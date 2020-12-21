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Прихильники перевернутого жовто-синього прапора намагалися створити фейковий орган міськради у Львові

Прихильники перевернутого жовто-синього прапора намагалися створити фейковий орган міськради у Львові

Поліція викрила шістьох жителів Львівщини та Рівненщини, які намагалися створити в місті та області фейкові органи влади.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Шестеро жителів Львівської та Рівненської областей упродовж грудня 2020 організовували і проводили збори з населенням Львівської області з метою створення непередбачених законодавством органів місцевого самоврядування, які дублюють функції відповідних існуючих органів", - сказано в повідомленні.

7 грудня вони провели збори з мешканцями села у Сколівському районі, 8 грудня - з жителями Львова.

Провадження розслідують за ч.1 ст.353 (Самовільне присвоєння владних повноважень, поєднане з вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь) КК. Покарання за цією статтею - від штрафу 1700 грн до обмеження волі на 3 роки.

Видання Zaxid.net повідомляє, що йдеться про прихильників Анатолія Балахніна з Дніпра. Вони не визнають державу Україна, вважаючи її правонаступницею УРСР. І пропонують створити нову державу з жовто-синім прапором.

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Топ коментарі
+12
Это кто тебе нашептал ? Надо не флаги переворачивать , а мозги .
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21.12.2020 19:17
+11
В 2015 году наткнулся в Твиторе на дебилов, призывающих создать на территории Украины некую страну "междуморье"..
Не поленился и кинул на общеизвестный сайт СБУ заявление на этих сепаров.. а это теже сепары, что "новоросия", только называются по другому..
Считаю, что нужно наказывать жестче.. от 10 лет урановых утренников и корпоративов в ШИЗО в концлагере "95квартал"..
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21.12.2020 19:18
+9
То не перевернутий прапор, то зовсім інший прапор. Державний прапор - синьо-жовтий, а типу перевернути - жовто-блакитний. На справді історично український прапор - це жовто-блакитний, а теперішній це перевернутий на догоду кацапії.
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21.12.2020 19:15
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Самі создалі , - самі і порєшалі .
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21.12.2020 20:00 Відповісти
Качают падлы страну. Целенаправлено. Когда уже СБУ и МВД начнут работать на нацбезопасность а не растаманов с кустиками шмали ловить.
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21.12.2020 20:15 Відповісти
Жовтий - вогонь, активний чоловічий початок. Синій - вода, пасивний жіночий початок. Щось ще пояснювати якось й незручно...
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21.12.2020 20:32 Відповісти
а як би ви трактували ці кольори в часи матріархату ?
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22.12.2020 00:18 Відповісти
РАБссия отметила день ЧеКиздона,ну типа совковые КГБисты бухають...
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21.12.2020 20:47 Відповісти
Так сепары ж тока на вастоке))))))
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21.12.2020 21:13 Відповісти
Альтернативный кабмин - нормальная практика в демократической стране.
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21.12.2020 22:27 Відповісти
колись юля создавала
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21.12.2020 22:35 Відповісти
іноді, влітку, стоїш ясним днем перед полем пшеничним, а над ним синіє яскраве небо.. І бачиш свій прапор. А от якщо стати на голову, то побачиш той прапор, який бачать прихильники жовто-блакитного.. Ну то таке... Може їм так зручно стояти )))
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22.12.2020 00:16 Відповісти
- плохому танцору всегда яйца жмут

Вражда между тупоконечниками и остроконечниками

Насчитывают до одиннадцати тысяч фанатиков, которые в течение этого времени пошли на казнь, лишь бы не разбивать яйца с острого конца. Были напечатаны сотни огромных томов, посвящённых этой полемике, но книги Тупоконечников давно запрещены, и вся партия лишена законом права занимать государственные должности. В течение этих смут императоры Блефуску часто через своих посланников делали нам предостережения, обвиняя нас в церковном расколе путём нарушения основного догмата великого нашего пророка Люстрога, изложенного в пятьдесят четвёртой главе Блундекраля (являющегося их Алькораном). Между тем это просто насильственное толкование текста, подлинные слова которого гласят: «Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее.»

- Дж. Свифт. Путешествия Гулливера
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22.12.2020 02:06 Відповісти
Я тут с дочкой читаю Про Гулливера ,там война была из-за вопроса с какой стороны развивать Яйцо 🤦🤫🤔🙄 В Украине больше проблем нет ,а зелень ,а коррупция ,суды ,прокуратура ????,😠
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22.12.2020 02:21 Відповісти
Разбивать
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22.12.2020 02:22 Відповісти
Index_Dias, Я ваш комментарий прочел только после публикации своего 😊😊😊😊
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22.12.2020 02:24 Відповісти
"Я пісатєль, а нє чітатєль"(с)
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22.12.2020 07:08 Відповісти
Не знаю щодо вірної послідовності кольорів на нашому прапорі - нехай історики та геральдисти розбираються. Але якщо ті хлопці створювали Територіальну Громаду згідно діючої Конституції України 1996 року, Європейської Хартії місцевого самоврядування та інших відповідних законів України, то таки їх дії були як кілок в горлянку російсько-української олігархічно-кланової системи, яка захопила владу в Україні з часів Кучми та не віддає. Тому що масове створення ТГ (не плутати з "ОТГ") в кожному районі та селищі - це дієве повернення влади українському народові без суттєвого крововиливу.
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25.02.2021 11:12 Відповісти
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