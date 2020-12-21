Новий штам коронавірусу не приводить до більш важкого захворювання, вакцини на нього подіють, - глава комісії при РНБО Комісаренко
Новий штам коронавірусу COVID-19, який був уперше зафіксований у Великій Британії, не є летальнішим, хоча і заразніший.
Три основні якості нового штаму вірусу назвав в ефірі телеканалу "Україна 24" глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки та оборони України, академік НАНУ Сергій Комісаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Що важливо знати про цю мутацію? По-перше, вона не призводить до поширення важчого захворювання. По-друге, цей вірус не летальніший. І одна з найважливіших його якостей - він не стосується протеїну С, проти якого спрямовані всі вакцини. Тобто він не вплине погано на процес вакцинації", - повідомив академік.
Водночас Комісаренко зазначив, що вірус "дуже швидко поширюється, тобто є контагіозним".
Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Віктор Петров розповів, що новий штам коронавірусу вже потрапив в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
члєн снбо камісарєнко сказав, що все буде чудово!
Воно піариться.
Його треба за ноги, та головою об стовп.
Може настане просвітлення, ні, то туди і шлях для довбня.
При мутації віруса змінюється структура вірусного білка.Але не повністю,а частково і не сильно.Якщо ці зміни не значні,то вакцина буде діяти.Спрогнозувати,буде чи ні діяти вакцина,можна після вивчення які саме зміни в білку відбулися.
Це так,поверхнево,без заумних термінів і ньюансів.
ведь меняется (мутирует) не форма ампулы или длинна иглы шприца )))
да и мутация... на то она и мутация чтоб непредсказуемой быть ...
поэтому, при все моем уважении к Вам, остаюсь при своем...как бы сомнении...что уверенно говорить о том, что готовая (но пока мало изученная) вакцина (а вакцинация только началась и ее результаты (даже по времени действия) еще не известны) справиться с мутациями (которых может быть много и что они там...наизменяют - х/з)
(не,....действительно - абалдеть)
подведя итог (снимаю шляпу) - можно не переживать ?
Или сделает себе харакири, если вакцина не подействует на новый штамм?
А может хотят, что бы как можно больше умерло украинцев.