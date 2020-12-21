Новий штам коронавірусу не приводить до більш важкого захворювання, вакцини на нього подіють, - глава комісії при РНБО Комісаренко

Новий штам коронавірусу COVID-19, який був уперше зафіксований у Великій Британії, не є летальнішим, хоча і заразніший.

Три основні якості нового штаму вірусу назвав в ефірі телеканалу "Україна 24" глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки та оборони України, академік НАНУ Сергій Комісаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Що важливо знати про цю мутацію? По-перше, вона не призводить до поширення важчого захворювання. По-друге, цей вірус не летальніший. І одна з найважливіших його якостей - він не стосується протеїну С, проти якого спрямовані всі вакцини. Тобто він не вплине погано на процес вакцинації", - повідомив академік.

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Водночас Комісаренко зазначив, що вірус "дуже швидко поширюється, тобто є контагіозним".

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Віктор Петров розповів, що новий штам коронавірусу вже потрапив в Україну.