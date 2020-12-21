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Боснія (70) ікона (61) Міністерство культури (734) росія (63568)

Печатка на подарованій Лаврову в Боснії іконі вказує, що вона є власністю України, - Мінкульт

Печатка на подарованій Лаврову в Боснії іконі вказує, що вона є власністю України, - Мінкульт

Міністерство культури та інформаційної політики України проаналізувало оприлюднене у ЗМІ зображення позначки на іконі, подарованій російському міністру закордонних справ в Боснії та Герцеговині, і з’ясовує її походження.

Про це заявила заступниця міністра культури й інформаційної політики України Світлана Фоменко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Це печатка Одеської крайової комісії по охороні пам’яток матеріальної культури та природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музеї. За період роботи з 1926 до 1930 р. ця комісія виявила, склала списки пам’яток культури в всіх округах у межах своєї відповідальності, взяла їх на облік та під державну охорону. Факт наявності печатки крайової комісії на іконі вказує на те, що ця ікона є власністю держави Україна", - зазначила Фоменко.

Міністерство готує запити до Державного архіву Одеської області, Одеського археологічного музею, Національного музею історії України, інших музейних установ для отримання архівних матеріалів щодо діяльності згаданої крайової комісії, інформації про обліковані нею культурні цінності, а також для чіткої ідентифікації ікони.

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"Також Міністерство готує низку листів на правоохоронні органи (СБУ, Нацполіція, СЗРУ) з проханням вжити заходів реагування в межах компетенції - потрібно встановити ланцюг переміщення та час переміщення даної ікони з території України та потрапляння її на територію Боснії та Герцеговини", - говориться в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії та Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявив, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії по лінії Інтерполу.

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Топ коментарі
+5
и шо это отменяет?
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21.12.2020 17:46
+4
Печатка на подарованій Лаврову в Боснії іконі вказує, що вона є власністю України, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 851
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21.12.2020 19:44
+3
Печатка на подарованій Лаврову в Боснії іконі вказує, що вона є власністю України, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 2050
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21.12.2020 19:47
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Вже місяць з'ясовує? І що з'ясували?
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21.12.2020 17:43 Відповісти
Эмм... но это совковая печать, раз она 26го года.
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21.12.2020 17:43 Відповісти
и шо это отменяет?
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21.12.2020 17:46 Відповісти
Использовать в возможном суде в виде доказательства печать государства, официальным и международно признанным преемником которого является РФ - то есть наш оппонент в возможном суде... так себе идея в плане эффективности. Это скорее им поможет, упрощенно:
"Печать органа СССР? РФ - правопреемник СССР. Ну так чья икона?"
Не?
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21.12.2020 17:51 Відповісти
На печати отчетливо выдавлено УССР, так чья это икона?
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21.12.2020 17:55 Відповісти
ну,при разделе имущества ссср,в экономике ,обороне и т.д. не помогло же?икона вывезена с оккупированной территории.это уже веский аргумент
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21.12.2020 17:55 Відповісти
Печатка комісії при одеському крайовому музеї. Вона свідчить лише про те, що на 1926 рік ікона була у власності українського музею після пограбування якоїсь місцевої церкви.
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21.12.2020 17:59 Відповісти
Не.
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21.12.2020 23:37 Відповісти
Комуняцкая печать.
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21.12.2020 17:52 Відповісти
Печатка на подарованій Лаврову в Боснії іконі вказує, що вона є власністю України, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 851
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21.12.2020 19:44 Відповісти
Печатка на подарованій Лаврову в Боснії іконі вказує, що вона є власністю України, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 2050
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21.12.2020 19:47 Відповісти
блин та мені пофіг їхню печать
Я то хрещений УГКЦ у 1961 рокі - коли такої Церкви і офіційно вже і не було (
А як мають сприймати оці всі подарунуи місцеві вірующі ....
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22.12.2020 06:42 Відповісти
...одесская печать 1926 года - да...а где подтверждение луганского ее местонахождения ???...ее могли вполне официально передать или подарить церковники Украины церковникам Боснии еще в мирное время ...разберутся...
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22.12.2020 09:14 Відповісти
 
 