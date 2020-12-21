ВООЗ про новий штам коронавірусу: На сьогодні ми не бачимо посилення тяжкості COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що COVID-19 постійно мутує і змінюється, але існують робочі способи оцінити ці мутації і їхню потенційну загрозу.

Про це сказала представниця ВООЗ Марія ван Керкхов в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, в даний час проводяться дослідження нової мутації коронавірусу, виявленої у Великій Британії, що спровокувала нову хвилю локдаунів і заборон на подорожі.

"На сьогодні ми не бачимо посилення тяжкості захворювання або клінічної картини, але ці дослідження тривають. Ми не вважаємо, що є якийсь вплив на вакцину і вакцинацію", - сказала Марія ван Керкхов.

За її словами, новий штам коронавірусу було виявлено під час звичайного нагляду. На південному сході Англії спостерігалося зростання поширення коронавірусу в міру посилення карантинних обмежень. Було встановлено, що перші випадки були зафіксовані ще у вересні.

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