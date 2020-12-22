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росія (63568) санкції (11290) США (20980)

США запровадили торговельні обмеження проти 45 російських компаній і організацій, зокрема Міноборони та СЗР

США запровадили торговельні обмеження проти 45 російських компаній і організацій, зокрема Міноборони та СЗР

Міністерство торгівлі США оприлюднило список зі 103 компаній і установ Росії та Китаю, які співпрацюють зі збройними силами своїх країн, тому не зможуть придбати низку продуктів і технологій у США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

До списку потрапили 45 російських організацій, серед них:

  • Служба зовнішньої розвідки;
  • Міністерство оборони Росії;
  • Російський спеціальний льотний загін;
  • НДІ А. П. Александрова (частина "Росатома");
  • Всеросійський науково-дослідний інститут автоматики імені Н. Л. Духова ("Росатом");
  • Інститут каталізу Г. К. Борескова (Російська академія наук);
  • Центральний науково-дослідний інститут машинобудування (частина державної корпорації "Роскосмос");
  • Ракетно-космічний центр "Прогрес" (Роскосмос);
  • Холдинг "Російські вертольоти"; Казанський вертолітний завод (входить до групи "Російські вертольоти");
  • Державна корпорація "Ростех";
  • Об'єднана авіаційна корпорація (ОАК).

Список призначений для інформування американських експортерів та реекспортерів американської продукції про необхідність отримання ліцензії для доставки певної продукції та технологій переліченим компаніям та організаціям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про санкції США проти "Північного потоку-2": "Чиста абсолютно гібридна війна, яка йде, як війна"

"Міністерство торгівлі США визнає важливість співпраці з американськими та світовими компаніями для боротьби із зусиллями Китаю та Росії щодо використання американських технологій у їхніх дестабілізуючих військових програмах", - сказав міністр торгівлі США Уілбур Росс.

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Топ коментарі
+35
О, полезные санкции подвезли, скоро росийский ванька заживет!
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22.12.2020 01:37
+23
Ну и чудненько. Довыеживались.
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22.12.2020 01:33
+20
Нехай щастить!!!
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22.12.2020 01:33
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Ну и чудненько. Довыеживались.
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22.12.2020 01:33 Відповісти
Нехай щастить!!!
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22.12.2020 01:33 Відповісти
Пусть отовариваются на "Алибабе". Как-раз для их поделок пойдет.
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22.12.2020 01:42 Відповісти
Для всяких там Роскосмосов и Грандвертолетов - самое то на алиэкспресе детальки покупать.

И то не факт, кстати. Рынок США для Китая стопудово интереснее Роиси.
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22.12.2020 01:46 Відповісти
Так такое ощущение, что "вяликие" и сейчас там отовариваются. Судя по качеству их последних поделок., "не имеющих аналогов"..
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22.12.2020 01:53 Відповісти
О, полезные санкции подвезли, скоро росийский ванька заживет!
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22.12.2020 01:37 Відповісти
Як казало ху#ло: «еті санкції нам на только на пользу».
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22.12.2020 02:10 Відповісти
Полезные санкции. Наконец-то рассеюшка с колен встанет.
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22.12.2020 01:38 Відповісти
Не встанет. У нее рожа в дерьме на земле залипла
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22.12.2020 01:52 Відповісти
Байдену предложили отключить Россию от SWIFT

https://charter97.org/ru/news/2020/12/21/404837/
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22.12.2020 01:42 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Эксперты Военной академии ПВО ВС России провели тщательный анализ масштабных потерь средства ПВО в Карабахе и нашли причину...! Оказывается во всем виноваты турецкие "Байрактары", а точнее ЭПР этих дронов, т.е. "Эффекти́вная пло́щадь рассе́яния". Какие умные академику у русских
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22.12.2020 01:43 Відповісти
очень прогматично - есть ракетоноситель Маска и "роскосмос" идет лесом)))))))))
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22.12.2020 01:44 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
США начали развёртывание большой группировки истребителей F-35 на Аляске для сдерживания России. На авиабазу Эйлсон, перебросили 20 истребителей F-35. Это самое большое количество боевых самолётов 5-го поколения, развёрнутых рядом с российскими границами.
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22.12.2020 01:44 Відповісти
Как по мне ичего не изменится. Как и ранее будут рюцкиие мерзости все это покупать через своих традиционных клевретов - болгар и мадияров. Токмо СВИФТ
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22.12.2020 01:44 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
‼ В Москве созрел очередной план "маленькой победоносной войны"? Путинская банда "Единая Россия" потребовала "вернуть российские земли", отобрав их у Казахстана. Один из главарей "ЕдРа" Евгений Федоров объявил, что Казахстан незаконно владеет "российской территорией"
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22.12.2020 01:45 Відповісти
"ОАК", к примеру, зависит, но они и раньше комплектуху получали с разрешения властей США. Так что эти санкции больше пиар - они давно введены и также давно не работают.
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22.12.2020 07:45 Відповісти
Чем больше санкций для игойги 404 тем лучше! давим до полного развала этой помойки
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22.12.2020 01:53 Відповісти
Неужели с СВР хоть когда-нибудь была хоть какая то торговля?
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22.12.2020 01:54 Відповісти

