Головні новини 21 грудня: Татарова допитали, нова мутація COVID-19 дісталася до Закарпаття

Татаров побував у НАБУ і написав заяву про призупинення повноважень, на Донбасі захопили в полон захисника України, нова мутація COVID-19 пробралася з Великої Британії на Закарпаття, курсантки-поліцейські станцювали під "блатняк", - головні новини 21 грудня.

Татаров і Гладковський

Заступник голови ОП Олег Татаров побував на допиті в НАБУ - він особливо підкреслює, що був там з власної ініціативи і без повістки. Крім цього, скандальний чиновник написав заяву про призупинення повноважень на час слідства. "Зроблено це для того, щоб уникнути будь-якого конфлікту інтересів, оскільки Татаров саме курирує так званий силовий блок", - пояснив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Детективи НАБУ і САП вручили підозру у справі "Укроборонпрому" синові Олега Гладковського Ігорю. Офіційні джерела не називають його імені і говорять тільки про "родича" особи з РНБО. За даними колишнього журналіста Лещенка, йдеться саме про Ігоря Гладковського.

Війна на Донбасі: двох поранено, один у полоні

Двох захисників України поранили внаслідок обстрілу під Горлівкою, обоє перебувають у стабільному стані.

Український військовослужбовець потрапив у полон. Воїн 14-ї ОМБр Олександр Пупко зник з частини ще 17 грудня. Про те, що він у руках противника, стало відомо тільки сьогодні. Штаб ООС підтверджує інформацію про захоплення в полон і з'ясовує обставини того, що трапилося.

Британський штам COVID-19 вже в Україні

Поки - неофіційно. Про те, що у нього є пацієнти, які перехворіли цим штамом коронавірусу, заявив лікар-інфекціоніст Віктор Петров. "Україна не має можливості ідентифікувати цей вірус у масовому тестуванні. Але люди, у яких є страховка в країнах ЄС, можуть визначити вже мутований вірус. І таким чином мені вдалося підтвердити, що на Закарпатті вже є випадки інфікування новим штамом вірусу", - розповів він.

Країни світу одна за одною закривають авіасполучення з Великою Британією, де виявили мутацію коронавірусу, але Україна робити цього не буде.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що в Україні третій тиждень поспіль зменшується кількість нових заражень COVID-19.

Пам'ять Кернеса увічнять

До Харкова доставили з Німеччини тіло мера міста Геннадія Кернеса. Похорон відбудеться в середу, 23 грудня. Міська влада збирається увічнити пам'ять мера: іменем Кернеса хочуть назвати вулицю і станцію метро, ​​а також поставити йому пам'ятник.

Літак з тілом Кернеса в аеропорту Харкова

Майбутні поліцейські станцювали під "блатняк"

Дівчата-курсантки Харківського національного університету внутрішніх справ прославилися на всю країну: вони станцювали в казармі під пісню російської шансон-групи "Воровайки".

Під пісню "Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки" дівчата викидали колінця і йшли навприсядки. Університет тепер проводить внутрішнє розслідування.