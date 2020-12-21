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"Слуга народу" Шевченко в Мінську: "Змагарів" не знайшов, красиве місто, чудові дороги

Депутат правлячої партії "Слуга народу" Євген Шевченко вирушив до Білорусі, результати вибори в якій Україна не визнає, і захоплюється якістю доріг і красою міста і городян.

Враженнями Шевченко поділився в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Я в Мінську. Змагарів ("борців" по-білоруськи. - Ред.) на вулицях Мінська так і не знайшов. Дуже гарне європейське місто. Прекрасні люди і чудові дороги", - написав Шевченко.

Депутат також пошкодував, що з ним немає його друга Максима Назарова - ведучого телеканалу "Наш", який належить ексдепутату ОПЗЖ Євгену Мураєву.

Шевченко не вперше захоплюється Білоруссю. На початку серпня він вітав Олександра Лукашенка, який захопив владу в цій країні, з "перемогою" на виборах. Пізніше - заявляв, що білоруси виходять на протести, бо їм "нудно", і просив їх "пробачити Батьку за його гріхи і злочини".

Слуга народу Шевченко в Мінську: Змагарів не знайшов, красиве місто, чудові дороги 01
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Топ коментарі
+38
И этот идиот - депутат, представитель украинского народа. Позор для Украины
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21.12.2020 23:00
+30
так чего не валите жить туда в белорусь и мордор раз там так классно доите роиссю и беларусь а не с Украины все соки выжмут в итоге ни в мордор ни в беларус на пмж не поедут а поедут в загнивающую европу что критикует его кореш с говноканала НАШ и Мертвечук там недалеко
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21.12.2020 22:49
+28
Обычный ватно-зеленый подонок. Звиняйте, сябры, у нас такого гуано сейчас много из-за того, что кое-кто решил массово самоубиться поприкалываться. Было бы неплохо, если бы там его ваши полицаи отметелили
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21.12.2020 23:03
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https://www.youtube.com/watch?v=5rELhL_g1CA
Дороги в РБ и в правду хорошие(достаточно посмотреть 40сек.на этом видео). Много, что есть хорошего в РБ в сравнении и с РФ, и с Украиной. И в целом-порядок. Если бы лука не сфальсифицировал выборы и не начал избивать(и убивать) несогласных, то его бы очень уважали в Беларусь и нетолько. Да и возможно вернулся бы в кресло на след.выборах, когда Тихоновский(или кого он ещё там не допустил?) всё бы начал портить. На лозунгах, типа- "попробовали другого и смотрите он хуже!" . А сейчас кто он теперь? -"Кровавый сумасшедший диктатор" не более.
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21.12.2020 23:20 Відповісти
Кругом враги!
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21.12.2020 23:29 Відповісти
Не було б так смішно,якби не було так сумно від того що знайшлися ті ватники в Україні які обрали цю потвору депутатом.Щоб ти здох падло разом зі своїм ватним лохторатом...
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21.12.2020 23:21 Відповісти
это у нас, в Запорожье, этого упыря выбрали( как ни печально((
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22.12.2020 10:29 Відповісти
Зато на округе эту с*ку никто никогда не видел
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21.12.2020 23:23 Відповісти
Мені, по правді, український термін "національно визвольні змагання" не до вподоби. Наче спорт якийсь.
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21.12.2020 23:26 Відповісти
Ну, багатьом українцям не до вподоби ім"я https://censor.net/ru/user/394174... Що поробиш...
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22.12.2020 07:02 Відповісти
Это он ещё в Пхеньяне не был.
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21.12.2020 23:26 Відповісти
Запомните на будущээ или вспомните прошлое, чем дольше один чел при власти, тем больше крови народа прольёт.
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21.12.2020 23:34 Відповісти
Хороший фотошоп
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22.12.2020 08:27 Відповісти
Когда строишь Европу дома, а не ждешь когда примут в Европу.
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22.12.2020 09:19 Відповісти
Європейскість - це не зовнішній лоск, а, насамперед, свобода, рівність і взаємна повага.
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22.12.2020 12:40 Відповісти
В платіжки за газ і комуналку гляньте,це ще де диктатура який знищує свій народ питання,в Білорусі чи світочі демократії Україні?
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22.12.2020 01:32 Відповісти
Ну глянул. За последние пять лет вода, например подорожала в 7-9 раз. Без всяких войн. На что ещё глянуть, ватарылый?
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22.12.2020 07:20 Відповісти
иди очко мой, винторогий. 3 класса хотя бы осилил?
