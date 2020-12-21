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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ про новий штам коронавірусу: На сьогодні ми не бачимо посилення тяжкості COVID-19

ВООЗ про новий штам коронавірусу: На сьогодні ми не бачимо посилення тяжкості COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що COVID-19 постійно мутує і змінюється, але існують робочі способи оцінити ці мутації і їхню потенційну загрозу.

Про це сказала представниця ВООЗ Марія ван Керкхов в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, в даний час проводяться дослідження нової мутації коронавірусу, виявленої у Великій Британії, що спровокувала нову хвилю локдаунів і заборон на подорожі.

"На сьогодні ми не бачимо посилення тяжкості захворювання або клінічної картини, але ці дослідження тривають. Ми не вважаємо, що є якийсь вплив на вакцину і вакцинацію", - сказала Марія ван Керкхов.

За її словами, новий штам коронавірусу було виявлено під час звичайного нагляду. На південному сході Англії спостерігалося зростання поширення коронавірусу в міру посилення карантинних обмежень. Було встановлено, що перші випадки були зафіксовані ще у вересні.

Читайте також: Вчені нарахували в "британському штамі" коронавірусу 22 мутації: Це є тривожним дзвінком, вірус потенційно може "втекти" від вакцини
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Топ коментарі
+5
Покупайте вакцину, покупайте - не обращайте внимания на мутации вируса кароны. Покупайте вакцину!!!
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21.12.2020 18:04
+3
.. ты серьезно или пошутил!?
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21.12.2020 18:08
+3
а ты для чего здесь? вот и доказывай,что никакие вы не коварные,просто родились такими
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21.12.2020 18:27
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Покупайте вакцину, покупайте - не обращайте внимания на мутации вируса кароны. Покупайте вакцину!!!
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21.12.2020 18:04 Відповісти
Мутации только помогут вакцине действовать эффективнее.
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21.12.2020 18:06 Відповісти
.. ты серьезно или пошутил!?
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21.12.2020 18:08 Відповісти
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21.12.2020 18:09 Відповісти
Ученые насчитали в "британском штамме" коронавируса 22 мутации: Это является тревожным звонком, вирус потенциально может "убежать" от вакцины.(с)
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21.12.2020 18:14 Відповісти
Но все страны мира должны покупать вакцины, иначе зачем был придуман весь этот бред
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21.12.2020 18:30 Відповісти
там есть еще и сокрытая от глаз пипла выгода кроме финансовой стороны..
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21.12.2020 18:54 Відповісти
О, ну да и очень много, вообще это "нужный" вирус, и если бы его не существовало, его нужно было бы придумать
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21.12.2020 19:00 Відповісти
этим вирусом воспользовались ВСЕ !!! кому надо и кому не надо !!! еще со временем напишут книгу об этом КороноШухере !!!
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21.12.2020 19:05 Відповісти
Надо образовать фонд гарантированных выплат производителям вакцин. Щаз Шмаркля разберётся.
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21.12.2020 18:56 Відповісти
Думаю он уже создан в договорённостях )
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21.12.2020 18:58 Відповісти
Возьми себя в руки. Чего ты истеришь?
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21.12.2020 23:08 Відповісти
Раз ВОЗ сказала - значит, будем жить!
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21.12.2020 18:05 Відповісти
жить то будем - но не все...
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21.12.2020 18:15 Відповісти
Общий объем импорта и экспорта внешней торговли # Qingdao достиг 87,47 миллиарда долларов за первые 11 месяцев 2020 года, что на 7,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года, что составляет 28,8 процента от общего объема торговли провинции Шаньдун за тот же период. #QingdaoDevelopment
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21.12.2020 18:07 Відповісти
Эсли предыдущая вакцина сработает , то новая , -- тем более . Главное - успеть вакцинироваться первой вакциной
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21.12.2020 18:13 Відповісти
а ты для чего здесь? вот и доказывай,что никакие вы не коварные,просто родились такими
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21.12.2020 18:27 Відповісти
Не плутайте грішне з праведним.В Китаї вірус виник,а в Британії зафіксували чергову мутацію вже існуючого вірусу.Ви знаєте,скільки тих мутацій було і світі?За що звинувачувати Британію?Мутації фіксують в багатьох країнах,і нікому не відомо,в якому напрямку буде наступна.
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21.12.2020 18:35 Відповісти
Вакцины от коронавируса, скорее всего, в будущем году и не только придется переделывать…Какая может быть вакцина от сиюминутной очередной мутации штамма короны?
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21.12.2020 18:21 Відповісти
Если вы о прибыли компании производящей вакцину, то она очевидна )))
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21.12.2020 18:31 Відповісти
ось на різдво навезуть. побачите. а поки жарений пітух не клюне, будуть бубувати дороги, бо *********** від того тепло на душі.
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21.12.2020 18:24 Відповісти
Веретено , - прокацапське , - хоч раз побажай Українцям свят ! ))
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21.12.2020 18:35 Відповісти
докажи, що прокацапське. А тут місце для побажань? тема статі підходить?
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21.12.2020 19:27 Відповісти
Новый штамм уже зафиксирован у пациентов в Украине о котором заявила Великобритания.
Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус.
И таким образом удалось подтвердить, что в Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса.(с)
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21.12.2020 18:30 Відповісти
А шо такое? Китай может пострадать? Или он зря издержки потерпел за малую нужду?! В Китае свой интернет с блэкджеком и вакциной...а тут новая мутация шо ж такое?! Не зря ротшильды вложились в Китай...но Китай их "провернет" ...
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21.12.2020 18:33 Відповісти
та ...как бы ВОЗ и пандемию саму не сразу рассмотрел...
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21.12.2020 18:40 Відповісти
Хузнат , - новый какой-то вид пошёл . Но предыдущий уже ****** последующий , - а наука , - уничтожает и первого и второго . ))
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21.12.2020 19:01 Відповісти
Это делает никчемными прививки от Ковида. Прививки тогда надо будет штамповать каждые полгода и каждый раз для нового штама.
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21.12.2020 18:53 Відповісти
У Росії зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом від початку пандемії
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21.12.2020 21:22 Відповісти
 
 