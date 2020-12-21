УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3843 відвідувача онлайн
Новини
664 10
бізнес (1899) екологія (1325) Європейська бізнес асоціація (221)

Екоінпекція повинна допомагати бізнесу розвиватися, а не тиснути на підприємства, створюючи корупційні ризики, – Європейська Бізнес Асоціація

Екоінпекція повинна допомагати бізнесу розвиватися, а не тиснути на підприємства, створюючи корупційні ризики, – Європейська Бізнес Асоціація

Державна екологічна інспекція повинна бути союзником бізнесу у справі захисту навколишнього середовища, а не тиснути на нього санкціями і перетворюватися на джерело корупції.

Про це заявила заступниця директора з представництва інтересів компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації Світлана Михайловська. "На жаль, сьогодні єдиною метою органу, який здійснює екологічний контроль в Україні – Державної екологічної інспекції, є перевірка і санкціонування підприємств. Це тягне за собою тиск на бізнес і створює корупційні ризики", - сказала Михайловська. Вона підкреслила: система екологічного контролю потребує реформування, вона повинна стати, перш за все, інструментом охорони навколишнього середовища, а не тиску на бізнес.

"Ми в Європейській Бізнес Асоціації послідовно виступаємо за комплексну реформу державного екологічного контролю, в основу якої буде закладено баланс інтересів усіх стейкхолдерів – держави, громадськості та бізнесу", - зазначила Михайловська. За її словами, ЄБА готова підтримати законопроект" Про державний екологічний контроль", але тільки якщо буде доопрацьовано цілу низку важливих моментів. Зокрема, в ньому необхідно прописати:

  • чіткий алгоритм і терміни перевірок - як планових, так і позапланових з урахуванням європейського досвіду;
  • виключити можливість їх проведення у вихідні, неробочі, святкові дні або нічний час, за участю понятих і за відсутності керівника;
  • залишити за компаніями право оскаржити рішення контролюючого органу;
  • не допустити можливість прийняття рішень про припинення діяльності компанії або окремих її установок без рішення суду;
  • не допустити дублювання функцій інших органів;
  • передбачити підвищення рівня кваліфікації представників органу контролю, а також відповідальність за свої дії.

Читайте також: Європейська Бізнес Асоціація просить парламент підтримати поправку щодо більш поступового підвищення акцизів на ТВЕНи

Крім того, вона зазначила, що необхідно забезпечити фінансову підтримку реформи, в тому числі для підвищення рівня заробітних плат представників органу контролю, оновлення матеріально-технічної бази. "Бізнесу важливо бачити в майбутньому органі державного екологічного контролю союзника, який готовий навчати, проводити моніторинг і консультації для бізнесу для загального результату – захисту навколишнього середовища", - сказала Михайловська.

Раніше президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що прийняття законопроекту Про державний екологічний контроль (№3091) і впровадження його норм призведе до зупинки вітчизняної промисловості. У свою чергу в Українській асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції вважають, що законопроект про екологічний контроль (№3091) створює значні корупційні ризики і загрожує тиском на підприємців.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровані законопроекти про екологічний контроль (№№ 3091, та 3091-1) та про основні засади проведення позапланових заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища (№3417).
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
Одно название - экоинспекция говорит про взятки,поборы,крышевание нарушений и устройство на работу только через мзду.
показати весь коментар
21.12.2020 18:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Штрафи за порушення екологічних норм лише допомагають бізнесу правильно формувати бюджет розвитку на майбутній рік, вказуючи проблеми які потрібно вирішувати першочергово!
показати весь коментар
21.12.2020 17:48 Відповісти
Так эти штрафы, что самое интересное, идут не в местные бюджеты, а в общий котёл и там теряются. Как-то не справедливо
показати весь коментар
22.12.2020 10:34 Відповісти
Прежде чем штрафовать, нужно создать условия выполнения законодательства. А у нас как обычно - нарисуют двойную сплошную на дороге,половину траншеей перероют,а на встречной гаишника поставят и штрафуй.)))
показати весь коментар
22.12.2020 18:16 Відповісти
пусть эти "евроУмники" приедут в Кривой Рог, Каменское, Мариуполь или Запорожье и посмотрят на плоды трудов "союзников"!!!!!!!!!
показати весь коментар
21.12.2020 18:02 Відповісти
не будет аж никакого толку, вспомните историю в Кривом Роге, когда СБУ приехали на АМКР, получили взятку, новость создали и уехали
показати весь коментар
22.12.2020 09:35 Відповісти
Одно название - экоинспекция говорит про взятки,поборы,крышевание нарушений и устройство на работу только через мзду.
показати весь коментар
21.12.2020 18:06 Відповісти
Не пойму зачем тогда создавались эти все НАБУ и пр. органы, если ничего не поменялось
показати весь коментар
22.12.2020 10:35 Відповісти
в нашем случае нет, комиссия не давит на предприятия, она просто зарабатывает себе деньги, такой же коррупционный органы как и все остальные, никаких от них нужных действий мы не дождемся
показати весь коментар
22.12.2020 09:34 Відповісти
Нет никаких инспекций, а просто барыжнические формирования.Даже закон о бюджете переделали под себя, сняв нормы целевого использования средств. А пускали-бы бюджетные средства по назначению и толк-бы был.
показати весь коментар
22.12.2020 18:19 Відповісти
Так це ж Зебіли, який Закон без корупції???
показати весь коментар
29.01.2021 11:46 Відповісти
 
 