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"Євросолідарність" у Київраді вимагає збільшити на 450 млн грн видатки на медицину в бюджеті-2021, - Марина Порошенко

Фракція "Європейської Солідарності" у Київраді вимагає збільшити витрати на сферу охорони здоров’я у 2021 році на 450 млн гривень.

Про це повідомила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Політик зазначила, що на цьому тижні відбудеться два засідання Київради, де будуть обговорені бюджетні питання.

Як відомо, за ініціативи фракції "Європейська Солідарність" 22 грудня відбудеться позачергове засідання, під час якого мають ще цьогоріч спрямувати додатково понад 400 мільйонів гривень на забезпечення київських лікарень медикаментами, обладнанням та засобами захисту. Кошти були знайдені завдяки аудиту столичного бюджету-2020.

"Завтра відбудеться позачергова сесія Київської міської ради для змін до бюджету поточного року. Нашою командою було знайдено додаткові кошти з розмірі 422 млн грн, які будуть розподілені серед лікарень для боротьби з коронавірусом. Тобто на ці гроші будуть закуплені додаткові ліки для лікування хворих на коронавірус, і це допоможе у проміжний період поміж бюджетами 2020 і 2021 року надавати якісну допомогу хворим", – повідомила Марина Порошенко.

Читайте також: На вимогу "Євросолідарності" Київрада розгляне виділення додаткових 422 млн грн на боротьбу з COVID-19, - Марина Порошенко

Вона також зазначила, що 24 грудня відбудеться чергова бюджетна сесія, де розглянуть кошторис столиці на 2021 рік.

"Ми його уважно вивчили і побачили, що, на жаль, бюджет на охорону здоров’я був зменшений більш ніж на 1 мільярд 800 мільйонів. Частина цих грошей буде покрита через Національну службу здоров’я. Однак в умовах пандемії коронавірусу ми не можемо зменшувати бюджет на охорону здоров’я, коли ми не знаємо, які ще непередбачувані виклики постануть перед нами у майбутньому", – переконана Марина Порошенко.

"Від цього залежить здоров’я і життя наших громадян. Тому, переглянувши бюджет, я як голова відповідної профільної комісії охорони здоров’я і соціальної політики подала 12 поправок на 450 мільйонів. Це та необхідна мінімальна сума, яка зменшить різницю із фінансуванням минулого року, коли за цією статтею було профінансовано майже півтора мільярди гривень. А цього року вона складає 395 мільйонів", – пояснює голова комісії.

"Якщо не додати ще 450 мільйонів, це відразу відобразиться на якості лікування киян. Тому що це відсутні ремонти, реконструкції, відсутнє додаткове обладнання, якого вже столиця не побачить наступного року. А це й кисневі точки, і все необхідне для того, щоб рятувати життя хворих на коронавірус", – зауважує Порошенко.

"Тому наша фракція "Європейської Солідарності" в Київраді і я як голова профільної комісії вимагаємо включити збільшення бюджету наступного року на галузь охорони здоров’я", – резюмує Марина Порошенко.
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Топ коментарі
+8
сами у себя требуют
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21.12.2020 19:16
+6
А я требую увеличить на 451 миллион .... кто больше?
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21.12.2020 19:13
+3
Пэтюня требовать заморывся, Маринка начала.... А не сходить ли тебе ....картошку пожарить?
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21.12.2020 19:30
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А я требую увеличить на 451 миллион .... кто больше?
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21.12.2020 19:13 Відповісти
Ну можно потребовать 451 миллиард, если есть такая возможность. Ключевое если есть. Понятно что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
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21.12.2020 19:30 Відповісти
"Завтра состоится внеочередная сессия Киевского городского совета для изменений в бюджет текущего года. Нашей командой были найдены дополнительные средства из размере 422 млн грн, которые будут распределены среди больниц для борьбы с коронавирусом.Источник: https://censor.net/ru/n3238273
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21.12.2020 19:43 Відповісти
Ладно уж. это предложил днем Клычко ежемесячные доплаты врачам 5000. медсестрам 4000, младшему медперсоналу 2000 за счёт городского бюджета. Всё планировалось решить завтра на внеочередной сессии Киеврады.
Тут же спустя 6 часов объявилась ЕС - мы нашли 422 миллиона но уже для борьбы с коронавирусом, мы требуем. Вы прокукарекали вторыми. Не считается.
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21.12.2020 21:48 Відповісти
Не звізді Марина про ці гроші говорила ще16 грудня, в середу, а Кличко підтвердив 18 грудня,в п"ятницю !!!))))
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21.12.2020 23:11 Відповісти
А Віталік, ще той хом'як
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21.12.2020 19:14 Відповісти
сами у себя требуют
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21.12.2020 19:16 Відповісти
И будет тоже что и с Ковид-фондом!?..Тут менять "проститутов в борделе нужно" и денег хватит Всем..
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21.12.2020 19:19 Відповісти
Пэтюня требовать заморывся, Маринка начала.... А не сходить ли тебе ....картошку пожарить?
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21.12.2020 19:30 Відповісти
Да требуй уже миллиард. Сгорел сарай, гори и хата.
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21.12.2020 19:30 Відповісти
" Евросолидарности " - завжди мало . ))
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21.12.2020 19:30 Відповісти
Полезно побыть в оппозиции,однако
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21.12.2020 19:33 Відповісти
А Еврейскаясолидарность не скажет где взять ети 450млн? Петя, евробляхеров уже нету, с которых можно постричь шерсти Может с тазобляхеров теперь обрить? Не Ахметова же беспокоить, которому 40млрд за *зеленые тарифы* мы платим каждый год.
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21.12.2020 19:36 Відповісти
"Завтра состоится внеочередная сессия Киевского городского совета для изменений в бюджет текущего года. Нашей командой были найдены дополнительные средства из размере 422 млн грн, которые будут распределены среди больниц для борьбы с коронавирусом.Источник: https://censor.net/ru/n3238273
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21.12.2020 19:39 Відповісти
Покажите, где искать, а само главное, с кем, мне и десятой части хватит.
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21.12.2020 19:53 Відповісти
Марине Порошенко денег не хватает? Вот так бы все мужья своих жён в ежовых рукавицах держали, а то растолстели, понимаешь ли.
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21.12.2020 19:50 Відповісти
Може вона з фонду імені себе грошей підкине?
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21.12.2020 19:51 Відповісти
Пані Порошенко-це таки пані.Порівняйте з іншими "першими леді".
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21.12.2020 20:03 Відповісти
Сели поиграть в карты медведь, лиса, волк и заяц. Медведь:
- Если кто будет жульничать, тот получит по наглой рыжей морде.
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21.12.2020 23:38 Відповісти
Новость вышла когда у порохоботав рабочий день закончился. А тариф ночной не включили любить порошенко не кому . Комментарии нормальных людей.
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22.12.2020 03:32 Відповісти
 
 