не просто ідіотський вчинок зробила, але й сама собі в ногу вистрілила, бо всі ці концерти кварталу, потапів і інших клоунів відмінили ж у першу чергу!
показати весь коментар
21.12.2020 17:31 Відповісти
Брехуны зелёные и гниды...,лететь в пропасть начали в октябре 2019...,думаете,что все уже забыли ...
показати весь коментар
21.12.2020 17:32 Відповісти
Ще один наркоман. Вони що, там, змагаються, хто більшу куйню зморозить?
показати весь коментар
21.12.2020 17:36 Відповісти
"Мы сейчас находимся в ситуации, когда у нас экономика восстанавливается уже второй квартал подряд" - це "відновлення" помітно лише по росту цін в магазинах, супермаркетах, автозаправках, платіжках населенню. Ціни, тарифи - це да... не просто відновились... а економіка України обчислюється в гривні...

Блін, світова статистика ще сьогодні фіксує світову рецесію; а наші урядові економісти розказують про підняття української економіки!
Ну, не дебіли?
Хоча, ні - зебіли, сер....
показати весь коментар
21.12.2020 17:43 Відповісти
хахахахахахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
21.12.2020 17:51 Відповісти
"Кокаїн виявив митний пес Кеп. Правоохоронці приписали собі і загубили 9 кг наркотику, - Макаренко."

Тепер зрозуміло куди поділась наркота.
показати весь коментар
21.12.2020 17:51 Відповісти
Верим-верим, как и сводке заболевших-умерших за сутки (еще чуть-чуть и вы отважно поборите коронавирус без лекарств, вакцин и т.д... только вот непонятно куда ушли деньги с Ковид-фонда!? Лекарств не закупалось и дорог кста тоже нет на которые их якобы потратили..)
показати весь коментар
21.12.2020 17:54 Відповісти
кому він ліпить ?
показати весь коментар
21.12.2020 18:15 Відповісти
Ну да, ну да. А пока служебном документе Еврокомиссии по вопросам имплементации договора об Ассоциации, направленного Совету ЕС, рекомендуется отсрочить или отменить проведение Совета ассоциации Украина - ЕС назначенного на 11 февраля 2021г. Можете еще пофантазировать насчет денежек и восстановления экономики. Про безвиз пока непонятно. А вообще странно, 2019 - для них этакий экономический эталон. Бывает же такое...
показати весь коментар
21.12.2020 18:16 Відповісти
чючєло марчєнко мабуть перепутав економіку країни з економікою гудка ахмєтовіча.
показати весь коментар
21.12.2020 18:26 Відповісти
У советского чиновника всегда всё хорошо.
показати весь коментар
21.12.2020 18:59 Відповісти
ща кредит подкатит, тогда сразу все восстановится
показати весь коментар
21.12.2020 19:35 Відповісти
Хватит врать ...
Госстат подтвердил падение ВВП на 3,5% в третьем кварталеРеальный валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале 2020 года сократился на 3,5%, по сравнению с третьим кварталом 2019 года.

https://biz.censor.net/news/3238241/gosstat_podtverdil_padenie_vvp_na_35_v_tretem_kvartale
показати весь коментар
21.12.2020 20:34 Відповісти
Що , вже конопелька - діє )
показати весь коментар
22.12.2020 05:21 Відповісти
что они там жрут? их всех надо отправить на медкомиссию...
показати весь коментар
22.12.2020 06:57 Відповісти
 
 