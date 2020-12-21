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103 млн грн з "ковідного фонду" витратять на виплати компаніям-вкладникам "Кредитпромбанку", - Кабмін

103 млн грн з

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення коштів на часткове відновлення видатків за бюджетною програмою 3601170 "Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України" з Фонду боротьби з COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на постанову Кабміну.

"Виділити Міністерству юстиції на безповоротній основі 103 000 тисяч гривень із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для часткового відновлення видатків споживання за бюджетною програмою 3601170 "Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України" на здійснення заходів із погашення заборгованості за рішенням Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів від 26 липня 2018 року у справі №АRB/14/19 за позовом компанії "Сіті-Стейт Н.В.", товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Практика", товариства з обмеженою відповідальністю "Кристал-Інвест", товариства з обмеженою відповідальністю "Продіз" до держави Україна", - сказано в постанові Кабміну України №1284 від 21 грудня.

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Згідно з документом, Міністерству юстиції України доручено забезпечити погодження виділення бюджетних коштів, передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету, а Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

За даними Інтерфакс-Україна, у липні 2018 року міжнародний арбітраж у Нідерландах у спорі City-State NV, Praktyka Asset Management Company LLC, Crystal-Invest LLC і Prodiz LLC проти України присудив позивачам виплату $8,91 млн, або 239,2 млн грн, а також відсотків за період із 31 грудня 2013 року за ставкою 12-міс. LIBOR+4% і $0,4 млн судових витрат. Спір був пов'язаний із втратою компаній депозитів у Кредитпромбанку, виведеному з ринку рішенням Нацбанку: на думку позивачів, держава не змогла захистити їхні інвестиції, як того вимагала міжурядова угода.
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Топ коментарі
+12
как мило...
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21.12.2020 18:47
+12
Вчера:
Ситуация с выплатами помощи семьям погибших из-за COVID-19 медиков сложная. Я признаю, - Лазебная

-------------------------------------------------------------------------------
Сегодня:
103 млн грн из "ковидного фонда" потратят на выплаты компаниям-вкладчикам "Кредитпромбанка", - Кабмин



Ну, и чьи вы слуги?

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21.12.2020 18:58
+11
А не проще ли весь бюджет назвать фондом СOVID и в ручном режиме выделять туда попало ?
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21.12.2020 19:03
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как мило...
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21.12.2020 18:47 Відповісти
А не проще ли весь бюджет назвать фондом СOVID и в ручном режиме выделять туда попало ?
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21.12.2020 19:03 Відповісти
Какая связь между КОВИДом и пробелом юристов в международном суде ?
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21.12.2020 18:48 Відповісти
Как будто Ковид-фонд выделяли чтобы платить иностранным инвесторам в нашу банковскую систему. Шмаркля всё изгοβняет.
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21.12.2020 18:49 Відповісти
и кто бенефициар счастливчиков? сосед папы саши и мамы риммы?
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21.12.2020 18:51 Відповісти
инвесторы- частные, банк - частный а платить должны Украинцы,
а где норма что инвесторы должны нести все риски, хотели урвать побольше денег а причем тут Украина
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21.12.2020 18:53 Відповісти
Ура товарищи!!!!!
где **** вчерашняя который бегал и верещал что "фонд еще полный"?
где чкан?
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21.12.2020 18:54 Відповісти
103 млн грн из "ковидного фонда" потратят на выплаты компаниям-вкладчикам "Кредитпромбанка", - Кабмин - Цензор.НЕТ 3939
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21.12.2020 18:57 Відповісти
Нормально, Гонтарева поработала. До сих пор народ выгребает
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21.12.2020 18:57 Відповісти
А причем тут Гонтаревап ЗЕбил? Там ведь написано с 2013 года, это при Януковиче было!
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21.12.2020 19:07 Відповісти
Вчера:
Ситуация с выплатами помощи семьям погибших из-за COVID-19 медиков сложная. Я признаю, - Лазебная

-------------------------------------------------------------------------------
Сегодня:
103 млн грн из "ковидного фонда" потратят на выплаты компаниям-вкладчикам "Кредитпромбанка", - Кабмин



Ну, и чьи вы слуги?

