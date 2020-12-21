Пєсков про санкції США проти "Північного потоку-2": "Чиста абсолютно гібридна війна, яка йде, як війна"
Спікер Кремля Дмитро Пєсков зауважив, що санкції проти "Північного потоку-2" є одним з елементів "гібридної війни".
Про це 21 грудня повідомляє ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.
"В цілому, з ним [з Дерипаскою] можна погодитися. Це, дійсно, різновид гібридної війни, це використовується як гібридна війна тими ж Сполученими Штатами", - сказав Пєсков. "Давайте візьмемо санкції проти "Північного потоку" - чиста абсолютно гібридна війна, яка йде, як війна, яка супроводжується недобросовісною конкуренцією", - додав він.
При цьому спікер Кремля зазначив, що якщо розглядати санкції проти газопроводу як "гібридні військові дії", то "найкращою відповіддю буде дотримання і забезпечення інтересів РФ, яка перебуває в руслі фіналізації проєкту "Північний потік - 2".
Будь ласка, зачекайте...
любопытной варваре на базаре нос и оторвали
ну не то что бы нет,, а есть типа: - война - это мир, рабство - это свобода и т д.
Сам начал, а теперь визжит...
Есть полно более дешёвого газа, расположенного ближе, и не пахнущего шантажом.
Тупой Песков думал, что Запад не начнёт отвечать России тоже гибридненько.
Сами начали, теперь кушайте, не обляпайтесь.
Это ещё на самая большая головная боль кремля,
доживающего под боком такого монстра, как Китай.