США ввели торговые ограничения против 45 российских компаний и организаций, включая Минобороны и СВР - Цензор.НЕТ 8293
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22.12.2020 01:58 Відповісти
Холдинг "Русские вертолеты" По звизде пошла **********
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22.12.2020 02:03 Відповісти
Кляті держдеповські бандерівці русофібію затєвают!
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22.12.2020 02:06 Відповісти
рассея вонючая страна - помойка и она не нужна никому, ей интерисуется только Гаагский Трибунал...
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22.12.2020 02:06 Відповісти
lце добре.
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22.12.2020 02:13 Відповісти
Очередные ужасные, неимоверные, смертельные санкции №100500. Надо запретить продавать Айфоны! Тодга уж точно завоют. А все это курам на смех.
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22.12.2020 02:18 Відповісти
куры наверно в совете федерации шайтаната сидят.. раз просили снять санкции ... к чему бы это ...устали смеяться .. животы понадрывали.. или это враги .. наступают на горло импортозамещению... и плюют на мнение рядовых путинских баранов стойлового содержания... которые орут нас **.. а мы крепчаем
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22.12.2020 07:56 Відповісти
Больше санкций животворящих!
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22.12.2020 02:26 Відповісти
Байден ещё окончательно не сел в кресло, а уже - понеслось...
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22.12.2020 02:27 Відповісти
Это все в копилку Трампа. Посмотрим что сделает Байден.
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22.12.2020 02:50 Відповісти
труба, какой ты далёкий...
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22.12.2020 20:11 Відповісти
Инициатором этих санкций был Дональд Трамп.
Трамп грозится ввести санкции против Министерства обороны России, "Роскосмоса" и "Росатома".

25 ****. 2020 г.

https://www.youtube.com/watch?v=Va0NjqwrZys
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22.12.2020 08:48 Відповісти
И ты тоже. Разжёвывать не хочу - ищи...
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22.12.2020 20:11 Відповісти
А за что Китай-то. За китайские телефоны?
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22.12.2020 02:49 Відповісти
У них торговая война. А началось всё из-за того, что Huawei в оборудование, поставляемое в США, насовал всяких шпионских штучек. Во всем мире всем было на это пофиг, а вот американцы внесли Huawei в свой санкционный список и запретило американским компаниям покупать у неё телекоммуникационное оборудование. Китай почему-то достаточно резко на это ответил, и понеслась.
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22.12.2020 03:48 Відповісти
Шпионство это детские выдумки. Они боятся технологического развития Китая.
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22.12.2020 04:52 Відповісти
Технологічно Китай вже непогано "піднявся"... Просто, ресурсів мінеральних, не вистачає... От, коли анексує Сибір - от тоді й "розвернеться"... Робочої сили - "валом", дівать нікуди...
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22.12.2020 06:37 Відповісти
А ***** твоё уже смирился с тем, что вы в говне?
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22.12.2020 07:33 Відповісти
Шпионство - как раз вовсе не выдумки. История эта вообще началась с того, что на специализированных форумах люди, работающие с этим оборудованием, тупо выложили фотки неопознанных чипов и разводки печатных плат с вопросами "Что это, кто знает?" Кто-то полез реверс-инжинирить, а кто-то - звонить в ФБР...
PS Самое смешное в этой истории - двоемыслие кацапов. Которые, с одной стороны, боятся "закладок в американских процессорах, которые выведут их из строя одновременно по всему миру перед началом третьей мировой войны", а с другой стороны - ставят продукцию Huawei в свои телекоммуникационные опорные сети.
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22.12.2020 17:46 Відповісти
Лайк!
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22.12.2020 03:12 Відповісти
Коллективная Америка (англоязычные страны + ЕС) уже не чувствует себя хозяином мира. Это их нервирует.
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22.12.2020 04:51 Відповісти
Бг-ггг... проснись и пой обратитесь к кому-нить в мире на ягелеядном наречии, и вы убедитесь как вас, фак, поймут ... ХЕХ...
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22.12.2020 05:04 Відповісти
Вы даже родную мову выучить не можете, не то что английский.)
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22.12.2020 05:08 Відповісти
Вас, бора, лайкнула свинособака да и вы сами не очень похожи на американца, ггг
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22.12.2020 06:01 Відповісти
Санкции за дело всегда приветствую. Только Штаты в последнее время что-то совсем нюх потеряли проталкивая свои интересы. Взять те же санкции против СП2.
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22.12.2020 06:31 Відповісти
Любые санкции против лаптестана полезные. Особенно в энергетике. Нефть и газ это игла, в которой кощея бункерного сметь находиться.
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22.12.2020 08:54 Відповісти
Борюсик, а что уже говорить о ваших "узкоязычных"!!!
Студенты, приезжающие со стран Азии, Африки, в Украину, через погода-год, уже бегло говорят по-украински... А "русские", прожив десятки лет в Украине, так его усвоить и не способны... Вывод - не тот народ "чурками" называют...
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22.12.2020 06:42 Відповісти
Якось бачив як один африканець на базарі не розумів па-рузьгє поки я не перевів на українську.
По-українські все зрозумів одразу.
Я аж прозрів
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22.12.2020 09:11 Відповісти
а ты бандерлог еще чувствуешь себя старшим братом... вас тварей это не нервирует а просто плющит... остался один брат мадуро и асад... все остальные на хер послали
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22.12.2020 08:00 Відповісти
Вас ненавидит коллективно весь мир, так как вы есть коллективный путин, но терпят ради денег, ведь лохов в мире мало, кого -то ж надо разводить.
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22.12.2020 08:12 Відповісти
Рожденная ползать СкреПОНОСсия строит из себя пернатого Стерха... Лёта
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22.12.2020 06:18 Відповісти
общеотрезвляющие и общеукрепляющие санкции...
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22.12.2020 06:25 Відповісти
Индийский типа Миг-29 опять сделал Обсерон Индия решила отказаться от покупок РАБссиянских аналоГОВНЕТовАргентина даже не рассматривает варианты с закупками РАБссиянского металлолома....,заявил министр обороны Аргентины...
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22.12.2020 06:26 Відповісти
и вообще, расию никто никогда не поставит на колени - она как лежала, так и будет лежать
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22.12.2020 06:26 Відповісти
Конгресс США ввел санкции против РАБссиянского быдла в 2017 году,но Трамп их заблокировал почти в полном объеме...,заявил Андрей Пионтковский....,так что Крысы Мавзолейные держите карман шире...Байден идет,порядок наведет...
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22.12.2020 06:34 Відповісти
Пионтковский - такой же кремлевский крот, как и Трамп, только маштабом по-мельче
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22.12.2020 09:54 Відповісти
аленям поможет только стерилизация..
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22.12.2020 07:15 Відповісти
США ввели торговые ограничения против 45 российских компаний и организаций, включая Минобороны и СВР - Цензор.НЕТ 904
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22.12.2020 07:17 Відповісти
багаті росіяни отримали права не годувати бідних.
Це прорив ящєтаю
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22.12.2020 09:13 Відповісти
ВАДА насыпала санкций. Раша бомжи опять без опознавательных знаков , ихтамнетов уже унижают все , но они от этого только крепчают.
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22.12.2020 08:09 Відповісти
Вообще-то на Западе очень возмущены решением спортивного арбитражного суда. WADA хотело наказания на 4 года, недопуска спортсменов, и куча других проигранных деталей. Говорят Путин всех купил.
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22.12.2020 08:29 Відповісти
😀😀😀

