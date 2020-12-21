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армія (3741) оборона (4687) призов (418) ЗСУ (7187)

У 2020 році на строкову службу в ЗСУ було призвано 30 тис. осіб

У 2020 році на строкову службу в ЗСУ було призвано 30 тис. осіб

У 2020 році на строкову службу до Збройних Сил України було призвано 30 тис. осіб.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрмияInform.

"Призов у 2020 році пройшов без зривів. Ми змогли організувати відправлення молодого поповнення у повному обсязі. І військові комісаріати, й органи місцевого самоврядування з цим завданням упорались. Усього в поточному році призвано 30 030 осіб. Навесні — 16 460 призовників, восени — 13 570", — розповів начальник відділу комплектування рядовим, сержантським складом і призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Микола Качаненко.

Офіцер нагадав, що через пандемію, спричинену коронавірусом, весняний призов довелося відтермінувати.

"Як ви пам’ятаєте, почалися заходи з призову у травні, закінчились — у липні. Весняний призов проходив важче, бо виникла потреба забезпечити протиепідемічні заходи. На це місцева влада виділяла додаткові кошти. Проведення медичних комісій і відправлення здійснювали так, щоб мінімізувати скупчення людей, аби не дати розповсюджуватись коронавірусу", — зауважив Качаненко.

За його словами, ще однією особливістю весняного призову стало те, що громадяни, які закінчили навчання у середній школі у 2020-му, підпадали під призов.

"У попередні роки весняний призов закінчувався до того, як юнаки випускались зі шкіл. А цього разу так вийшло, що тим, хто бажав вступати до вишів, призовна комісія не могла дати відстрочку, бо не існувало ще підстав. Саме тому Міністр оборони України написав рекомендаційний лист на всіх голів державних адміністрацій з пропозицією таких юнаків не призивати", — підкреслив офіцер.

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Строкову військову службу повинні проходити ВСІ чоловіки та жінки. Кожен за здібностями та можливостями, але ВСІ. Бо в нас 73% так і не зрозуміли, що таке Держава та Нація і для чого вони потрібні.
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21.12.2020 22:50 Відповісти
это очень дорого
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21.12.2020 23:06 Відповісти
Життя дорожче.
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21.12.2020 23:09 Відповісти
https://censor.net/ua/user/394174 Половина армія голосувала за зелених.
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22.12.2020 03:16 Відповісти
Приклад - Ізраіль....
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22.12.2020 09:37 Відповісти
У нас призов це тюрма. За всі 30 років було там поламано людей.Колись були сюжети за зґвалтування.А ці люди десь ходять і живуть.Така країна не може бути сильна і технологічна.В нас майже все як в москалів.І буде продовжуватись,все те саме,що і в них.В більшості віипадків,туди йде біднота,яка не може відкупитися.Тут пишатися немає чим.
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22.12.2020 03:21 Відповісти
Контракт сильно відрізняється по всьому.Хоча і там повно дурниць.
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22.12.2020 03:22 Відповісти
 
 