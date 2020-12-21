УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3888 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
4 998 39
Пєсков (1552) санкції (11290) США (20980) Північний потік (2446)

Пєсков про санкції США проти "Північного потоку-2": "Чиста абсолютно гібридна війна, яка йде, як війна"

Пєсков про санкції США проти

Спікер Кремля Дмитро Пєсков зауважив, що санкції проти "Північного потоку-2" є одним з елементів "гібридної війни".

Про це 21 грудня повідомляє ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

"В цілому, з ним [з Дерипаскою] можна погодитися. Це, дійсно, різновид гібридної війни, це використовується як гібридна війна тими ж Сполученими Штатами", - сказав Пєсков. "Давайте візьмемо санкції проти "Північного потоку" - чиста абсолютно гібридна війна, яка йде, як війна, яка супроводжується недобросовісною конкуренцією", - додав він.

При цьому спікер Кремля зазначив, що якщо розглядати санкції проти газопроводу як "гібридні військові дії", то "найкращою відповіддю буде дотримання і забезпечення інтересів РФ, яка перебуває в руслі фіналізації проєкту "Північний потік - 2".

Також читайте: Нові санкції США поставлять хрест на "Північному потоці-2", інвесторам пора задуматися, - сенатор Круз

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
То есть, убийство 15 000 украинцев, это не война? Мразь усатая
показати весь коментар
21.12.2020 17:38
+15
Коли регочут Томагавки ,Іскандерам не до сміху!!)))
показати весь коментар
21.12.2020 17:42
+14
Пургу гонєт , санкції - це полєзності!
показати весь коментар
21.12.2020 17:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
God bless America ❗️
показати весь коментар
21.12.2020 17:36 Відповісти
То есть, убийство 15 000 украинцев, это не война? Мразь усатая
показати весь коментар
21.12.2020 17:38 Відповісти
Сейчас налетят кацапы - ,,сведейтели Трумпа,, на защиту умалишонного пескаря !😁
показати весь коментар
21.12.2020 18:05 Відповісти
А сам северный поток 2 не гибридная война против Украины?
показати весь коментар
21.12.2020 18:05 Відповісти
а ша пасешь то пажнешь рашист проклятый
показати весь коментар
21.12.2020 18:24 Відповісти
Пургу гонєт , санкції - це полєзності!
показати весь коментар
21.12.2020 17:37 Відповісти
Ага- по самі помідори напхали "полєзності"!)))
показати весь коментар
21.12.2020 17:38 Відповісти
Піськов веде себе, як агалтєлий русофоб!!
показати весь коментар
21.12.2020 17:56 Відповісти
Піськоструйний пургагон !!))
показати весь коментар
21.12.2020 17:44 Відповісти
И, казалось бы, причём тут Крым! Но у одного величайшего геополитика современности очень чесались руки его украсть.
показати весь коментар
21.12.2020 17:37 Відповісти
Тобто Іскандери відсміялися, москалику? Так отож...))) Тепер наша черга!!!
показати весь коментар
21.12.2020 17:37 Відповісти
Коли регочут Томагавки ,Іскандерам не до сміху!!)))
показати весь коментар
21.12.2020 17:42 Відповісти
"Томагавки" не регочуть- вони вбивають.
показати весь коментар
21.12.2020 17:44 Відповісти
а как с вами упырями воевать то?
показати весь коментар
21.12.2020 17:39 Відповісти
Песков -шизоид!
показати весь коментар
21.12.2020 17:40 Відповісти
и его вылечат
показати весь коментар
21.12.2020 17:52 Відповісти
Не треба скіглити, бо все ще попереду.
показати весь коментар
21.12.2020 17:40 Відповісти
Головне щоб на користь Расєї !!)))
показати весь коментар