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22.12.2020 07:36 Відповісти
Ти бачу,точно,що ні, бо крім хамити,як бидло останнє,яким ти і є, по суті нічого не можеш сказати.
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22.12.2020 09:30 Відповісти
По сути пойди погугли что такое "диктатура", желудок.
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10.03.2021 21:18 Відповісти
А почему гражданина другой страны волнуют украинские платёжки?
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22.12.2020 08:07 Відповісти
Ти якось визначив моє громадянство,методикою не поділишся??
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22.12.2020 09:32 Відповісти
ответ будет? Или ты под флажком другой страны дальше испраджняться будешь?
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22.12.2020 09:50 Відповісти
З якої країни пишу ,такий і прапорець, бо білоруси у себе вдома при фюрерові заробляють на життя, а мільйони українців по світах змушені їздити,щоб сім'ї прогодувати- демократія, зате клоун президент.
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22.12.2020 10:34 Відповісти
Как вы ватные шляпы под прокси палитесь. Юлите, врёте , а ответа нет. Диалог закончен. Ватное удобрение.
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22.12.2020 11:18 Відповісти
Черговий інфантильий ідіот, який не може нічого розумного заперечити і просто починає хамити і обзиватись
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22.12.2020 11:23 Відповісти
Чей Крым? Кто виноват в майдане 2013-14 ?
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23.12.2020 08:43 Відповісти
Так что - тоталитарастия рулит, или что ты хочешь сказать?)
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10.03.2021 21:19 Відповісти
обычно кацапы за газ начинают)
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10.03.2021 21:21 Відповісти
З*їздив би в Донецьк, там також змагарів немає, "перебісилися" в 2014 році. Оглянув би аєропорт, "Метро", стадіон.
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22.12.2020 05:24 Відповісти
Ватазеленое дерьмо , страдающее близорукостью...
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22.12.2020 06:57 Відповісти
Состояние городов зависит от населяющих их людей, а не от властей.
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22.12.2020 07:50 Відповісти
Нават у час СССР у Менску было чыста (таксама у' раенных гарадах i весках) Як вы зарас адмецiлi - залежыць ад насельнiцтва, ад культуры, ад любовi да свайго краю.
Вось i гэтым годзе у'весь сьвет аблецeлi фотаздымкi - як "змагары" ( мне здаецца гэтая назва пратэстуючых з вуснау' Шэу'чэнка мае непадабаючы колер - абразу) грамадзяне Беларусi зкiдалi абутак, каб стаць на паркавую лаву. У нас з маленства вучаць не кiдаць смецце абы-дзе...
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22.12.2020 08:03 Відповісти
Есть правильные змагары, якие абутак знимають. А есть кепския, якия смецце везде разбрасывают, стенки размалевывают, тряпки у воду кидают.
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22.12.2020 10:18 Відповісти
та вы вообще молодцы и страшно культурные..... только культурой, чистотой, красивыми лавочками, букетами цветов и воздушными шариками диктатора не прогонишь, будет он издеваться и глумится над вами пока вы думать не начнёте.
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22.12.2020 21:59 Відповісти
Предложи вашему Голозадьку продать свою виллу в Италии и купить в Минске.
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22.12.2020 07:59 Відповісти
Конченый.
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22.12.2020 08:25 Відповісти
И это очкастое завесило билбордами все Запорожье...жаль оно не сдохло на границе в параше
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22.12.2020 09:07 Відповісти
Так і попросив би громадянства, і дружбанів своїх туди б потяг.
Чисто і акуратно в багатьох місцях - в казармі, в тюрмі, на зонах, у Харкові наприклад.
Чиста клітка - ідеал для власника клітки.
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22.12.2020 12:29 Відповісти
Так оставайся там слугой Лукашенко!! Ему такие пидлабузники нужны!!
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22.12.2020 12:56 Відповісти
Блин, я ж тебя выбирал! А оказался засланным казачком ! На Зе волне попасть в Раду! Как теперь его отозвать!
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22.12.2020 16:39 Відповісти
Блин, я ж тебя выбирал! А оказался засланным казачком ! На Зе волне попасть в Раду! Как теперь его отозвать!
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22.12.2020 16:41 Відповісти
а ты сам не засланный казачёк из 73% воинства. лучше расскажи как нам гарантика отозвать....
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22.12.2020 21:55 Відповісти
Московская консерва !
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22.12.2020 22:08 Відповісти
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