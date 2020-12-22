США запровадили торговельні обмеження проти 45 російських компаній і організацій, зокрема Міноборони та СЗР

Міністерство торгівлі США оприлюднило список зі 103 компаній і установ Росії та Китаю, які співпрацюють зі збройними силами своїх країн, тому не зможуть придбати низку продуктів і технологій у США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

До списку потрапили 45 російських організацій, серед них:

Служба зовнішньої розвідки;

Міністерство оборони Росії;

Російський спеціальний льотний загін;

НДІ А. П. Александрова (частина "Росатома");

Всеросійський науково-дослідний інститут автоматики імені Н. Л. Духова ("Росатом");

Інститут каталізу Г. К. Борескова (Російська академія наук);

Центральний науково-дослідний інститут машинобудування (частина державної корпорації "Роскосмос");

Ракетно-космічний центр "Прогрес" (Роскосмос);

Холдинг "Російські вертольоти"; Казанський вертолітний завод (входить до групи "Російські вертольоти");

Державна корпорація "Ростех";

Об'єднана авіаційна корпорація (ОАК).

Список призначений для інформування американських експортерів та реекспортерів американської продукції про необхідність отримання ліцензії для доставки певної продукції та технологій переліченим компаніям та організаціям.

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"Міністерство торгівлі США визнає важливість співпраці з американськими та світовими компаніями для боротьби із зусиллями Китаю та Росії щодо використання американських технологій у їхніх дестабілізуючих військових програмах", - сказав міністр торгівлі США Уілбур Росс.