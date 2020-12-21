Напад на бригаду "швидкої" в Києві: поліція затримала нападника і відкрила два кримінальні провадження

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння завдав тілесні ушкодження двом медичним працівникам. Розпочато два кримінальні провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 20 грудня близько 20:00 в Дніпровське управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік, якому викликали "швидку" для надання медичної допомоги, напав на фельдшерку.

"Попередньо встановлено, що зловмисник викликав лікарів для надання йому допомоги, за його словами, невідомий нібито розпорошив йому в обличчя газ. Коли приїхали медики і почали надавати допомогу потерпілому в кареті швидкої, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, почав конфлікт. Як наслідок, двоє медиків зазнали тілесних ушкоджень", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські затримали зловмисника і доставили його в територіальне управління поліції. Ним виявився 23-річний уродженець міста Олександрії Кіровоградської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фельдшерку і медсестру швидкої допомоги в Києві напав агресивний пацієнт: обох жінок госпіталізовано із серйозними травмами

Зібрані відомості за цим факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Розпочато дві кримінальні провадження у ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на фельдшерку і медсестру швидкої допомоги в Києві напав агресивний пацієнт, обидві жінки госпіталізовані з серйозними травмами.