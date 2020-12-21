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Медсестру, у якої було уражено 95% легень, готують до виписки в Дніпрі

Медсестру, у якої було уражено 95% легень, готують до виписки в Дніпрі

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. Мечникова готують до виписки медсестру-анестезистку з Волновахи Донецької області, у якої внаслідок COVID-19 було пошкоджено 95% легень.

Про це повідомив у Фейсбуці генеральний директор лікарні Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сестра-анестезистка Тетяна з Волновахи, яка захворіла, рятуючи інших. Ураження легень - 95%. Нарешті знята з кисню. Отримано негативний ПЛР-тест. Готуємо на виписку, даємо рекомендації", - написав він.

За його словами, лікарня Мечникова поступово повертається до колишньої роботи. Водночас Риженко вважає, що зупинити пандемію зможе тільки колективний імунітет, коли антитіла будуть у 70% українців.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 52-річну медсестру доставили в лікарню 7 грудня з пошкодженням 95% легень і сатурацією 32%.

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Топ коментарі
+26
Выздоровления Татьяне! Храни её Господь!
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21.12.2020 20:53
+16
Спасибо всем врачам и дай бог им здоровья! Ну и всем нам не болеть )
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21.12.2020 20:56
+11
Теттяні здоровя
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21.12.2020 20:59
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Выздоровления Татьяне! Храни её Господь!
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21.12.2020 20:53 Відповісти
жёстоко((
я бы предпочел шоп мну хранил И.Всралин, шансов на порядок больше. сохраницца то
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21.12.2020 20:56 Відповісти
Я же говорю и говорил,что в Украине есть прекрасные врачи!
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21.12.2020 20:54 Відповісти
как раз поправится и поедет в Польшу работать за деньги
поляки упростили потверждение мед работникам из Украини
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21.12.2020 21:35 Відповісти
Шо там в Днепре твориться за муть такая,то дэбилоид пацана убивает,то хрень с 95%...
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21.12.2020 20:55 Відповісти
Спасибо всем врачам и дай бог им здоровья! Ну и всем нам не болеть )
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21.12.2020 20:56 Відповісти
Теттяні здоровя
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21.12.2020 20:59 Відповісти
Хорошая новость.
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21.12.2020 21:12 Відповісти
Ужас. Как же она теперь дышать будет?
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21.12.2020 21:19 Відповісти
кажуть, вони відновлюються з часом. кажуть, що на місто наприклад, вирізаного, розростається залишене.
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21.12.2020 21:23 Відповісти
Дай Б-г.
Наразі поменшало постів, що "фігня все це, то Сорос гроші заробляє". Розуміння дорого коштує.
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21.12.2020 22:55 Відповісти
передохли може. Дарвін працює.
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21.12.2020 23:28 Відповісти
Ранее вроде читал, что в этих случаях фиброз лёгких - это типа цирроза печени.
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21.12.2020 23:18 Відповісти
Повезло їй, що Бубочка про неї не знав і не "взяв під особистий контроль" її порятунок...
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21.12.2020 21:32 Відповісти
Новина просто супер, здоров'я Тетяні і всім, хто захворів на цю чуму, адміну подяка за хорошу новину і всім здоров'я.
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21.12.2020 21:33 Відповісти
Обалдеть.
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21.12.2020 21:49 Відповісти
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21.12.2020 21:51 Відповісти
сатурація 32 це жахливо!
Одужуйте, пані Тетяно !
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21.12.2020 22:34 Відповісти
Японські лікарі не змогли врятувати лише 11 життів із явно захворілих на ковід19 більш ніж сімсот пасажирів Діамантової Принцеси. Вік пасажирів - більший за 60 років. У японців навіть девяносторічний дід вижив. І це ще в лютому місяці коли досвід лікування саме цієї атипової пневмонії був мізерним. Я не розумію пафосу статті.
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21.12.2020 22:42 Відповісти
Недавно читал, в США выписали деда, как в раз в день его рождения. Ему исполнилось 104 года...
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21.12.2020 22:55 Відповісти
А мені от цікаво, чи створений банк крові від одужавших. Ніби ефективний спосіб лікування антитілами, ефективніший від локдауну економіки і у стоп'ятсот разів дешевший.
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22.12.2020 01:10 Відповісти
 
 