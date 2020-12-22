США запровадили торговельні обмеження проти 45 російських компаній і організацій, зокрема Міноборони та СЗР
Міністерство торгівлі США оприлюднило список зі 103 компаній і установ Росії та Китаю, які співпрацюють зі збройними силами своїх країн, тому не зможуть придбати низку продуктів і технологій у США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
До списку потрапили 45 російських організацій, серед них:
- Служба зовнішньої розвідки;
- Міністерство оборони Росії;
- Російський спеціальний льотний загін;
- НДІ А. П. Александрова (частина "Росатома");
- Всеросійський науково-дослідний інститут автоматики імені Н. Л. Духова ("Росатом");
- Інститут каталізу Г. К. Борескова (Російська академія наук);
- Центральний науково-дослідний інститут машинобудування (частина державної корпорації "Роскосмос");
- Ракетно-космічний центр "Прогрес" (Роскосмос);
- Холдинг "Російські вертольоти"; Казанський вертолітний завод (входить до групи "Російські вертольоти");
- Державна корпорація "Ростех";
- Об'єднана авіаційна корпорація (ОАК).
Список призначений для інформування американських експортерів та реекспортерів американської продукції про необхідність отримання ліцензії для доставки певної продукції та технологій переліченим компаніям та організаціям.
"Міністерство торгівлі США визнає важливість співпраці з американськими та світовими компаніями для боротьби із зусиллями Китаю та Росії щодо використання американських технологій у їхніх дестабілізуючих військових програмах", - сказав міністр торгівлі США Уілбур Росс.
Будь ласка, зачекайте...
И то не факт, кстати. Рынок США для Китая стопудово интереснее Роиси.
https://charter97.org/ru/news/2020/12/21/404837/
@newkc14
Эксперты Военной академии ПВО ВС России провели тщательный анализ масштабных потерь средства ПВО в Карабахе и нашли причину...! Оказывается во всем виноваты турецкие "Байрактары", а точнее ЭПР этих дронов, т.е. "Эффекти́вная пло́щадь рассе́яния". Какие умные академику у русских
@newkc14
США начали развёртывание большой группировки истребителей F-35 на Аляске для сдерживания России. На авиабазу Эйлсон, перебросили 20 истребителей F-35. Это самое большое количество боевых самолётов 5-го поколения, развёрнутых рядом с российскими границами.
@newkc14
‼ В Москве созрел очередной план "маленькой победоносной войны"? Путинская банда "Единая Россия" потребовала "вернуть российские земли", отобрав их у Казахстана. Один из главарей "ЕдРа" Евгений Федоров объявил, что Казахстан незаконно владеет "российской территорией"
Трамп грозится ввести санкции против Министерства обороны России, "Роскосмоса" и "Росатома".
25 ****. 2020 г.
https://www.youtube.com/watch?v=Va0NjqwrZys
PS Самое смешное в этой истории - двоемыслие кацапов. Которые, с одной стороны, боятся "закладок в американских процессорах, которые выведут их из строя одновременно по всему миру перед началом третьей мировой войны", а с другой стороны - ставят продукцию Huawei в свои телекоммуникационные опорные сети.
Студенты, приезжающие со стран Азии, Африки, в Украину, через погода-год, уже бегло говорят по-украински... А "русские", прожив десятки лет в Украине, так его усвоить и не способны... Вывод - не тот народ "чурками" называют...
По-українські все зрозумів одразу.
Я аж прозрів
Це прорив ящєтаю
Сколько Запад ни пытается поставить Россию на колени,
но она продолжает упорно, гордо лежать!