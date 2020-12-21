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Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian

Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian

Цього року російський президент Володимир Путін змінив Конституцію, щоб дозволити собі залишатися при владі потенційно до 2036 року, намагався розширити вплив Москви на "ближнє зарубіжжя" (ситуації в Білорусі та Нагірному Карабасі) і наказав використовувати хімзброю проти політичного опонента.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на британську газету The Guardian.

Видання зазначає: на тлі повідомлень ЗМІ про роль РФ у хакерських атаках проти уряду США здається, що "Путін і його спецслужби" через шість років після окупації Криму і чотири роки після втручання у вибори американського президента "не втратили апетиту до сміливих і суперечливих кроків" .

Путін все ще залишається на посаді президента Росії, але, на думку журналістів The Guardian, напад на лідера опозиції Олексія Навального, свідчить про те, що режим не дуже впевнений у своєму майбутньому.

Путін набагато більш проникливий і популярний політик, ніж білоруський президент Олександр Лукашенко, але швидкість, з якою останній втратив довіру народу, змусив керівництво Кремля засумніватися у власних силах.

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На тлі пандемії COVID-19 російська економіка так само слабо захищена, як і будь-яка інша, а рейтинг схвалення Путіна знижується.

Російські вчені наполегливо працювали над розробкою вакцини, в країні проголошено загальну вакцинацію, проте сам Путін поки відмовився робити щеплення.

Назва - "Супутник V" - апелює до космічної гонки і, впевнені у виданні, є чітким знаком того, що Путін розраховує, що вакцина підвищить міжнародну репутацію Росії.

Але навіть якщо вакцина буде успішною, саме отруєння Навального, швидше за все, запам'ятається як найвідоміша російська медична історія 2020 року, подібно до того, як окупація Криму затьмарила великі надії Путіна на Олімпійські ігри 2014 року в Сочі, щоб продемонструвати повернення Росії на світову сцену.

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Кремль і раніше звинувачували у багатьох убивствах, але в таких випадках, як Олександр Литвиненко і Сергій Скрипаль, отруєні у Великій Британії, цілями були перебіжчики - група, яку Путін раніше відносив до іншої категорії, порівняно з опонентами. Якщо твердження Bellingcat про отруєння Навального відповідають дійсності, то режим Путіна, можливо, вступив у нову і небезпечну фазу. Звичайно, Путін відмовився від звинувачень під час своєї пресконференції, традиційно звинувативши Захід у всіх проблемах.

"Чесно кажучи, якби хтось сказав, що ця пресконференція Путіна була фальшивкою, підготовленою за допомогою штучного інтелекту компіляцією його висловлювань, я б не здивувався", - говорить аналітик Марк Галеотті про виступ Путіна.

На запитання про те, чи конституцію змінили, щоб залишатися при владі до 2036 року, Путін сказав, що ще не вирішив, чи балотуватиметься в президенти на наступних виборах. "Існує універсальне правило: чи буде це на благо країни? Якщо буде, ми маємо це зробити", - сказав він.

Така логіка, ймовірно, також застосовується до рішень, ухвалених щодо Криму, хакерських атак і гонінь опозиції. Але існує проблема, спільна для всіх авторитарних лідерів: концепції того, що корисно для країни, а що для лідера, починають розмиватися, резюмує видання.

Дивіться також: Bellingcat встановила імена групи вбивць із ФСБ, які отруїли Навального. ВIДЕО