Сколько Запад ни пытается поставить Россию на колени,
но она продолжает упорно, гордо лежать!
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22.12.2020 08:29 Відповісти
Трамп рвет в клочья оставшиеся клочья.)
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22.12.2020 08:51 Відповісти
Спасибо! АМЕРИКА!!!
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22.12.2020 09:02 Відповісти
Санкции против самих себя? Запрет российским и китайским компаниям покупать американские товары.
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22.12.2020 09:08 Відповісти
А коли вже Україна введе торгівельні санкціі проти країни агресора ?
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22.12.2020 09:12 Відповісти
Везёт же ж кацапам... Столько внапользы им насыпали...
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22.12.2020 09:21 Відповісти
Ввести санкции против всех - не кошерно?
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22.12.2020 09:24 Відповісти
що можу сказати, - русофоби ці американці. Ху@ло старається, зі шкури лізе навести повсюду мир, а вони не дали належної оцінки. Ось, вчора Вова карлік попер своїх орків і іржаву бронетехніку в ПАР наводити мир, до цього в Нагірний Карабах, пнеться в Криму і на Донбасі. Не забуває про Молдову, де у Придністров'ї тримає цілу армію, у Грузії кожного місяця на один метр перекопують тимчасові прикордонні стовпчики і ще далі пішли би мир творити, та оці америкоси не дають їм заробити бабла і створити ще декілька армій, щоб відправити в Європу, до Японії. Одним словом - русофоби.
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22.12.2020 09:26 Відповісти
Ну ШО,искИндеры и тополя ещё ржут как потерпевшие или успокоились))
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22.12.2020 10:27 Відповісти
Рогозін вже проснувся і репетує... гвалт!
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22.12.2020 10:52 Відповісти
Что россия, ?? Ещё идут тебе на пользу санкции США и Евросоюза???
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22.12.2020 13:02 Відповісти
Но ведь это ещё не Новый Год, когда Санта и Больш-ОЙ Писец принесут гавномордым кацапам свои ''ПОДАРКИ''

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22.12.2020 17:22 Відповісти
 
 