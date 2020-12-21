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Новий штам коронавірусу не приводить до більш важкого захворювання, вакцини на нього подіють, - глава комісії при РНБО Комісаренко

Новий штам коронавірусу не приводить до більш важкого захворювання, вакцини на нього подіють, - глава комісії при РНБО Комісаренко

Новий штам коронавірусу COVID-19, який був уперше зафіксований у Великій Британії, не є летальнішим, хоча і заразніший.

Три основні якості нового штаму вірусу назвав в ефірі телеканалу "Україна 24" глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки та оборони України, академік НАНУ Сергій Комісаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Що важливо знати про цю мутацію? По-перше, вона не призводить до поширення важчого захворювання. По-друге, цей вірус не летальніший. І одна з найважливіших його якостей - він не стосується протеїну С, проти якого спрямовані всі вакцини. Тобто він не вплине погано на процес вакцинації", - повідомив академік.

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Водночас Комісаренко зазначив, що вірус "дуже швидко поширюється, тобто є контагіозним".

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Віктор Петров розповів, що новий штам коронавірусу вже потрапив в Україну.
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Топ коментарі
+5
Как замечательно! Британские медики еще точно не знают а наши комиссары уже все исследовали!
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21.12.2020 22:01
+5
как можно спрогнозировать подействует ли малоизученная пока вакцина на вообще неизученную пока мутацию?
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21.12.2020 22:17
+3
Англійці це проводять дослідження, а в Україні вже "є" їх результати. Зелений звіздець.
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21.12.2020 22:02
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смокчіть великі закордонні лабораторії вірусних досліджень та іх освічені вчені!
члєн снбо камісарєнко сказав, що все буде чудово!
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21.12.2020 22:00 Відповісти
Как замечательно! Британские медики еще точно не знают а наши комиссары уже все исследовали!
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21.12.2020 22:01 Відповісти
Воно тупе, та ********.
Воно піариться.
Його треба за ноги, та головою об стовп.
Може настане просвітлення, ні, то туди і шлях для довбня.
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22.12.2020 01:19 Відповісти
Англійці це проводять дослідження, а в Україні вже "є" їх результати. Зелений звіздець.
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21.12.2020 22:02 Відповісти
У "ИКСперта" клацнуло в голове от словосочетания "БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ", только и всего )
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21.12.2020 23:04 Відповісти
''Раніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що в країні підтверджено новий генетично мутований варіант https://www.ukrinform.ua/tag-koronavirus COVID-19 , котрий може бути на 70% заразнішим за звичайний.'' А нашім дебілам все по цимбалам!
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21.12.2020 22:15 Відповісти
как можно спрогнозировать подействует ли малоизученная пока вакцина на вообще неизученную пока мутацию?
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21.12.2020 22:17 Відповісти
Вакцини,говорячи по простому,створені на основі білка отих променів навколо самого віруса,якими вірус прикріпляється до клітини.Цей білок є активним компонентом вакцини,саме в відповідь на білок тих променів виробляються антитіла.
При мутації віруса змінюється структура вірусного білка.Але не повністю,а частково і не сильно.Якщо ці зміни не значні,то вакцина буде діяти.Спрогнозувати,буде чи ні діяти вакцина,можна після вивчення які саме зміни в білку відбулися.
Це так,поверхнево,без заумних термінів і ньюансів.
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21.12.2020 22:31 Відповісти
Це стосується всіх вакцин проти ковіду? Чи лише окремих виробників? Дякую.
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22.12.2020 23:15 Відповісти
Про всі не знаю,але принцип дії вакцин,які вже почали застосовувати саме такий
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23.12.2020 12:59 Відповісти
Если ты на авто поменяешь магнитолу или обивку сидений у нее длина тормозного пути изменится? Для проверки этого надо тестыпроводить, или достаточно знать, что изменение (по латыни мутация) не коснулась систем, влияющих на длину тормозного пути.
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22.12.2020 00:43 Відповісти
можно поспорить конечно ))) (но не долго! ))))
ведь меняется (мутирует) не форма ампулы или длинна иглы шприца )))
да и мутация... на то она и мутация чтоб непредсказуемой быть ...
поэтому, при все моем уважении к Вам, остаюсь при своем...как бы сомнении...что уверенно говорить о том, что готовая (но пока мало изученная) вакцина (а вакцинация только началась и ее результаты (даже по времени действия) еще не известны) справиться с мутациями (которых может быть много и что они там...наизменяют - х/з)
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22.12.2020 11:09 Відповісти
На иммуногенность вируса влияют мутации только в области env его генома и только в участках, отвечающих за протеин, на который направлена вакцина. Этот протеин связывается антителами в CDR участках. Мутации в этом протеине вне этих участков никак не влияют на иммуногенность. А в CDR участке единичная мутация заменит одну аминокислоту на другую. Это обычно уменьшает силу связывания антитело-антиген, но может иногда увеличить. Но одна мутация даже в CDR участке не уменьшает связывание с антителом до нуля. Там тех участков довольно много.
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22.12.2020 11:39 Відповісти
абалдеть!

(не,....действительно - абалдеть)
подведя итог (снимаю шляпу) - можно не переживать ?
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22.12.2020 11:56 Відповісти
Переживать надо, но в меру. Я не очень Вас испугаю, если сообщу, что кофеин - мутаген для кишечной палочки,что в нас живет. И мы годами с этим живем и в ус особо не дуем.
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22.12.2020 12:10 Відповісти
Комисаренко на себе испытал?
Или сделает себе харакири, если вакцина не подействует на новый штамм?
А может хотят, что бы как можно больше умерло украинцев.
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21.12.2020 22:21 Відповісти
Британские, американские СМИ говорят штамм еще не изучен, наши ЗЕдебилы изучили и вещают о перемогах.
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21.12.2020 22:48 Відповісти
Я чув частину його інтервью на одному із телеканалів. Він бідкався, що в Україні немає наукового центру, який би проводив генетичні дослідження ( в тім числі і вірусів). Тобто всі його твердження базуються на тому, що він вичитав у закордонній науковій пресі. академік все ж таки викликає більшу довіру ніж заурядна завкафедрою (так має бути).
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21.12.2020 22:49 Відповісти
Так і є.Дослідженнями займається NERVTAG і інші зарубіжні науковці
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21.12.2020 22:54 Відповісти
ага , вычитал. На пикабу или яп-е ))
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21.12.2020 23:02 Відповісти
так вот куяк и одним словом и "убил" сотни лабораторий и тысячи вирусологов европы. ппц
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21.12.2020 23:01 Відповісти
А ось спутнік ві працює проти всіх мутацій!
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21.12.2020 23:22 Відповісти
Новое - это хорошо забытое старое.
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21.12.2020 23:11 Відповісти
Якщо мутації викликають менш тяжкий перебіг захворювання, то нехай собі мутує. І чим більше, тим краще. Домутується до звичайного чиху.
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21.12.2020 23:21 Відповісти
Ральф Барік нашльопав стільки штамів вірусів , що всім вистачить.
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22.12.2020 07:02 Відповісти
 
 