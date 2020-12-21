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Сьогодні отримати дозвіл на будівництво на законних підставах просто неможливо, - екскерівник ДАБІ Кудрявцев

Сьогодні отримати дозвіл на будівництво на законних підставах просто неможливо, - екскерівник ДАБІ Кудрявцев

Про реформу Держархбудінспекції потрібно забути, адже від роз'єднання ДАБІ на три структури лише збільшилася сума "відкатів", все інше залишилося як було.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Букви" розповів екскерівник Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев.

За його словами, люди, які створювали свої схеми в будівельній галузі, навчилися виживати за будь-якої влади.

"Вона (схема. - Ред.) дуже проста – є керівник, який дає команду, давати вам дозвіл на будівництво чи ні. При мені відсоток відмов був 3%, після мого відходу – 70%. Навіщо стільки відмов? Щоб до них приходили вирішувати питання. Я поламав цю схему в 2018, а тепер її повністю відродили – і дозвіл дають тільки тим, хто заплатив хабар. Сьогодні отримати дозвіл на законних підставах просто неможливо", - зазначив ексглава Держархбудінспекції.

Кудрявцев додав, що "проблеми, на жаль, створюються і для добропорядних забудовників".

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"Адже чиновник, який розглядає документи, як був, так і є. Просто зараз перед ним не паперові, а електронні документи. Все інше залишилося як є – хабарі і схема 5 доларів за квадратний метр нікуди не поділася", - пояснив Кудрявцев.

Щодо реформи Держархбудінспекції Кудрявцев сказав:"Про цю реформу потрібно забути і більше до неї не повертатися. Все, чого вони домоглися, роз’єднавши, ДАБІ на три структури – це що горезвісні 5 доларів хабара за квадратний метр перетворилися в 15. Провести таку реформу, не забезпечивши відповідну законодавчу базу, неможливо".

Крім того, за словами керівника ДАБІ, ще одна проблема, про яку не говорять – це перевірки. Їх зараз не проводять.

"Може, виявитися, що у землі не те цільове призначення, що дозволили будувати 10 поверхів, а побудували 20, а комунікації не витримують таке навантаження, може виявитися, що нікуди врізати каналізаційну систему. Замість арматури в 20 міліметрів закладають 10 міліметрову. Забудовник економить на кожному будинку мільйони, але наслідки можуть бути жахливими. А будинки ростуть як гриби, потім їх якось через суд намагаються легалізувати, як будинок Білозір на Подолі. Зараз, начебто, перевірки повернули, але тільки для новостворених органів. Але все одно рік нікого не перевіряли – це повернеться дуже великими проблемами", - пояснив Кудрявцев.

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Топ коментарі
+6
А если бы вместо 5 лет давать 15
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21.12.2020 17:53
+3
100% ... всі "українські" реформи зводяться до грабунку в "нових" маштабах
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21.12.2020 17:52
+3
Без проекту будували та будуть "свої люди", а простому смертному одразу штраф.
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21.12.2020 17:59
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Граждане воруют, страна богатеет.. (с)
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21.12.2020 17:49 Відповісти
Як будували без проектів і повного комплекту документів, так і будують! До сраки всі ці реформи якщо будівництво ведеться протизаконно без виконання всіх вимог законодавства!
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21.12.2020 17:50 Відповісти
Без проекту будували та будуть "свої люди", а простому смертному одразу штраф.
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21.12.2020 17:59 Відповісти
100% ... всі "українські" реформи зводяться до грабунку в "нових" маштабах
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21.12.2020 17:52 Відповісти
А если бы вместо 5 лет давать 15
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21.12.2020 17:53 Відповісти
Кто ж их посадит, если они сами и берут. Но, впрочем, мешать мечтать не буду. Мечтать тоже надо, без этого никуда.
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21.12.2020 18:07 Відповісти
поэтому 3х комнатная "хрущевка" в Киеве стоит дороже, чем апартаменты на берегу моря в Турции.
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21.12.2020 17:58 Відповісти
Так это понятно - чем больше риск провала в получении взятки, тем выше премия за этот риск.
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21.12.2020 18:00 Відповісти
Брали до 2019, как и всегда...но очень с большой осторожностью (никто в слух не афишировал)...но после 2019-го начали "жрать в три горла" от упущенных возможностей. А то, что проверки прийдут...ну так это ничего не решит , разве, что толщину кеша в карманах на выхлопе и цену жилья или другого обьекта.
Короче...идем по пути мокшандии!
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21.12.2020 18:06 Відповісти
Не сомневался в способностях Владимира Александровича, у него все получится!
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21.12.2020 18:42 Відповісти
На Украине всё человечество поймёт, что взяточничество это тупиковый путь развития сообщества.
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21.12.2020 19:01 Відповісти
В чем товарисч прав-что вместо одного ведомства теперь три и такса ввросла в 3 раза. Помнятся статьи на Цензоре, годичной давности, очень позитивные про новых начальников ГАСКА, про мудрого Малюську, "который точно не допустит коррупции в архстройинадзоре".....
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21.12.2020 19:54 Відповісти
"...Вместо арматуры в 20 миллиметров закладывают 10-миллиметровую..."
і цей довбойоп був головою ДАБІ....
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21.12.2020 23:08 Відповісти
 
 