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21.12.2020 18:58 Відповісти
Вони не слуги, аони просто бояді, в прямому розумінні слова.
Обслуга можновладців.
Більше знати не треба(
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22.12.2020 01:27 Відповісти
это ты таких навыбирал
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21.12.2020 19:32 Відповісти
нет.. а ты что ответственность с себя перекладываешь ?!
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21.12.2020 19:35 Відповісти
Переименовали Резервный фонд в "Фонд борьбы с Ковид" - теперь выглядят идиётами.
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21.12.2020 19:02 Відповісти
Убогие , дружно аплодируем .
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21.12.2020 19:06 Відповісти
Ой! То ці недолугі зара прямо заявили, що українцям з того фонду - зась! Чекаємо на "вирване з контексту", відосіки найвеличнішого про те, що йому заважає Порошенко та заяв МОЗ про те, що Супрун зруйнувала систему охорони здоров`я... Можуть ще згадати Гонтарєву, бо грошей немає... Зелені такі недозрілі, що навіть злитись на них - даремна трата часу: краще зразу до крематорію!
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21.12.2020 19:12 Відповісти
103 млн грн из "ковидного фонда" потратят на выплаты компаниям-вкладчикам "Кредитпромбанка", - Кабмин - Цензор.НЕТ 4391
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21.12.2020 19:13 Відповісти
По данным https://interfax.com.ua/news/economic/711483.html Интерфакс-Украина , в июле 2018 года международный арбитраж в Нидерландах в споре City-State N.V., Praktyka Asset Management Company LLC, Crystal-Invest LLC и Prodiz LLC против Украины присудил истцам выплату $8,91 млн, или 239,2 млн грн, Источник: https://censor.net/ru/n3238270
И граждане покорно засыпают отлистывают. А был бы такой как Витренко, и выиграл бы суд, и запросил бы лимон себе. Тоб вою было.
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21.12.2020 19:15 Відповісти
лимон для таких как Витренко?
они по мелочам не чешутся, сотню не меньше
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21.12.2020 19:23 Відповісти
Один процент. Почему сразу сотню? Зависит от суммы.
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21.12.2020 19:27 Відповісти
а ты пойди к натариусу и скажи у меня по наследству сберкнижка, 500 гривень там, сколько будет стоить переоформить , пять гривень ?
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21.12.2020 19:59 Відповісти
Ты какой-то генератор случайных фраз, еще и нАтариуса зачем-то приплел.
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21.12.2020 20:27 Відповісти
Пропорция. Там иск не такой как с газпромом.
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21.12.2020 19:42 Відповісти
А причем тут все украинцы которые должны пожертвовать здоровьем ради какого то банка и его вкладчиков? Опять олигофрены наши деньги воруют через офшоры и неизвестные банки
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21.12.2020 19:21 Відповісти
хто приймав рішення по грабунку фірми ...правильно правління нацбанку , і фамілії є і підписи і "люди" там сидять не найбідніші ...вперед ...арештувати цих ********* з конфіскацією всього нажитого непосильним трудом ...дивись і державі прийдеться меньше повертати якщо й ще не залишиться ... тоді б ця банда знала ... а так знову з людської кишені
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21.12.2020 19:23 Відповісти
а может арестовать тех, кто под государственные гарантии при Яныке своим людям денег подлохматил ?
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21.12.2020 19:34 Відповісти
і тих до кучі але спочатку тих виродів що грабували та нищили банки , гнойтареву лярву з лондона дістаньте
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21.12.2020 20:08 Відповісти
а мозги тебе кто зныщив ?
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21.12.2020 23:37 Відповісти
тобі що , туалету не вистачає що тут дрищещ ?
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22.12.2020 09:35 Відповісти
За эти деньги можно вакцинировать около 200 тысяч человек, но в кошерные планы зешвали зебилы не входят.
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21.12.2020 19:24 Відповісти
103 млн грн из "ковидного фонда" потратят на выплаты компаниям-вкладчикам "Кредитпромбанка", - Кабмин - Цензор.НЕТ 4157
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21.12.2020 19:24 Відповісти
которые чиновники накосячили пусть и расплачиваются, не#ер поощрять их ошибки, иначе они множить их будут безнаказанно.
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21.12.2020 19:24 Відповісти
А из денег на Офис президента подарить вкладчикам- не? Мысль не приходит? Выж в бюджете себе на 40%; увеличили себе содержание за счет НАШИХ налогов. А теперь ВОРУЕТЕ из ковидного фонда. Печалька, что ваш электорат продолжает интересоваться только Сватами и Кварталом. Ничего,когда в больничку попадут с ковидом- им врачи пояснят, что лечить их нечем и не на чем и куда ушли деньги на кислород.
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21.12.2020 19:31 Відповісти
скоти.
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21.12.2020 19:37 Відповісти
Яке тестування, яке щеплення від ковіду? Для наріду. "Где деньги, Зин?"
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21.12.2020 20:01 Відповісти
Кредитпромбанк, власть в лице НБУ по какой то причине без суда, вывела из рынка ,то ли банк сам разворовал деньги вкладчиков то ли власть разворовала вкусные активы банка которые были под залогом кредитов, выданных из депозитов, но виновных уже нет,в результате теперь уже не банк и их владельцы должны отвечать за разворованные депозиты перед вкладчиками, которые подали в международный арбитраж, а государство в лице фонда короновируса.
Чистейшая афера власти и банкиров,за которую народ должен платить из своих налогов предназначеных для борьбы с коронрвирусом.
Так если власть не нашла виновных в разворовывании депозитов,а хапанула активы так пусть сама и платит, кто там Гонтарева?, которая в Лондоне на чужбине страдает в особняке , Порошенко?, почему Зеленский перекладывает хищение на народ, так пусть тоже платит и уходит в отставку , причем здесь бюддет?, Власть пользуясь служебным положением и эпидемией уже в открытую берет столько денег у народа сколько хочет, просто шантаж, афера и рекет в одном лице.
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21.12.2020 20:15 Відповісти
все рівно - ліпіцкая фабріка! козлів на рівному місці опускають. козли народом не були і не будуть.
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21.12.2020 20:55 Відповісти
охерівші зелені суки
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21.12.2020 20:56 Відповісти
У квітні 2020 року Верховна Рада забрала на боротьбу із коронавірусом 57,6 млн грн у Архіву національної пам'яті, які були призначені на реконструкцію будівлі. В Архіві буде зібрано до 4 млн справ - документів про злочини комуністичного тоталітарного режиму за 1917-1991 роки. Це будуть не тільки документи ЧК, НКВД чи КГБ, а й інших репресивних органів Радянського Союзу: радянської міліції, прокуратури, судів, юстиції та інших.
У бюджеті на 2021 рік Верховна Рада заклала 0 грн на реконструкцію Архіву.

З ковідного фонду виділили кошти на "велике крадівництво", на фільми, на виплати компаніям-вкладникам...
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21.12.2020 22:18 Відповісти
В нормальных странах платят виновные, а не самые больные!
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21.12.2020 22:30 Відповісти
 
 