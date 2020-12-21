103 млн грн з "ковідного фонду" витратять на виплати компаніям-вкладникам "Кредитпромбанку", - Кабмін
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення коштів на часткове відновлення видатків за бюджетною програмою 3601170 "Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України" з Фонду боротьби з COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на постанову Кабміну.
"Виділити Міністерству юстиції на безповоротній основі 103 000 тисяч гривень із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для часткового відновлення видатків споживання за бюджетною програмою 3601170 "Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України" на здійснення заходів із погашення заборгованості за рішенням Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів від 26 липня 2018 року у справі №АRB/14/19 за позовом компанії "Сіті-Стейт Н.В.", товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Практика", товариства з обмеженою відповідальністю "Кристал-Інвест", товариства з обмеженою відповідальністю "Продіз" до держави Україна", - сказано в постанові Кабміну України №1284 від 21 грудня.
Згідно з документом, Міністерству юстиції України доручено забезпечити погодження виділення бюджетних коштів, передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету, а Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.
За даними Інтерфакс-Україна, у липні 2018 року міжнародний арбітраж у Нідерландах у спорі City-State NV, Praktyka Asset Management Company LLC, Crystal-Invest LLC і Prodiz LLC проти України присудив позивачам виплату $8,91 млн, або 239,2 млн грн, а також відсотків за період із 31 грудня 2013 року за ставкою 12-міс. LIBOR+4% і $0,4 млн судових витрат. Спір був пов'язаний із втратою компаній депозитів у Кредитпромбанку, виведеному з ринку рішенням Нацбанку: на думку позивачів, держава не змогла захистити їхні інвестиції, як того вимагала міжурядова угода.
Будь ласка, зачекайте...
а где норма что инвесторы должны нести все риски, хотели урвать побольше денег а причем тут Украина
где **** вчерашняя который бегал и верещал что "фонд еще полный"?
где чкан?
Ситуация с выплатами помощи семьям погибших из-за COVID-19 медиков сложная. Я признаю, - Лазебная
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Сегодня:
103 млн грн из "ковидного фонда" потратят на выплаты компаниям-вкладчикам "Кредитпромбанка", - Кабмин
Ну, и чьи вы слуги?
Обслуга можновладців.
Більше знати не треба(
И граждане покорно
засыпаютотлистывают. А был бы такой как Витренко, и выиграл бы суд, и запросил бы лимон себе. Тоб вою было.
они по мелочам не чешутся, сотню не меньше
Чистейшая афера власти и банкиров,за которую народ должен платить из своих налогов предназначеных для борьбы с коронрвирусом.
Так если власть не нашла виновных в разворовывании депозитов,а хапанула активы так пусть сама и платит, кто там Гонтарева?, которая в Лондоне на чужбине страдает в особняке , Порошенко?, почему Зеленский перекладывает хищение на народ, так пусть тоже платит и уходит в отставку , причем здесь бюддет?, Власть пользуясь служебным положением и эпидемией уже в открытую берет столько денег у народа сколько хочет, просто шантаж, афера и рекет в одном лице.
У бюджеті на 2021 рік Верховна Рада заклала 0 грн на реконструкцію Архіву.
З ковідного фонду виділили кошти на "велике крадівництво", на фільми, на виплати компаніям-вкладникам...