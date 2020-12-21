Щороку близько 800 російських офіцерів воюють на Донбасі, - представник ГУР МО Скібіцький
Щороку на ротаційній основі участь у бойових діях на Донбасі беруть приблизно 800 кадрових офіцерів Збройних сил Росії. Країна-агресор видає їм документи для прикриття і паспорти "ЛДНР".
Це підтверджують дані української розвідки, заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в ефірі телепередачі "PROВійсько", передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
За його словами, у більшості випадків відбір і підготовка кадрових російських військових, які воюють на Донбасі, здійснюється на території Південного військового округу. Скібіцький також зазначив, що окупанти використовують фальшиві документи, щоб максимально засекретити участь кадрових російських військових у бойових діях на території України.
У розвідки України є інформація про командирів усіх окупаційних військ періоду 2014-2017 років. Збір доказів участі вищого військового керівництва і військовослужбовців Росії в скоєнні на території України злочинів проти людяності триває.
Вся отримана інформація передається і надалі передаватиметься в міжнародні суди.
Будь ласка, зачекайте...
Наблюдатели ОБСЕ в своих докладах отмечают, что постоянно видят на оккупированном Россией востоке Донбасса русскоговорящих офицеров без погон, со споротыми шевронами, с оружием в руках, небритыми, в ватниках и шапках ушанках, прибывших на Донбасс в кузовах грузовиков «гумконвоев Путина». Эти, с позволения сказать, «офицеры» нелегально проникли на территорию суверенного государства Украины, занимаются убийствами и мародерством и отправляют в родную Бурятию и Якутию деревянные ящики с трофеями: украденные в брошенных домах телевизоры, стиральные машины, ковры, душевые кабины, смесители и унитазы, демонтированные в Луганской областной больнице.
Язык не поворачивается назвать офицерами экипаж российского «Бука» из Курска, который с помощью зенитного ракетного комплекса под украинским городом Снежное произвел залп по гражданскому самолету Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», погубив 298 человеческих жизней, в том числе 80 детей.
Их совесть абсолютно спокойна, когда они убивают украинских пограничников и таможенников на пунктах пропуска через границу, расстреливают служебных овчарок на украинских погранзаставах, бомбят донецкие села вместе с их жителями и выжигают напалмом поля с созревшей пшеницей и подсолнухом. Не гнушаются «господа офицеры» РФ в военных операциях на востоке Украины использовать ложь и откровенный цинизм. Чтобы оправдать полномасштабное вторжение танковых дивизий Сергея Кунжутовича Шойгу вглубь Украины, российские пилоты 15 июля 2014 года на военных многоцелевых самолетах «МиГ-29» с украинскими опознавательными знаками, захваченными российскими оккупантами в Крыму бомбили город Снежное. На третий день после атаки православных россиян на местном кладбище появилось сразу одиннадцать свежих могильных холмиков. Телеоператоры «ЛАЙНОНЬЮС» подали эту информацию своим зрителям, как «зверства укрофашистов».
Точно ! Є така інфа !
Крысы позорные...
кирдык ********** ))
https://youtu.be/yK_7Ze8ueVU