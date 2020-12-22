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У Білорусі проти Тіхановської та членів Координаційної ради відкрили кримінальну справу

У Білорусі проти Тіхановської та членів Координаційної ради відкрили кримінальну справу

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальні справи проти лідерки опозиції Світлани Тіхановської і членів Координаційної ради.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Генпрокуратури Республіки Білорусь, інформує Цензор.НЕТ.

"Генпрокуратура порушила кримінальні справи за фактами створення екстремістського формування і керівництва ним, фінансування його діяльності з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом. Генеральна прокуратура з урахуванням даних, отриманих у процесі розслідування Слідчим комітетом кримінальної справи стосовно членів так званої координаційної ради за ч.3 ст.361 Кримінального кодексу, ухвалила рішення про порушення кримінальної справи стосовно Тіхановської С.Г., Колесникової М.А., Знака М.А., Латушка П.П., Ковалькової О.О., Дилевського С.А. та інших осіб за фактом створення екстремістського формування і керівництва ним, тобто вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.361-1 Кримінального кодексу (створення екстремістського формування і керівництво ним)", - йдеться в повідомленні.

Також порушено кримінальну справу стосовно Олексія Леончика та інших опозиціонерів за ст.361-2 (фінансування діяльності екстремістського формування).

Також читайте: "Думаю, до весни ми зможемо перемогти", - Тіхановська розповіла, коли вдасться повалити Лукашенка

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК оголосила переможцем Олександра Лукашенка, який керує країною 26 років. Світлана Тіхановська була його суперником на виборах, опозиція впевнена, що вона набрала більшість голосів. Після виборів у Білорусі почалися протести, які тривають понад чотири місяці.

На початку протестів Тіхановська виїхала з Білорусі під тиском силовиків. Вона зустрічається з іноземними лідерами, записує звернення, оголосила "народний трибунал та амністію за захоплення Лукашенка та членів його терористичного угрупування".

Читайте: Тіхановська про ставлення лідерів ЄС до ситуації в Білорусі: Вони висловлюють стурбованість, обережні і постійно озираються на Росію

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Топ коментарі
+12
Чувак, вьіглянь в окошко, на Неве уже лед?
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22.12.2020 01:05
+6
путін дав транш, можно бузіть.
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22.12.2020 00:55
+6
Это так, месть психопата, в его понимании мести. Муж то уже давно посажен.
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22.12.2020 02:09
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"новые лица" - курица-Тихановская, Навальная-трусами отравленная...
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22.12.2020 00:49 Відповісти
Чувак, вьіглянь в окошко, на Неве уже лед?
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22.12.2020 01:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xuTWoOivDu8 Говрят царь не настоящий!
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22.12.2020 00:51 Відповісти
путін дав транш, можно бузіть.
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22.12.2020 00:55 Відповісти
Сугубо личное ее восприятее - эта хивря сверх активно, но на евро халяву, делает свою политическую карьеру, но при этом не может конкретно определитьсч в однозначном вопросе - чей Крым
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22.12.2020 01:20 Відповісти
В Раді оно спросіть, то не всі чітко скажуть, а Ви хочете від іноземки почути.
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22.12.2020 01:23 Відповісти
Видишь ли, понятия честность и порядочность не имеют границ. Относительно зрады, то мнения слуг и им подобных меня не интересует. Слуг в добрые старые времена пороли на конюшнях и видимо не зря
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22.12.2020 01:32 Відповісти
Иногда даже вешали за то, что глаза подняли на благородного.

Во всем цивилизованном Мире эволюция вывела крепкий средний класс, который составляет большинство. У нас эволюция пока стоит и большинство, как и 100 лет назад, составляет чернь.
Все наши беды оттого, что быдло и не развивается, и не знает свое место.
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22.12.2020 01:43 Відповісти
Ну нет уж, как раз нынешнее быдло свое место знает четко. Они даже ночью корыто ни с чем не перепутают
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22.12.2020 01:47 Відповісти
Во видишь. А на самом деле их место, как ты справедливо заметил, на конюшнях.

И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев - прямым своим делом, - разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удаётся, доктор, и тем более - людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны!
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22.12.2020 09:02 Відповісти
тю, у корыта быть - это как инстинкт самовыживания, у которого и богоизбранные ласують. Вам же говорится о качестве содержимого корыта и о , хочешь ты этого или нет, эволюционной позиции пересiчних, шобы это содержимое подобало очередному витку эволюции...
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22.12.2020 13:06 Відповісти
Пусть в корыте будет , а хоть и духовная пиСЧа... ТЕМЕНЬ у первого витка эволюции - Это все расплата безбожников, которых Ленин решил выделить из расы человеческой. Без бога в животе то ли еСЧе будет, особенно в нарабсее, бо там национального достоинства нет... Там гомосоветикус удался... Беларусь с боку припека, пока что... Будем посмотреть на Беларусь лет через тридцать - первый виток эволюции (политической) должен состояться.
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22.12.2020 13:08 Відповісти
там все намного проще. Бо политическую карьеру хиври хутин сделал...Она тока отрабатывает за медальку(сутулого).
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22.12.2020 13:09 Відповісти
Шото поздновато Лука на Тихановскую дело завел. Я думал, что она с самого начала под статьей ходит.
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22.12.2020 01:32 Відповісти
Алесандру Мудишеву сказали в кремле - не трогать, нам самим пока нужна эта карманная львица
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22.12.2020 01:39 Відповісти
" львица" ???
тупая курица обоссанная...
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22.12.2020 06:53 Відповісти
Это так, месть психопата, в его понимании мести. Муж то уже давно посажен.
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22.12.2020 02:09 Відповісти
Что за хрень? Тихановскую выкинули из Беларуси под угрозой жизни детей. Ещё какой бред диктатора повторишь?
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22.12.2020 06:48 Відповісти
А вот не знаешь, не говори. Я читал интервью нашей Лидерши. Дети давно были в Литве, и ее не выкинули, а она со свитой гордо уехала. Вот и нечего клеветать на нашу Тихановскую.
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22.12.2020 10:25 Відповісти
Иди в спам лукабот
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22.12.2020 16:30 Відповісти
какая месть , если Рыгорач помог Тихановской выехать за границу... Его никто за языГ не тянул, сам розляпал.
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22.12.2020 13:10 Відповісти
Бот, что, удаленное и в спаме не оплачивается? Ты повторяешься.
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22.12.2020 16:32 Відповісти
К сожалению, кремляди учатся на своих ошибках, а мы нет. ***** с расстрелом Майдана перегнул и проиграл (Крым и огрызок Донбасса - это из категории "хоть шерсти клок"). Вот теперь и устраивают "детский сад" в Беларуси. Но это, в перспективе, либо приведет к тому, что Лука таки останется, а простесты уйдут в гудок - под западными санкциями, непризнанный в мире, ему только что и останется на поклон ходить. Или же его "уйдут" (новичком или сам), а под рукоплескания беларусов на должность будет поставлена новая марионетка московитов.
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22.12.2020 06:34 Відповісти
там у пыни все полюбовно наиграно. Боится пыня в Беларуси палку нерегнуть... Пока что у него детский садик получается.
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22.12.2020 13:11 Відповісти
Думаю Тихановской надо организовывать свой суд, который будет судить Лукашенко и его окружение. А новый парламент свободной от таракана беларуси признает все решения этого суда.
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22.12.2020 08:20 Відповісти
***** отсыпало рубликов лукашеску и картофельный диктатор расправил плечи.
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22.12.2020 09:33 Відповісти
 
 