21.12.2020 17:41 Відповісти
Кто эту войну гибридную начал (Россия), тот и должен отвечать за все ее последствия. Мораль проста: не начинай войну!
показати весь коментар
21.12.2020 17:42 Відповісти
ото неча по чужим кампутерам лазить,письма чужие читать...
любопытной варваре на базаре нос и оторвали
показати весь коментар
21.12.2020 17:42 Відповісти
прочитал данный опус, пытался понять логику.... а её блин нет....
ну не то что бы нет,, а есть типа: - война - это мир, рабство - это свобода и т д.
показати весь коментар
21.12.2020 17:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wmqKj2zqRh0
показати весь коментар
21.12.2020 17:49 Відповісти
Письков-махни "Доместоса" и узбагойся.
показати весь коментар
21.12.2020 17:47 Відповісти
На фоне этих заяв из рф , - неудивительно , что Швеция подала заявку на членство в НАТО ( и в ближайшее время станет полноправным партнёром ) . Шведская армия - во многих сферах лучше многих натовских образцов и в разы лучше росийских .
показати весь коментар
21.12.2020 17:48 Відповісти
Обратите внимание,не американцы первыми начали воевать гибридно.
показати весь коментар
21.12.2020 17:49 Відповісти
Автоматично цим , кацапо-песков 100 % також визнае , шо Війна із нами самою ********** - тому підтвердження -гібридна війна
показати весь коментар
21.12.2020 17:51 Відповісти
...м-мудак...
Пєсков про санкції США проти "Північного потоку-2": "Чиста абсолютно гібридна війна, яка йде, як війна" - Цензор.НЕТ 1376
показати весь коментар
21.12.2020 18:10 Відповісти
Бумеранг, однако.
показати весь коментар
21.12.2020 18:11 Відповісти
Хотят ли русские гибрид?
Сам начал, а теперь визжит...
показати весь коментар
21.12.2020 18:22 Відповісти
"вой на болотах..."(с)
показати весь коментар
21.12.2020 18:56 Відповісти
Гібридна війна це ж стільки нових можливостей для тотального винищення **********. Коли вони "впєрєді планєти всєй" відкривали "гібридну скриньку Пандори" то в апофеозі кацапської тупості навіть уявити не могли що світ швидко вивчить і застосує цю ж тактику до них бумерангом. А тепер кацапам залишається тільки повискувати коли занадто глибоко встромляють...
показати весь коментар
21.12.2020 19:09 Відповісти
Что там какой то поток? "Альонушку" спилили. Скабеева в печали.😁
показати весь коментар
21.12.2020 19:11 Відповісти
****,ну в нього і іпало...
показати весь коментар
21.12.2020 19:39 Відповісти
Пєсков про санкції США проти "Північного потоку-2": "Чиста абсолютно гібридна війна, яка йде, як війна" - Цензор.НЕТ 3568
показати весь коментар
21.12.2020 19:40 Відповісти
Писюнкоф, лучше похрюкай про Сирию! Какя там война??? "Дебилы б#ля"...
показати весь коментар
21.12.2020 19:50 Відповісти
Пєсков про санкції США проти "Північного потоку-2": "Чиста абсолютно гібридна війна, яка йде, як війна" - Цензор.НЕТ 6608
показати весь коментар
21.12.2020 20:01 Відповісти
С Северным потоком или без, а россйиский газ будут покупать всё меньше.
Есть полно более дешёвого газа, расположенного ближе, и не пахнущего шантажом.
Тупой Песков думал, что Запад не начнёт отвечать России тоже гибридненько.
Сами начали, теперь кушайте, не обляпайтесь.
Это ещё на самая большая головная боль кремля,
доживающего под боком такого монстра, как Китай.
показати весь коментар
21.12.2020 20:19 Відповісти
Козлостан не може аж ніяк відмовісти на штатовські санкціі . Бо півнями з лайна амерів не дістанеш , а білше нічого у кацапні не виходить
показати весь коментар
21.12.2020 20:25 Відповісти
 
 