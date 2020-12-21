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ООН про вплив обмежувальних заходів через COVID-19 на Донбасі: Кількість перетинів лінії розмежування в місяць зменшилася з 1,1 млн осіб до 300

ООН про вплив обмежувальних заходів через COVID-19 на Донбасі: Кількість перетинів лінії розмежування в місяць зменшилася з 1,1 млн осіб до 300

Від початку пандемії коронавірусу середньомісячна кількість перетинів лінії розмежування скоротилася з 1,1 мільйона в 2019 році до майже 300.

Про це йдеться в доповіді ООН за грудень 2020 року, інформує Цензор.НЕТ.

"Пандемія COVID-19 ще більше посилила труднощі і злигодні, з якими стикається населення, яке постраждало від конфлікту на сході України, зокрема через обмеження свободи пересування і його впливу на реалізацію соціальних та економічних прав. Середньомісячна кількість перетинів лінії розмежування на сході України скоротилася з 1,1 мільйона в 2019 році до менш ніж 300 як наслідок закриття всіх п'яти пунктів в'їзду-виїзду з кінця березня по кінець червня 2020 року", - говориться в доповіді.

Також додається, що особливо низький рівень зв'язків спостерігається в Донецькій області через обмеження роботи КПВВ.

Особливо це впливає на пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованій території. За даними ООН кількість осіб літнього віку, які перетинають лінію розмежування, з березня 2020 року зменшилася більш ніж на 200 000 на місяць.

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Чтобы реализовывать свои социальные и экономические права жители "востока" Украины прежде всего должны определиться с ответами на вопросы : "Кто они?" и Где они?". А жрать с двух корыт одновременно долгое время не получиться. И вообще есть народная мудрость : не плюй в колодец ( в случае Лугандона - не какай ), если хочешь из него напиться
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21.12.2020 22:52 Відповісти
Пострадали конечно сфера услуг и транспорта в Волновегасе, Угледаре и т.п. Под пенсотуризм активно развивались.
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21.12.2020 22:57 Відповісти
Ну вот и доплатились пенсии и льготы ордиловцам что теперь сама економика Украины в глубокой Жопе
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21.12.2020 23:01 Відповісти
1.1млн человек в месяц? У вас там линия фронта или проходной двор? Как можно такое количество людей проверить даже документы не то что принадлежность к бандам формирования?
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21.12.2020 22:59 Відповісти
Зате торгівля процвітає - кожен "перетинанець" тягне з собою з України торбу хавчика вагою 70 кг. і люто ненавидить "зажравшихся хохлів"...
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22.12.2020 00:19 Відповісти
ООН о влиянии ограничительных мер из-за COVID-19 на Донбассе: Количество пересечений линии разграничения в месяц уменьшилось с 1,1 млн человек до 300 - Цензор.НЕТ 22
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21.12.2020 23:02 Відповісти
Пока понятия -линия розграничения ,а не российско-украинский фронт, Донбасс ,а не ордло и т.д.ЕТО будет продолжаться бесконечно.......
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22.12.2020 08:59 Відповісти
Донбасс потихоньку отдаляется от Украины?
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22.12.2020 09:30 Відповісти
 
 