Пєсков про санкції США проти "Північного потоку-2": "Чиста абсолютно гібридна війна, яка йде, як війна"

Спікер Кремля Дмитро Пєсков зауважив, що санкції проти "Північного потоку-2" є одним з елементів "гібридної війни".

Про це 21 грудня повідомляє ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

"В цілому, з ним [з Дерипаскою] можна погодитися. Це, дійсно, різновид гібридної війни, це використовується як гібридна війна тими ж Сполученими Штатами", - сказав Пєсков. "Давайте візьмемо санкції проти "Північного потоку" - чиста абсолютно гібридна війна, яка йде, як війна, яка супроводжується недобросовісною конкуренцією", - додав він.

При цьому спікер Кремля зазначив, що якщо розглядати санкції проти газопроводу як "гібридні військові дії", то "найкращою відповіддю буде дотримання і забезпечення інтересів РФ, яка перебуває в руслі фіналізації проєкту "Північний потік - 2".

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