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

У грудні Bellingcat встановила імена групи вбивць із ФСБ, які отруїли Навального.
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Топ коментарі
+12
Да, да, то что они всех травят и срут и ссут в глаза мировому сообществу, это плюс!!! Это свидетельство слабости режима!! Наш вон вообще где то там в глазах видит мир...
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21.12.2020 18:04
+9
А Скрипалей чего не дотравили, на шпили засмотрелись?
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21.12.2020 18:20
+8
Предлагаю россиянцам ФлешМоб Звоните в ФСБ - Мы тут слышали что вы трусы стираете. А можно заказ сделать? Мне несколько трусов постирать нужно. Возьмете в работу? А вы только трусы стираете или носки тоже? Мне бы и носочки постирать!
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21.12.2020 18:18
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Да, да, то что они всех травят и срут и ссут в глаза мировому сообществу, это плюс!!! Это свидетельство слабости режима!! Наш вон вообще где то там в глазах видит мир...
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21.12.2020 18:04 Відповісти
Ну так урки такі.
******* кочевряжитись.
А дійсно потужним країнам світу, США, Китаю, Японії, Німеччині...нащо таке витворяти?
Ну від Бензопомийниці, що ще іншого чекати?
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21.12.2020 18:43 Відповісти
хло подсыпает в трусы новичек своим оппонетам, наш мудозвон заглядывает к нему в трусы и видит там миръ
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21.12.2020 19:42 Відповісти
Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 9470
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21.12.2020 21:57 Відповісти
Поздравляю. Ты попал в топ дурацких комментариев. И у тебя уже начали расти рога хвост и копыта. Возможно ты их не видишь, но все то остальные видят.
Удачи.
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22.12.2020 11:25 Відповісти
В спаме повоняй, гнида КГБшная...
Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 4976
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22.12.2020 13:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ibqiet6Bg38&feature=emb_logo - сьогоднішнє повне опущення феесбенії самою феесбенією у останньому ролику навального
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21.12.2020 18:10 Відповісти
Предлагаю россиянцам ФлешМоб Звоните в ФСБ - Мы тут слышали что вы трусы стираете. А можно заказ сделать? Мне несколько трусов постирать нужно. Возьмете в работу? А вы только трусы стираете или носки тоже? Мне бы и носочки постирать!
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21.12.2020 18:18 Відповісти
как Вы думаете, этот полоскатель трусов совсем туп или нашел способ остаться живым ?
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21.12.2020 18:21 Відповісти
он говорил что ковидом болен, думаю не выжевет
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21.12.2020 21:58 Відповісти
Кремлёвский Хулио уверен только в том, что ,,не ****** - не проживёш,, !
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21.12.2020 18:13 Відповісти
Конечно не уверен. Путька уже вынужден в качестве главного аргумента в своей непричастности использовать что-то типа "Ну не можем же мы быть такими рукожовами?!". Забавно, что все понимают, что именно рукожопами они и явл-ся.
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21.12.2020 18:14 Відповісти
Какой бред! Если б он действительно сильно мешал убрали бы по другому. И засветка спецслужб это не провал а сигнал, Своим москалям.
Пофиг кто ты и как тебя зовут, Скрипаль, Навальный...Пофиг где твои дети и где твои деньги - "Новичок" всегда рядом!.
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21.12.2020 18:18 Відповісти
А Скрипалей чего не дотравили, на шпили засмотрелись?
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21.12.2020 18:20 Відповісти
Рукожопість.
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21.12.2020 18:39 Відповісти
Новичек прокис наверно.
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21.12.2020 19:04 Відповісти
возможны варианты...и кстати умерших забывают, в инвалиды это постоянный пример перед глазами на долгие годы
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21.12.2020 20:54 Відповісти
По ходу в ФСБ одни инвалиды, других не держат, да и про моль сослуживцы говорят, что дурак дураком.
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21.12.2020 23:09 Відповісти
Травить Ми6 и не собиралась главное побольше вони и собачьего лая . Схему даже не поменяли. Что Скрипали что Анальный. Этих гандонов еще попытаются использовать. А вот кота из Солсбери действительно жалко он то за что пострадал.
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22.12.2020 11:31 Відповісти
Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 3654
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22.12.2020 13:46 Відповісти
Шизоид, ты из этих любителей шпилей?
Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 6279
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22.12.2020 13:48 Відповісти
Приятно, что хоть кто-то пытается думать своей головой.
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21.12.2020 19:12 Відповісти
Кгбшные алхимики мастера делать хитрые яды. Уверен, что пробирка для Пуйла уже готова, стоит в секретном сейфе недалеко от Кремля, зря он за тюрьму переживает.
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21.12.2020 18:19 Відповісти
Виявилось, що отруту "новічок" Навальному намастили в https://ua.korrespondent.net/world/russia/4308932-trusy-z-otrutoui-yak-navalnyi-stav-prankerom труси , коли він був відсутній в отелі. Він це з'ясував у розмові з одним з отруйників, коли розмовляв з ним від імені його керівника.
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21.12.2020 18:19 Відповісти
Я на это тоже обратил внимание. Не знаю, сколько парашники с собой трусов запасных возят (может одну, а может и ни одной пары), но подозреваю, что дело было не в самих трусах, а в том, что в них изнутри попало, когда он потерял сознание.
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21.12.2020 18:26 Відповісти
Точно. Самопроизвольное мочеиспускание в шоковом состоянии после отравления. А в моче остатки яда. А яд в организм попал либо с пищей либо тактильным способом через предметы обихода, как и в случае со Скрипалями когда яд нанесли на рукоятку двери.
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21.12.2020 19:56 Відповісти
Кароче, пуйло - зашкварівшийся казьол! И пох нам на его будущее! Нам своє робить!
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21.12.2020 18:26 Відповісти
Цікаво,Ху"ла отруять чи бахнуть по кумполу "табакеркой"?
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21.12.2020 18:28 Відповісти
А какая разніца ?!
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21.12.2020 18:44 Відповісти
Как выясняется вас мудаков довольно много и это трагедия для Украины.
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22.12.2020 11:39 Відповісти
Нападение на Навального свидетельствует, что режим Путина не слишком уверен в собственном будущем, - The Guardian - Цензор.НЕТ 5326
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21.12.2020 18:37 Відповісти
А мені шо пуйло, шо льоха-бутерброд. А какая разніца?!
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21.12.2020 18:47 Відповісти
Це Навальний почав війну з Україною?
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21.12.2020 21:05 Відповісти
Навальный, в одном из интервью, сказал, что воевать с Украиной, сейчас ДОРОГО. Для него война тоже вполне себе допустима, если б по-дешевле было.
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21.12.2020 21:17 Відповісти
Нападение на Навального свидетельствует, что режим Путина не слишком уверен в собственном будущем, - The Guardian - Цензор.НЕТ 7981
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21.12.2020 18:43 Відповісти
У деда-маразматика окончательно крыша поехала ))))
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21.12.2020 18:43 Відповісти
Нападение на Навального свидетельствует, что режим Путина не слишком уверен в собственном будущем, - The Guardian - Цензор.НЕТ 1714
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21.12.2020 18:46 Відповісти
Все, що призводить до хаосу в країні ворогу, на користь Україні.
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21.12.2020 18:48 Відповісти
Навальний помер у лікарні на РФ, до Німеччини передали вже актора. Треба робити ДНК тест щоб впевнитись що то не КГБешна "кукла".
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21.12.2020 19:12 Відповісти
Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 4058Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 5395
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21.12.2020 19:32 Відповісти
Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 6923Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 3259Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 8003Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 7950
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21.12.2020 19:34 Відповісти
В Guardian есть нормальные авторы и не очень. Но самый яростный изобличитель врагов, как и в советских газетах, скрывается под личиной "редакции".
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21.12.2020 19:37 Відповісти
Навальный недавно позвонил одному из своих убийц используя пранкерские технологии и тот придурок купился и подтвердил как это всё делалось. Видео опубликовано сегодня: https://www.youtube.com/watch?v=ibqiet6Bg38&feature=emb_logo
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21.12.2020 19:50 Відповісти
«Алексей Навальный

