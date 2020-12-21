Печатка на подарованій Лаврову в Боснії іконі вказує, що вона є власністю України, - Мінкульт

Міністерство культури та інформаційної політики України проаналізувало оприлюднене у ЗМІ зображення позначки на іконі, подарованій російському міністру закордонних справ в Боснії та Герцеговині, і з’ясовує її походження.

Про це заявила заступниця міністра культури й інформаційної політики України Світлана Фоменко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Це печатка Одеської крайової комісії по охороні пам’яток матеріальної культури та природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музеї. За період роботи з 1926 до 1930 р. ця комісія виявила, склала списки пам’яток культури в всіх округах у межах своєї відповідальності, взяла їх на облік та під державну охорону. Факт наявності печатки крайової комісії на іконі вказує на те, що ця ікона є власністю держави Україна", - зазначила Фоменко.

Міністерство готує запити до Державного архіву Одеської області, Одеського археологічного музею, Національного музею історії України, інших музейних установ для отримання архівних матеріалів щодо діяльності згаданої крайової комісії, інформації про обліковані нею культурні цінності, а також для чіткої ідентифікації ікони.

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"Також Міністерство готує низку листів на правоохоронні органи (СБУ, Нацполіція, СЗРУ) з проханням вжити заходів реагування в межах компетенції - потрібно встановити ланцюг переміщення та час переміщення даної ікони з території України та потрапляння її на територію Боснії та Герцеговини", - говориться в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії та Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявив, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії по лінії Інтерполу.

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