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В Україні не реєстрували хворих із "британським" штамом коронавірусу, - в.о. гендиректора ЦГЗ Кузін

В Україні не реєстрували хворих із

В Україні ще не виявили новий штам COVID-19, який поширюється у Великій Британії.

Про це заявив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.

За його словами, тест-системи, які використовують в Україні, можуть визначити всі відомі штами коронавірусу.

"Зараз вже зареєстровано 12 тисяч мутацій генома коронавірусу, і всі вони коректно визначаються тест-системами, які використовують в Україні. Ще на початку пандемії, за рекомендацією ВООЗ, ми почали і продовжуємо використовувати тест-системи, які визначають РНК вірусу за кількома фрагментами його генома", - розповів він.

Кузін підкреслив, що немає даних про те, що новий штам викликає важчий перебіг хвороби або зростання смертності. Водночас цей варіант швидше передається від людини до людини і ним частіше заражаються люди до 60 років, у яких рідше розвиваються важкі симптоми.

Нагадаємо, 21 грудня лікар-інфекціоніст Віктор Петров розповів, що новий штам коронавірусу вже потрапив в Україну.
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Топ коментарі
+2
А як би в нас його зареєстрували ?
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21.12.2020 23:01
+1
Хто ж їх реєструвтиме то, якщо навіть звичайний тести на воді роблять.
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21.12.2020 23:03
+1
ну так только-только придумали как выявлять китайский штам, хотя тесты на беременность способны и на большее )
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21.12.2020 23:07
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А як би в нас його зареєстрували ?
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21.12.2020 23:01 Відповісти
скоріш за все, наші дебіли, просто рахували людей, икі підхопили такий штам, як здорових
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21.12.2020 23:18 Відповісти
Заява, тих, що мають зебілізм найвищого ступіню!
1. Немає інформації, що вже випробувані тести реагують, або ні на захворівших/перехворіших британським штамом.
2. Нашим довбням спиСдіти, що 32 пальці (лярди$) в асфальт закатати!

Тому, інформацію навіть не приймаємо до уваги.
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22.12.2020 01:15 Відповісти
Хто ж їх реєструвтиме то, якщо навіть звичайний тести на воді роблять.
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21.12.2020 23:03 Відповісти
ну так только-только придумали как выявлять китайский штам, хотя тесты на беременность способны и на большее )
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21.12.2020 23:07 Відповісти
Что там сегодня ЗЕ*илы решили, закроют у нас рейсы с Британии или нет ?
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21.12.2020 23:13 Відповісти
конечно нет бене это не понравится
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21.12.2020 23:47 Відповісти
И гидрантом у нас наивеличайший лыдер, ага)))
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21.12.2020 23:14 Відповісти
носите маски, очень прошу.
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21.12.2020 23:16 Відповісти
уже ксати намного лучше стало. Упоротых придурков явно поуменьшилось
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21.12.2020 23:48 Відповісти
если бы.....
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22.12.2020 14:01 Відповісти
у нас и с китайским не очень регистрируют.
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21.12.2020 23:16 Відповісти
В Італії вже є новий британський штам. Там майже все вже позакривали. У горах на Різдво та Новий рік все закриють. А шо там у нас в Карпатах? Треба почитати.
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22.12.2020 00:08 Відповісти
А в Украине вообще то хоть что то регистрируют? Если за последнее время количество тестов уменьшилось в три раза.
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22.12.2020 00:10 Відповісти
Угу, не регистрировали - "Когда речь идет о верификации этого штамма гриппа, то Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании !!! Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус в странах ЕС." - врач вирусолог
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22.12.2020 00:22 Відповісти
То есть наши вирусологи - это как наши космонавты.У тех тоже нет ракет,но есть мечта о космосе.
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22.12.2020 05:49 Відповісти
в нас і звичайний рахують не так як є, а так , щоб бубі було про що гундосити, попідун епідемії *****!
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22.12.2020 08:50 Відповісти
 
 