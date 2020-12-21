Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту "Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля Офісу президента відбулася акція протесту "Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту" проти нового глави МОН Сергія Шкарлета. Організаторами виступили студентські та молодіжні громадські організації України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами активістів, Шкарлета призначено міністром освіти попри протести вчених, студентів, батьків і освітнього комітету парламенту. Учасники акції вимагають негайного відсторонення Шкарлета з посади.













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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