УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3888 відвідувачів онлайн
Новини
6 226 8
Київ (19116) напад (1095) швидка (262)

Напад на бригаду "швидкої" в Києві: поліція затримала нападника і відкрила два кримінальні провадження

Напад на бригаду

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння завдав тілесні ушкодження двом медичним працівникам. Розпочато два кримінальні провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 20 грудня близько 20:00 в Дніпровське управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік, якому викликали "швидку" для надання медичної допомоги, напав на фельдшерку.

"Попередньо встановлено, що зловмисник викликав лікарів для надання йому допомоги, за його словами, невідомий нібито розпорошив йому в обличчя газ. Коли приїхали медики і почали надавати допомогу потерпілому в кареті швидкої, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, почав конфлікт. Як наслідок, двоє медиків зазнали тілесних ушкоджень", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські затримали зловмисника і доставили його в територіальне управління поліції. Ним виявився 23-річний уродженець міста Олександрії Кіровоградської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фельдшерку і медсестру швидкої допомоги в Києві напав агресивний пацієнт: обох жінок госпіталізовано із серйозними травмами

Зібрані відомості за цим факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Розпочато дві кримінальні провадження у ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на фельдшерку і медсестру швидкої допомоги в Києві напав агресивний пацієнт, обидві жінки госпіталізовані з серйозними травмами.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот таки у нас законы. По этой статье (умышленное легкое телесное повреждение) ему вообще нечего не будет! Даже если нос сломали,это лёгкие повреждения, Они же не полицейский или депутат! Простое "быдло" можно безнаказанно бить!
показати весь коментар
21.12.2020 17:34 Відповісти
Премия Дарвина уроженцу
показати весь коментар
21.12.2020 17:34 Відповісти
"совершил с ними конфликт" - це жесть...
показати весь коментар
21.12.2020 17:35 Відповісти
находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил с ними конфликтИсточник: https://censor.net/ru/n3238248

Это уже напоминает грамматику позднего Средневековья.
показати весь коментар
21.12.2020 17:45 Відповісти
Суспільство на взводі, пожинаємо плоди ненависті, нетерплячості й безвідповідальності в країні.
показати весь коментар
21.12.2020 17:54 Відповісти
Синька чмо!
показати весь коментар
21.12.2020 18:05 Відповісти
В штатах є ніби окрема стаття - напад. А в нас як завжди: "убьют, тогда и приходите!"
показати весь коментар
21.12.2020 21:57 Відповісти
На нары эту сопливую мразь, может хоть там ему мозги вправят.
показати весь коментар
21.12.2020 22:56 Відповісти
 
 