https://www.youtube.com/watch?v=ibqiet6Bg38&lc=UgwIios2x_J6a6SZWel4AaABAg 6 hours ago
https://www.youtube.com/channel/UCsAw3WynQJMm7tMy093y37A

Продолжаем распространять ссылку и огорчать бункерного деда - убийцу. Прошлый раз мы аж до 17 млн просмотров разогнали видео. Значит можем. Давайте продолжать.»
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21.12.2020 19:55 Відповісти
Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 2635
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21.12.2020 20:12 Відповісти
Да ошиблись в *Гардиан*. В том то и дело что наоборот---очень там режим уверен.
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21.12.2020 21:08 Відповісти
Це все фігня. Бо ось таким кадрам

Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 6458

пофіг на Навального і на його розслідування...
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21.12.2020 21:11 Відповісти
Скорее всего Навального отравили "Спутником-5".
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21.12.2020 21:24 Відповісти
таки новичок это яд или детская присыпка ? умер от него только кот, да и тот от голода
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21.12.2020 21:46 Відповісти
Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 809
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21.12.2020 21:53 Відповісти
Провокация с Навальным лишь свидетельствует о подлой сущности западных спецслужб и тупости самого Навального. Которого уже невозможно использовать как политического оппозиционного лидера, а можно использовать лишь в качестве сакральной недожертвы.
Хотели бы отравить отравили бы.
Скорее всего следующая серия этой траги-комедии для Навального может стать роковой.
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22.12.2020 11:20 Відповісти
 
 