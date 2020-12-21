"Слуга народу" Шевченко в Мінську: "Змагарів" не знайшов, красиве місто, чудові дороги
Депутат правлячої партії "Слуга народу" Євген Шевченко вирушив до Білорусі, результати вибори в якій Україна не визнає, і захоплюється якістю доріг і красою міста і городян.
Враженнями Шевченко поділився в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Я в Мінську. Змагарів ("борців" по-білоруськи. - Ред.) на вулицях Мінська так і не знайшов. Дуже гарне європейське місто. Прекрасні люди і чудові дороги", - написав Шевченко.
Депутат також пошкодував, що з ним немає його друга Максима Назарова - ведучого телеканалу "Наш", який належить ексдепутату ОПЗЖ Євгену Мураєву.
Шевченко не вперше захоплюється Білоруссю. На початку серпня він вітав Олександра Лукашенка, який захопив владу в цій країні, з "перемогою" на виборах. Пізніше - заявляв, що білоруси виходять на протести, бо їм "нудно", і просив їх "пробачити Батьку за його гріхи і злочини".
Будь ласка, зачекайте...
Дороги в РБ и в правду хорошие(достаточно посмотреть 40сек.на этом видео). Много, что есть хорошего в РБ в сравнении и с РФ, и с Украиной. И в целом-порядок. Если бы лука не сфальсифицировал выборы и не начал избивать(и убивать) несогласных, то его бы очень уважали в Беларусь и нетолько. Да и возможно вернулся бы в кресло на след.выборах, когда Тихоновский(или кого он ещё там не допустил?) всё бы начал портить. На лозунгах, типа- "попробовали другого и смотрите он хуже!" . А сейчас кто он теперь? -"Кровавый сумасшедший диктатор" не более.
Вось i гэтым годзе у'весь сьвет аблецeлi фотаздымкi - як "змагары" ( мне здаецца гэтая назва пратэстуючых з вуснау' Шэу'чэнка мае непадабаючы колер - абразу) грамадзяне Беларусi зкiдалi абутак, каб стаць на паркавую лаву. У нас з маленства вучаць не кiдаць смецце абы-дзе...
Чисто і акуратно в багатьох місцях - в казармі, в тюрмі, на зонах, у Харкові наприклад.
Чиста клітка - ідеал для власника клітки.