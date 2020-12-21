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обстріл (27070) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Найманці РФ від початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню, поранено двох воїнів, - штаб ОС

Найманці РФ від початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню, поранено двох воїнів, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська від початку цієї доби 6 разів відкривали вогонь, двоє українських воїнів зазнали поранень.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих пострілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Воїнів швидко доставили до медичного закладу, де їм надана належна медична допомога. Стан здоров’я поранених – задовільний.

На цьому ж напрямку, але вже біля Луганського, противник вів вогонь в бік наших позицій з мінометів 82-го калібру, великокаліберного кулемету та гранатометів. Поблизу населеного пункту Шуми ворог також провокував наших воїнів, вівши вогонь з гранатометів та мінометів 82-го калібру.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню та здійснили два неприцільних провокативних постріли зі станкового протитанкового гранатомету неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

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На численні обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь.

Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів.
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Топ коментарі
+6
Вова, включай план Бееее!!!!
Наемники РФ с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня, ранены два воина, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1679
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21.12.2020 18:01
+6
Двое ранены, один задушенный, один в плену. Перемирие работает же. Главно не стрелять в ответ ато еще и премии лишат.
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21.12.2020 18:36
+5
Наемники РФ с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня, ранены два воина, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3031
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21.12.2020 18:17
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Вова, включай план Бееее!!!!
Наемники РФ с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня, ранены два воина, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1679
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21.12.2020 18:01 Відповісти
Шо,знов рікашет??? Зелене перемир"я триває !!)))
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21.12.2020 18:13 Відповісти
Под наркотой налетели на рикошетирующую пулю...
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21.12.2020 18:17 Відповісти
Наемники РФ с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня, ранены два воина, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2529
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21.12.2020 18:05 Відповісти
Україна не Росія!! В Україні гадить Порошенко,а в Росєє Госдеп(Байден,Обама) !!!!)))
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21.12.2020 18:15 Відповісти
Другие масштабы...
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21.12.2020 18:18 Відповісти
да судя по тому как обосрана ********* ... на них срёт каждый американец ежедневно
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21.12.2020 20:42 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
А куди поділись упороті зебобіки? Не хочуть побажати нашим хлопцям не зеленського режиму припинення вогню, а по- справжньому, тихої ніченьки?
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21.12.2020 18:08 Відповісти
Одужання хлопцям.......
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21.12.2020 18:10 Відповісти
Наемники РФ с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня, ранены два воина, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3031
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21.12.2020 18:17 Відповісти
Двое ранены, один задушенный, один в плену. Перемирие работает же. Главно не стрелять в ответ ато еще и премии лишат.
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21.12.2020 18:36 Відповісти
никто и не стреляет-заробитчане
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21.12.2020 18:56 Відповісти
Если что то узнаете по поводу сегодняшнего пленного просьба написать. Позавчера, к сожалению был один наш погибший под Авдеевкой.
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21.12.2020 19:28 Відповісти
шо вовик перемирию капут? я даже предполагаю шо тебе в новогодней речи напишет мендельша - шо это враги Украины стараются шо б преуменьшить заслуги президента. к гадалке не ходи так и будет. на самом деле х у й ловцы никогда не придерживались этого перемирия и стреляли всегда, нашим брйцам стрелять запрещали легкие ранения скрывали....
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21.12.2020 19:01 Відповісти
***
А все те кляте перемир'я!!!
Воно забрало скільки жертв.
Нові у небі є сузір'я..
У перемир'ях ходить смерть.

А осінь плаче, плаче, плаче...
В дні перемир'я йде війна !!!
І сумно плине в пісні «Кача»,
Й удовам спокою нема.
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21.12.2020 19:06 Відповісти
ты глянь, как мир в глазах ***** стал мутировать......
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22.12.2020 14:17 Відповісти
 
 